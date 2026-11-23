Le damos un par de vueltas a la manivela, mezclamos las bolillas y sacamos algunas

para marcar temas que dejó la semana

Bolilla de enigma

El 16 de junio pasado se anunció que la intendenta María José Gentile firmó un convenio con el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires para financiar la obra “Celda Sanitaria Colocación Geomembrana” (dentro del Programa de Mejoramiento de la Infraestructura Municipal), orientada al saneamiento y cierre progresivo del basural municipal. Sin embargo, no se detallaron en esa ocasión ni la cantidad de adelantos ni los desembolsos que efectivamente se iban a abonar. El mismo informe de prensa agregaba que el aludido Programa, era “impulsado por el Gobierno bonaerense y contempla mecanismos de control, seguimiento y rendición de cuentas que garantizarán la correcta aplicación de los fondos y el cumplimento de los objetivos previstos”.

La intriga surge de que hasta la actualidad no hay información pública disponible que indique cuántos adelantos recibió -si los recibió- la Municipalidad de 9 de Julio del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires para esta etapa del proyecto.

Bolilla de ahorro

Según una encuesta reciente a 842 productores agropecuarios, la adopción de tecnología digital les permitió crecer de manera significativa, gracias sobre todo a un uso más eficiente de los insumos, y además lograr ahorros económicos directos en su actividad.

El principal motor detrás de esta digitalización es la optimización en el uso de fitosanitarios y fertilizantes. ¿Porqué ocurre ello?: porque la posibilidad de gestionar datos con mayor precisión permite a esos productores ajustar las dosis y mejorar la eficiencia operativa en el lote.

Y también ocurre otro dato: y es la drástica caída en la desconfianza hacia el manejo de datos. Entre los productores que gestionan más de 300 hectáreas en la región pampeana, el rechazo o escepticismo frente a estas tecnologías pasó del 56 por ciento en 2021 a solo el 11 por ciento en 2025. Se consolida así la agricultura de precisión como herramienta clave para la rentabilidad del negocio.

Bolilla sabrosa

La sociedad de Fomento de Morea ha anunciado la 17 ma. Fiesta Provincial del lechón. Será el 11, 12 y 13 diciembre de 2026 con entrada libre y gratuita, música, propuestas familiares y gastronomía centrada en el lechón. La apertura será el viernes 11 a las 20 hs.; el sábado a las 20:30 hs y el domingo a las 11:00 hs con el desfile tradicional, almuerzo criollo y al atardecer prueba de riendas. Cada noche el escenario tendrá la presencia de diversos números y géneros musicales. Y también se anuncia una rifa para sostener la fiesta, cuyo valor es de $10.000 y los premios (oh, sorpresa) son en dólares: 1100 al primero; 500 al segundo y 200 al tercer premio.

Bolilla distinguida

La ingeniera nuevejuliense María Paula Giles fue distinguida con el Premio Ingeniería 2026, otorgado por el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires, Distrito III, en reconocimiento a su trayectoria y labor en emprendedurismo, innovación y desarrollo de la ingeniería. Giles es ingeniera industrial, egresada de la UNICEN, y desde su ciudad impulsa distintos proyectos empresariales. Es cofundadora y directora de GF Ingeniería, firma dedicada a la energía solar y los proyectos electromecánicos, y fundadora de la marca de accesorios Degradé. Al recibir la distinción, expresó que se trata de un reconocimiento al trabajo de aplicar la ingeniería en la gestión de empresas de la región y lo compartió con los equipos de trabajo y las pymes que confían en sus servicios.

La profesional también integra el Centro de Ingenieros de 9 de Julio, desde donde participa en iniciativas vinculadas al desarrollo y la planificación de la ciudad. El reconocimiento se realizó el 14 de noviembre en la ciudad de Tandil, en una ceremonia encabezada por autoridades del Distrito III, donde también participaron representantes del Centro de Ingenieros de 9 de Julio.

Bolilla de presentación

El municipio presentó el Sistema Integral de Gestión de Flota Institucional, que es una plataforma informática desarrollada íntegramente por la Dirección de Sistemas de la Municipalidad de 9 de Julio para centralizar, controlar y auditar todos los vehículos, maquinarias, conductores y consumos del Estado local.

Presentado en la última semana por la gestión de la intendenta María José Gentile, el software fue creado con recursos propios (sin contratar proveedores externos) y abarca cinco áreas clave: Gestión del parque automotor y personal. Registra todas las unidades móviles, maquinarias y los conductores asignados a cada una. Circuito integral de combustible. Permite hacer un seguimiento detallado de las cargas y el consumo por unidad. Mantenimiento y control de gastos. Lleva un historial técnico de reparaciones y organiza los costos operativos. Control documental y seguridad vial. Monitorea vencimientos de seguros, verificaciones técnicas (VTV) y licencias de conducir. Tablero de control directivo. Ofrece métricas diferenciadas por área para facilitar la auditoría interna y la toma de decisiones. Si bien el proyecto busca aportar trazabilidad y ahorro, el análisis de su construcción y contexto de implementación permite identificar algunas vulnerabilidades o puntos críticos que se deberán atender: Dependencia de la carga manual de datos. Al tratarse de un sistema administrativo de gestión (y no de una plataforma de telemetría satelital o sensores automáticos en los tanques, según lo informado oficialmente), su precisión depende de que los empleados y responsables de cada área carguen los tickets, kilometrajes y reparaciones de forma honesta y sin errores.

También se debe tener en cuenta que en la administración pública, la resistencia al cambio en las áreas operativas (corralón, delegaciones, talleres) suele demorar la adopción real de estas herramientas.

Además hay riesgos de seguridad informática. Todo desarrollo a medida debe someterse a auditorías de seguridad rigurosas para evitar fallas en el control de acceso entre áreas o pérdida de registros financieros y operativos. Desde el gobierno local, se anunció que el nuevo programa forma parte de un proceso de modernización y de búsqueda de autonomía tecnológica del Estado municipal. Que el software haya sido elaborado con recursos propios, a través de la Dirección de Sistemas, habla positivamente de la intención anunciada y evita además la contratación de plataformas de terceros pero habrá que tener en cuenta las observaciones mencionadas. Hasta el momento, el municipio no difundió detalles sobre la fecha de implementación completa del sistema ni sobre el ahorro que se espera obtener.

Bolilla que invita

La proximidad de las fiestas navideñas despierta el clima de celebración y acompañamiento de esas jornadas y se ha lanzado una convocatoria para decorar los frentes de las viviendas. La dirección de Cultura, municipal junto a comercios locales, lanzó por tercer año consecutivo una propuesta, invitando para que los vecinos de 9 de Julio decoren e iluminen los frentes de sus viviendas con esos motivos festivos y contribuyan a crear un clima de celebración en toda la ciudad. La iniciativa busca promover la participación de la comunidad y acompañar al comercio local durante las fiestas.

Como incentivo, todos los vecinos que participen y completen el formulario de inscripción ingresarán en un sorteo de nueve órdenes de compra de productos por $50.000 cada una, aportadas por los comercios adheridos.

Para participar, los interesados deberán decorar el frente de sus viviendas, tomar una fotografía y enviarla a través del formulario disponible en las redes sociales de Cultura. La inscripción permanecerá abierta hasta el miércoles 16 de diciembre, mientras que el sorteo se realizará el jueves 17 y sus resultados serán comunicados a través de las mismas redes. Para conocer más detalles y acceder al formulario de inscripción, se puede consultar la cuenta de Instagram @cultura_9dj.

Bolilla de intimación

La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires intimó al Municipio de Bolívar a un plazo de cinco días para responder por denuncias de presunta desidia y falta de controles en fumigaciones con agrotóxicos, tras la muerte de una mujer y sus dos hijos en una vivienda rural de Pirovano.

La fiscal Julia María Sebastián lleva adelante la causa sobre lo ocurrido en Pirovano, donde se analizan posibles delitos de contaminación ambiental (Ley 24.051) y una eventual exposición a sustancias tóxicas, además de pericias de autopsia, muestras de suelo y biológicas, y el secuestro de la fumigadora y su GPS.

Organizaciones como Naturaleza de Derechos y el Colectivo Tierra Viva presentaron denuncias contra funcionarios municipales y provinciales —invocando la figura del «control aparente»— y señalaron irregularidades en registros, recetas agronómicas y habilitaciones de aplicadores. Según informó la fiscalía, los planteos vinculados a posible violencia institucional corresponden a la fiscalía centralizada de Azul.

Bolilla demoledora

Ana Borzone, ex investigadora del Conicet ha dicho recientemente que: “Las escuelas permiten a los chicos llegar a la secundaria sin saber leer ni escribir” y agregó que “Los chicos egresan incluso de la secundaria con deficiente comprensión de textos. La experta en enseñanza acusa al método global o psicogénesis de la escritura por este patente fracaso escolar.

La investigadora desde hace décadas coordina equipos que estudian los métodos de enseñanza de la lectoescritura, apunta a una causa de orden ideológico: la psicogénesis de la escritura, el método global, la creencia de que el niño aprende solo, por intuición, por tanteo, y que el maestro es apenas un guía. Son teorías tan ampliamente aplicadas como fracasadas.

El problema, explica Borzone, es que la reacción de las burocracias ministeriales es la de disimular el fracaso con medidas tales como unir los tres primeros años de enseñanza en un sólo ciclo y prohibir la repitencia. Se ha abandonado la enseñanza intensiva de la lecto-escritura en los primeros meses de escolaridad. Las consecuencias son dramáticas y se experimentan a lo largo de toda la primaria y secundaria. “Esto es una gran estafa -sostiene Borzone-: si los chicos no aprenden es porque se ha instalado en los Ministerios una línea ideológica que prohíbe la enseñanza sistemática de la lectura y la escritura”.

Bolilla de reconocimiento

Como ya es tradicional se desarrolló la ceremonia de reconocimiento a los mejores compañeros. A través del Rotary Club fueron distinguidos 103 alumnos de distintos niveles educativos, todos elegidos por sus pares. La ceremonia que lleva adelante el Rotary Club de hace más de cinco décadas, reconoce a aquellos que se destacan por el respeto y la empatía para con sus pares.

Bolilla que advierte

La Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) ha formulado una advertencia ante la circulación de distintas modalidades de estafas que utilizan el nombre de empresas reconocida para engañar a los vecinos y obtener información personal o bancaria. Desde OMIC se recomienda extremar las precauciones y no compartir datos bancarios ni información personal. También aconsejaron no descargar aplicaciones que sean solicitadas durante una comunicación telefónica, ni compartir la pantalla ni manipular el celular siguiendo instrucciones de personas desconocidas-

Asimismo, advirtieron sobre los riesgos de realizar simulaciones de préstamos o transferencias de dinero a pedido de terceros, ya que estas maniobras pueden formar parte de intentos de fraude.

La OMIC recuerda no seguir instrucciones de desconocidos y evitar brindar información que pueda comprometer la seguridad de las cuentas personales. La oficina funciona en Libertad 934 y se pueden realizar consultas al teléfono 610000, interno 160

Bolilla de humor

Un hombre y su mujer españoles se van de vacaciones a Jerusalén y durante el paseo, la esposa falleció. El de la funeraria le dice al marido:

–Tiene la opción de llevarsela a España por 10 mil Euros o enterrarla aquí por 1.000.

El hombre dice:

–Me la llevo a España.

El de la funeraria le pregunta:

–¿Cómo va a hacer ese gasto pudiendo enterrarla en Tierra Santa?

Y el marido responde:

–Hace muchos años, aquí murió un hombre y a los tres días resucitó. Sinceramente, por 9.000 euros, prefiero no arriesgarme.