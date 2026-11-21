Entre la tendencia de los materiales “limpios” y la frescura de las plantas trepadoras, conviene pensar qué le estamos pidiendo al jardín

Por Ing. Agr. / Paisajista Florencia Céspedes

Esta semana los medios mostraron la agresividad del clima en numerosas ciudades. El cambio climático nos castiga con tormentas cada vez más intensas y, sin embargo, seguimos modificando nuestro entorno sin medir las consecuencias, quizás por vivir de manera más acelerada y con más estrés. Hay señales cotidianas de esa actitud.Protestamos por las hojas que caen en otoño, rechazamos la poda de enredaderas por considerarla un gasto y nos da lo mismo mezclar el residuo orgánico del carpido con el reciclado y la basura. En columnas anteriores ya se mencionaron las desventajas de estas decisiones.

Hoy el tema son las pérgolas, las glorietas y los decks. Este último es la tendencia actual, porque se lo elige por generar menos “mugre”. Sin embargo, el sol sobre la madera obliga a pintarla con más frecuencia y la temperatura bajo el deck es más alta que bajo una pérgola. Nuestros abuelos preferían la pérgola por la belleza de sus flores y por ser un lugar fresco para sentarse. Quien decida instalar una debe buscar siempre el consejo de especialistas, ya que la estructura tiene que ser fuerte para soportar el peso de las plantas. Como referencia, se recomienda una altura de 2,3 metros y laterales de 3 metros.

Entre las especies de interés, según el gusto de quien escribe, se destacan las siguientes. La glicina es muy atractiva cuando cuelgan sus racimos de flores lilas, violetas o blancas. El jazmín de leche gusta por su perfume en la floración, aunque tiene como desventaja que libera muchas hojas secas. La Santa Rita, apta para climas templados y cálidos, luce hermosa en floración, aunque muchos la cuestionan porque sus pétalos duran muy poco y caen en el día. Por último, la madreselva resulta atractiva por la variedad de colores de sus flores.

Mientras no comprendamos que los vegetales refrescan el ambiente, absorben dióxido de carbono y, a través de la fotosíntesis, sintetizan hidratos de carbono y liberan oxígeno, seguiremos padeciendo las respuestas de la naturaleza. La decisión es de cada uno: disfrutar de un ambiente fresco bajo una pérgola o cambiar a un deck.