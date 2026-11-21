

El encuentro multimarcas será hoy sábado y mañana domingo. La entrada es libre y gratuita, y quienes quieran colaborar podrán llevar alimentos no perecederos o para mascotas.

9 de Julio se prepara para un fin de semana dedicado a los motores. Arranca Los Clásicos del 9, un encuentro abierto y multimarcas pensado para quienes disfrutan de los vehículos con historia y de la cultura fierrera. La propuesta convoca a distintas marcas, modelos y estilos, aunque los autos clásicos serán los protagonistas. Está pensada para disfrutar en familia y tendrá dos escenarios a lo largo de las dos jornadas.

La primera, hoy sábado, en Plaza Belgrano De 19 a 23 horas habrá una exposición de vehículos y un espacio para compartir entre amigos, como arranque del fin de semana. El domingo la actividad se trasladará al Kartódromo de 9 de Julio, de 10:00 a 19:00. Allí estarán los autos clásicos, las motos y otras propuestas del mundo motor. También habrá actividades para el público, emprendedores, sorteos y menciones especiales. La música tendrá su espacio con tres bandas locales: a las 11 L.I.R.A., a las 12 horas Humanoides del Asfalto y a las 13 Maymun. Los organizadores aclararon que el cronograma puede sufrir modificaciones.

El AutomotoClub Nuevejuliense se encargará del servicio de cantina durante la jornada del domingo, con distintas opciones gastronómicas para los visitantes. La entidad, además, acompaña la iniciativa y convoca a la comunidad de 9 de Julio y la región a participar.

El ingreso es libre y gratuito en ambos días. Quienes deseen colaborar pueden acercar alimentos no perecederos o alimentos para mascotas. Las donaciones se destinarán a instituciones de la ciudad. Según los organizadores, la idea es que el evento vaya más allá de lo automotor y también sirva para ayudar a quienes más lo necesitan.