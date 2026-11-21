

Jaqueca se prepara para actuar hoy sábado en el Expo Music Festival de Lincoln. Entrevistado por «Un Plan Perfecto» (Supernova 97.9) Néstor Zabaleta, referente y bajista del grupo, detalló los cambios en la formación y adelantó que el cierre de 2026 apunta al tradicional festival solidario del club Quiroga, mientras las grabaciones de estudio quedan proyectadas para 2027.

Según explicó el músico, la banda ha participado en casi todas las ediciones del Expo Music Festival, un evento que —estimó— comenzó antes de la pandemia, hace unos seis o siete años. Lejos de limitarse al rock, destacó que la propuesta reúne expresiones variadas, con ballet, bailes, artesanos y puestos gastronómicos.

Una formación ampliada y nuevos matices

Consultado sobre quiénes integran el grupo para esta salida, Zabaleta bromeó con un esquema futbolístico antes de enumerar a los músicos: Nachito en la batería, Marcelo, Emanuel Medina y él mismo, a lo que sumó una incorporación reciente. Se trata de Simón D’Andrea, un joven músico de la localidad que ensaya semanalmente con la banda y ya acumula dos presentaciones en los últimos meses.

El aporte de D’Andrea, señaló, amplía las posibilidades sonoras del grupo. Su trabajo en guitarra base y guitarra acústica permite que el cantante pueda soltarse en determinados pasajes y dejar de tocar en algún momento. Al bromear sobre si la formación es un quinteto o un «cuarteto y medio», Zabaleta coincidió en que se encuentran «en casi quinteto».

Al ser consultado sobre la presencia de figuras de alcance nacional en la programación, el integrante de Jaqueca descartó que el festival apueste por grandes nombres mediáticos y subrayó su perfil regional. Mencionó la participación de artistas provenientes de ciudades cercanas como Junín, General Pinto y Vedia, junto con el aporte de Quiroga, y valoró el clima de recorrer el predio desde temprano para escuchar propuestas de distintos estilos y ritmos.

Cierre de año solidario y planes para 2027

De cara al tramo final de 2026, Zabaleta indicó que el cierre probable del año será el festival Violeta, organizado por el club local. Aunque aclaró que si bien no es Rock al Campo, señaló que el espíritu guarda similitudes a otra escala y que su propósito central es recaudar fondos para la temporada de pileta, una iniciativa impulsada por un grupo de jóvenes que permite el acceso gratuito de numerosos niños del pueblo.

En cuanto a la producción discográfica, reconoció que registrar en estudio canciones que hoy están a medio armar en los ensayos es tanto una idea como una necesidad. Explicó que este año transcurrió rápido tras el trabajo realizado para un tema destinado a la película El Chajá, con un paso breve por estudio, por lo que grabar un repertorio nuevo quedará como uno de los objetivos para 2027.