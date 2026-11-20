Los bonos argentinos entraron en zona de estrés, el mayorista tocó un récord nominal y el Banco Central compró cada vez menos dólares. Lo que informaron las principales fuentes nacionales e internacionales.

Los mercados argentinos cerraron una de sus peores semanas en más de un año. El índice de riesgo país que elabora J.P. Morgan terminó el viernes por encima de los 1.000 puntos básicos, algo que no ocurría desde el 24 de octubre de 2025, en la previa de las elecciones legislativas. El jueves ya había saltado casi un 10%.El recorrido de los últimos meses explica la magnitud del dato. En julio el indicador había tocado un piso de 402 puntos, y desde el comienzo de 2026 acumula una suba de más del 60%.

La agencia Bloomberg presentó el dato como un cambio de categoría. Según su cobertura, una huida global del riesgo encontró a la Argentina en un momento vulnerable y profundizó una venta de bonos alimentada por la inquietud ante las elecciones del año próximo, que llevó la deuda a territorio de estrés por primera vez en dos años. La agencia informó que los títulos con vencimiento en 2030 y 2035 cayeron más de 2 centavos por dólar en Nueva York y encabezaron las pérdidas de la deuda emergente. Los mil puntos son, en la jerga de los inversores, el umbral que suele asociarse con la deuda en dificultades.

El Buenos Aires Herald atribuyó el deterioro a tres frentes: un contexto internacional complicado, la incertidumbre de los inversores sobre el plan económico del Gobierno y un clima electoral anticipado. Citó a la consultora Outlier, para la cual la curva de rendimientos refleja la precaución de desarmar posiciones antes del ruido electoral. En la misma línea, el economista jefe de Ecoanalytics, Santiago Casas, sostuvo que los inversores están poniendo precio por anticipado al riesgo político de la elección presidencial de 2027.

El dólar, en récord nominal

En el frente cambiario, el mayorista cerró en $1.580, con una suba de $15 en el día y en su máximo nominal. En la semana avanzó $36,50 (2,4%), un 3% en noviembre y un 8,4% en el año. En el Banco Nación, el minorista cerró en $1.595, y el promedio del Banco Central para la venta fue de $1.601,32. Los dólares financieros acompañaron. El MEP cerró en $1.701,05, el contado con liquidación en $1.771,34 y el blue en $1.675, con una suba de $35. La brecha entre el dólar financiero y el mayorista superó el 11%, la más amplia desde octubre de 2025.

Un dato pasó casi inadvertido. El jueves 19 el Banco Central compró apenas USD 3 millones, el monto más bajo desde el inicio del programa. En noviembre lleva comprados USD 344 millones y en el año USD 16.312 millones. El promedio diario bajó a USD 31 millones, contra USD 66 millones en octubre.

Bonos y acciones

Los bonos Globales cayeron hasta 4,5% en el día y cerca de 7% en la semana en Wall Street. En el mercado local, los Bonares, que se rigen por ley argentina, cayeron hasta 2,8%. Las acciones mostraron un comportamiento dispar. El S&P Merval cerró en 81.255 puntos, con una mínima suba del 0,1% en el día, pero acumula una baja del 11,8% en noviembre y del 24,1% en el año. En Nueva York, entre los ADR, Edenor cayó 6%, Banco Supervielle 4,8%, Telecom 4,1% y Tenaris 3,6%, mientras Globant subió 2,8%.

Las causas

Los relevamientos coinciden en combinar factores externos e internos. Del lado externo aparecen la mayor aversión global al riesgo, la volatilidad bursátil, el dólar fuerte, la expectativa de una Reserva Federal más restrictiva y las dudas sobre la rentabilidad y las valuaciones de las empresas de inteligencia artificial. Del lado local, las dudas sobre el programa económico, la capacidad del Banco Central para recomponer reservas y la del Gobierno para afrontar vencimientos y financiar 2027, más el ruido político a once meses de las elecciones.

El calendario de pagos suma presión. En enero vencen unos USD 4.500 millones en bonos Globales y Bonares. Hay también un dato que juega a favor. En octubre la balanza comercial registró un superávit de USD 3.394 millones, el mayor en cinco meses y el número 35 consecutivo, con exportaciones que crecieron 26,4% interanual.

La posición del Gobierno

El ministro de Economía, Luis Caputo, viene atribuyendo la suba a la expectativa electoral. Consultado el lunes 16 en Radio Mitre, la definió así: «Más que incertidumbre, temor al kirchnerismo». Semanas antes había planteado que «lo que algunos tienen miedo es que no esté el presidente Milei».

El mercado seguirá de cerca la evolución de las reservas, el ritmo de compras del Banco Central y la oferta de divisas. También estará atento a si los bonos encuentran un piso o si el riesgo país se consolida por encima de los mil puntos.