Apyme respondió al ministro Caputo tras los anuncios

La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) emitió un comunicado donde sostiene que los recientes anuncios del ministro Caputo ante la cúpula de la UIA —referidos a la suspensión temporal de embargos hasta mayo de 2027 y la ampliación de planes de facilidades de pago— reflejan que el reclamo empresario llegó al Ministerio de Economía, aunque advierten que estas medidas equivalen a darle un respiro momentáneo a un sector que se encuentra ahogado.
Julián Moreno, Presidente de APYME, señala que las disposiciones destinadas a las Pymes exportadoras tampoco modifican la situación general, dado que el 99,9% de las empresas del sector dependen principalmente del mercado interno. Asimismo, la organización cita una encuesta trimestral realizada junto a la UNPAZ, la cual indica que el 75% de los empresarios del país considera que el origen de sus problemas no es coyuntural, sino que representa un rechazo directo al rumbo económico actual. La entidad enfatiza que las dificultades del sector no se deben a una falta de orden administrativo, sino a un patrón sistémico de asfixia generado por la desregulación, la importación indiscriminada, el desplome del consumo masivo y los aumentos desmedidos en las tarifas de servicios públicos.
En la misma línea, el comunicado rechaza la recomendación oficial de que las empresas nacionales se adapten a un esquema de ajuste recesivo convirtiéndose en importadoras y expulsando trabajadores, al considerar que esto anula el rol del empresariado nacional en el desarrollo del país. APYME concluye que el horizonte planteado por el Poder Ejecutivo profundiza la concentración económica y favorece a los sectores financieros y extractivos, por lo que reclama medidas integrales de emergencia y la restitución urgente del poder adquisitivo de la población para garantizar la supervivencia de las pequeñas y medianas empresas.
La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) emitió un comunicado donde sostiene que los recientes anuncios del ministro Caputo ante la cúpula de la UIA —referidos a la suspensión temporal de embargos hasta mayo de 2027 y la ampliación de planes de facilidades de pago— reflejan que el reclamo empresario llegó al Ministerio de Economía, aunque advierten que estas medidas equivalen a darle un respiro momentáneo a un sector que se encuentra ahogado.