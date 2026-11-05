Pedro Marra y el crudo relato de los que se sienten desprotegidos ante el agua

Por Juan M. Jara

Muchos lo recordarán por aquel lunes de queja rural hace poco más de un año, cuando descargó su furia ante un estoico Cristian Poggi – el hoy secretario de Obras Publicas pero por entonces número dos del área – por el avance del agua en el distrito. El momento se hizo viral y trascendió las fronteras del partido a nivel nacional. Pedro Marra, productor de la zona de Naón, recuerda aquel lunes y también los motivos que llevaron a esa reacción, siendo la voz de muchos productores y gente de la ruralidad que veía su realidad trastocada por el avance del agua y, al mismo tiempo, y la falta de respuestas efectivas de las autoridades locales. Doce meses después, 9 de Julio sigue teniendo agua y, a pesar de innumerables reuniones, comisiones, proyectos, poco se ha avanzado en obras concretas y hoy la situación es cada vez más preocupante, por el estado de crisis de la estructura municipal sumada a la mirada puesta en diciembre, no por la Navidad, sino por la amenaza de las lluvias que agraven la situación de las inundaciones en el partido.

Como de testimonios de funcionarios y dirigentes la cuota está bastante completa, buscamos la voz de los vecinos. En este caso, del productor rural, para conocer en primera persona, sin filtros ni intermediarios, lo que está pasando.

Por ese motivo, Pedro Marra en diálogo con «Agro 9 Radio» (Supernova 97.9) dejó expuesto un coctail de sensaciones que mezcla en partes iguales bronca, frustración, preocupación y una pizca de incredulidad ante la situación y la reacción – o falta de ella- de las autoridades locales.

«Tenemos una sola salida en Naón, siete caminos para venir a Nueve de Julio y lo único que tiene hoy en día es un poco de la Ruta 70, porque ya no está quedando más nada. El tema de la piedra para el acceso desapareció y lo que falta, la piedra está tirada ahí en Naón, la poca que hay. En un momento se debió hacer completo, no se hizo completo» explica Marra sobre la situación en su localidad.

A9R – ¿Qué quiere decir que la piedra no está?

Pedro Marra – Y… faltó una parte de la piedra para llegar a Naón. Está tirada ahí, en un parque industrial, ahí en Naón, enfrente de la estación de servicio, pero no está puesta en la calle. No sé qué hace la piedra parada ahí, tirada, amontonada en vez de estar puesta en el camino. Tenemos 3/4 kilómetros más menos sin piedra y no sé cuánta puede llegar a tener ahí de piedra, porque en su momento, no sé qué pasó y no nos alcanzó para llegar a Naón. Calculá que se le disparó a (Enrique) Merlo y todavía no pudimos llegar. Y esta señora (por la Intendente María José Gentile) tampoco pudo llegar a ponerla. Yo tengo un terror bárbaro que esa piedra de Naón desaparezca. No sé por qué no la ponemos.

Ahora la Sociedad de Fomento de Naón tiene la fiesta grandiosa de la bondiola. Van a ser todo ahí, en ese parque, que han limpiado y están acomodando. La gente del municipio llevaba la piedra, la tuvieron que correr porque molestaba para la fiesta. En vez de sacarla de un lado y ponerla 50 metros más allá, llevala al acceso. Pero la contestación que tenés es que no hay tienen gasoil y no tienen herramienta. No tienen nada.

A9R – Hay un camino que está mitad en Nueve de Julio, mitad en el partido de Viamonte. Hiciste un pedido a ambas administraciones, porque el camino es 50 y 50. Qué te respondieron?

Pedro Marra – Hace 4 años y pico que la motoniveladora de Nueve de Julio no pasa. Pasa la de los Toldos, mal o bien, pero pasa. Resulta que este camino se cortó el año pasado. De tanta masa de agua que vino se cortó y nadie hace nada. Fui a pedir ayuda de Nueve de Julio, no tienen herramienta. Es el camino, para que se ubique la gente, bajando la ruta de 65 hacia Naón, el primer paso a nivel, es el camino que le llamamos La Estrella, el más conocido. Se me dio por llamar a los Toldos y la semana pasada lo llamé.

A9R – Llamaste a la municipalidad de los Toldos…

Pedro Marra – Llamé a la municipalidad. Primero me atendió una señorita, después me atendió un muchacho, me dijo que no me podía ayudar, me pasaba a otra área, me pasan al área directamente de los caminos. Pensé que era un chamuyo, te digo la verdad, y no, hoy vinieron. Vino el Jefe de Obras Públicas y hasta vino el Secretario de Gobierno. ¿Qué me contás? Le planteé lo que quería hacer y me dijeron que estaban de acuerdo, pero que le diera un mes, entre un mes, un mes y medio, que van a venir con la retro, nos van a a dragar de los dos lados, van a tirar todo arriba y dejarlo tres o cuatro meses de sol que se seque y eso se endurezca bien. Porque hay que levantarlo fácil un metro veinte. Y así, de a poco, vamos a ver si tenemos solución. Pero esto lo va a hacer Los Toldos, no tiene nada que ver Nueve de Julio. Porque Nueve de Julio la única respuesta que da es que no tiene combustible y no tiene herramientas. Y no tiene nada en serio, eh, porque vos vas a El Provincial y están todas las máquinas desarmadas. Pasás por acá por la Compairé y Agustín Álvarez, por el corralón y es una pena.

A9R – Esa es una una de las grandes preguntas: ¿Cómo se llegó a esto?

Pedro Marra – No soy de ningún partido político, pero me da bronca cómo hacen las cosas. Cuando estaba Battisttella (Walter, ex intendente) no había plata, pero iban y te arreglaban los caminos. Mandaban una pala vieja, un camioncito viejo, pero te tapaban los pozos. Ahora no tienen nada. Vos les pedís un camión volcador, no tienen, le pedí una pala, no tienen, hoy no tienen una retro. Si tienen una o dos retro es mucho. Hay una pero está a punto de reventar. La otra, una nueva ahí está, en el corralón, toda desarmada. Las Champions no tienen nada. En el camino que va de Naón a Dennehy, ahí tiraron una Champions hace como seis, siete meses. Le sacaron la bomba de gasoil, le sacaron la bomba hidráulica porque se le rompió el motor, en vez de cargarla, llevártela al corralón para que la gente no la vea, porque te da indignación, la tiraron adentro de un campo. Van y le sacan, la usan para sacar de repuesto. ¿Vos te parece que eso está bien? Es una locura.

Lo que más indignación me da y más bronca, y lo vengo planteando, es que El Tejar va a desaparecer. Hay agua. La estancia Las Rosas está bajo agua, le echan la culpa porque llovió 150. ¿Qué hizo en 7meses una retroexcavadora en Quiroga? Si tuvo 7 meses una retroexcavadora y llovió 150mm, no tiene que quedar agua en menos de dos días, tres. Y hoy Quiroga y la Niña están tapados de agua. La única forma de sacar el agua del Tejar, Quiroga y Neill, es haciendo la cuenca número dos.

A9R – ¿Cuál es la cuenca número dos?

Pedro Marra – La cuenca número dos es la que va del paso nivel de La Estrella, ni bien bajás para Naón, está el paso nivel de La Estrella, que ahí pasa el agua por la vía, son tres alcantarillas de la vía, ahí arranca la cuenca. Pasa por el campo de Bucarón, pasa por el campo de Mena, pasa por el campo de Punta, pasa por el campo de Alberto Díaz, pasa por el campo de Freddy, de Giusti, Martínez y termina en el de Sanpaolesi ¿Me entendés?. Pero ellos le echan la culpa a que quieren hacer un consorcio ahora. ¿ Para qué queremos un consorcio hoy, como le dije yo a Nicolás Battisttela (Ingeniero de Hidráulica) hace 8 días? Hoy tenemos que tener una solución acá del agua. Imagínate, juntar la gente, hacer un consorcio. Si vos tenés la orden de Hidráulica podés hacer lo que querés con esa orden. Está la orden de hidráulica, me lo confirmó Battisttella, está firmada, está autorizada para hacerlo, pero el municipio quiere que los chacareros, escuchá lo que te voy a decir, nunca visto, el chacarero se junte con la Autoridad del Agua (AdA), hagan un consorcio, pongan la retroexcavadora, pongan el gasoil, pongan los tubos y la gente. O sea que ya se envició la señora intendenta o quien sea del municipio. Hoy le toca a la señora ésta. Se enviciaron con lo que hicimos el año pasado, que pusimos más de 60 millones de pesos ahí en el acceso de Naón y todo alrededor. Entonces ahora le está gustando eso, que el chacarero haga y pague. ¿Y la plata que pagamos de los impuestos dónde va? ¿Eh? Le echan la culpa que el chacarero no paga el impuesto. Si ahora te puso la cláusula que si debe 1.000 pesos, no te dan una guía para cargar a hacienda.

A9R – Eso ya es desde el año pasado.

Pedro Marra – Yo voy a dar un ejemplo con nombre y apellido porque no tengo nada que esconder. Daffara, un tipo que tiene todo en condiciones, el otro día no le dieron una guía porque debía una patente de la chata vieja, o sea, que la gente tiene todo pago, ¿me entendés? Una chata vieja de cuando vivía el padre. El padre hace como 8 años que se murió. O sea que la gente está pagando. Mi hermana el otro día se quejaba porque no sé qué multa tenía y no le dieron la guía para cargar unas vacas porque estaba debiendo esa multa. ¿Y dónde va la plata?

A9R – ¿Qué dicen ahí en la zona tus colegas?

Pedro Marra – Mis colegas? Ya no sé. Hay como resignación, la bronca está, otros dicen bueno, por ahora con esto… Lo que pasa es que nosotros con la cuenca número uno, que es la que pasa por el campo mío, autorizada por hidráulica, se hizo todo bien hecho como corresponde. La cuenca número 1 es la que pasa por el campo mío, la cuenca número 2 la de La Estrella y cuenca número 3 la del Calabozo. Entonces descongestiona mucho esa cuenca número uno hoy, ¿por qué? Porque está lloviendo salteado, ¿me entendés? Llueve 50, 40, 70, 80, lo sacan, da cierto tiempo. Pero si esto del Tejar y La Niña no lo acomodan, de ahí al canal de la cuenca 1 no llega por la loma que hay, no pasa, tiene que ir sí o sí por la cuenca 2, que ahora está yendo, pero va desparramándose en los campos. Y… los chacareros están tranquilos porque si no te dan pelota, ¿qué van a ir acá? Si no tenés ninguna respuesta. El año pasado, ante la urgencia, ante la necesidad, en distintos puntos del partido, algunos se agruparon, pusieron plata, contrataron máquinas y ahora se enviciaron, ahora vos vas al municipio y te dicen «no tenemos nada, pagatela vos la máquina». Entonces no me cobres el impuesto. No me intimés si yo no pago el impuesto por la red vial, ¿me entendés? Porque te intimán.

A9R – ¿Y cómo tomaron el aumento ahora? De un 20%.

Pedro Marra – La verdad que no tengo la respuesta. Hasta ahora no he estado con mucho, pero ese aumento ¿dónde va a ir? Porque vos preguntás y hay Champions o hay tractores que no pueden andar porque no tienen un filtro de gasoil. Y un filtro de gasoil, una junta de un filtro de gasoil para una Champion, ponele que hoy valga 20.000 pesos, 30.000 pesos…¿No va a tener la municipalidad 30.000 pesos para comprar un filtro de gasoil? Igual que ese manejo que tienen que se te rompe un bolillero y te dejan la Champion tirada tres, cuatro días en la cuneta o en el pueblo, porque tienen que hacer la orden… andá a comprar el bolillero y después hacé la orden y llevásela…estamos en una emergencia.

A9R – Bueno, lo planteabamos en algún momento, sobre todo con el equipo de Gervacio, el equipo de Vialidad que trabajaba en modo emergencia. Desde que había luz hasta que se acababa el día, 10 días seguidos, descansaban dos, más o menos así y eso siempre lo marcamos, el darse cuenta de la situación de emergencia y hay que trabajar de esa manera. El resto, ¿son conscientes de hay que trabajar en modo emergencia?

Pedro Marra – No. Porque a las 4 de la tarde se viene el maquinista y van a las 9 de la mañana. Si estamos en emergencia, trabajemos de sol a sol. Y si no tenés gente capacitada o no tenés más gente, pedí ayuda al chacarero. Yo más de una vez le dije a Poggi (Cristian), «préstame la retro, yo te la hago andar a las horas que el empleado no te quiere trabajar porque está cansado o se quiere ir, nos sentamos los chacareros». La respuesta fue «No, no se puede» ¿Cómo que no se va a poder?!!! Si es para mejorar !¿Me entendés? Vos con una retro en condiciones tenés, en 10 horas, que limpiar unos 1000, 1200 metros… Si hacen 100 es mucho. No se calientan, con perdón de la palabra, no se calientan, no les importa nada a esta señora, me parece, con todo respeto. Yo estoy esperando la reunión con ella. Cuando se le prendieron fuego las gomas, que yo fui en defensa de Naón, yo no iba a ir a la reunión, fui porque vi que estaba todo lleno de policía ahí, me calenté y fui. No iba, no fui a pelear, pero me sacaron de la indignación que uno tiene, me sacan. Estoy esperando, me pidió, por favor, la señora intendenta, ella estaba con Kicillof…(NdR. En Luján, inaugurando un corredor turístico en la región…)

A9R – Ella sabía que la movilización se iba a hacer, se sabía.

Pedro Marra – El sábado ya sabía que Naón venía y los productores venían. Si ella va a Naón el sábado, se pone un par de botas de goma o un par de ojotas, lo que quiera y se va y habla con dos o tres productores de Naón, no viene ninguno a quemar gomas, porque no somos «unos negros», ¿me entendés? Ni los de Quiroga ni los de La Niña. Lo que pasa es que ella buscó todo ese quilombo y Boufflet ¿qué hizo? Se sacó las vacaciones para irse a la Rural, en plena emergencia! Como Secretario de Obras Públicas, ¿cómo te vas a ir en una emergencia? ¿Me entendés? Y la señora intendenta me llamaba: «Marra, saque la gente de ahí que yo le prometo la reunión». Yo aun estoy esperando la reunión para hablar con la señora.

A9R – Pero después te recibieron en ese día.

Pedro Marra – Me recibieron ese día. Y de todo lo que nos dijeron, ¿qué hicieron? Nada.

A9R – O sea, desde ese día, con toda la viralización que tuvo eso, porque tu reacción, al ser grabada, llegó a medios nacionales, hubo mucha exposición, ¿todavía no tuviste una reunión?

Pedro Marra – No. Todavía no. Y el otro día, o sea, más de un año después, le mandé lo que había pasado con el camino y se lo mandé a la secretaria de ella y le pedí una reunión y no, tampoco. No, no te quiere atender, ¿por qué? Porque no le interesa nada. Aparte no puede venir un cuatro de copas como yo, un chacarero, a decirle lo que tienen que hacer, ¿me entendés? Poggi también, asumió ahora y ¿qué se piensa, que asumió dónde? Salí a la calle, hermano, no lo veo en la calle. El Secretario de Gobierno también, me prometió un montón de cosas, que íbamos a tener reuniones. Pero yo no quiero nada, yo no soy de ningún partido político, yo quiero que ayuden a la gente, hermano. No tiene, la señora intendenta, no tiene idea lo que está pasando en la zona. No tiene idea, porque no anda. Una cosa es que yo venga y te diga «hay agua en la cuneta y en el campo», y otra cosa es que la vea vos, que vayas y la veas. ¿Por qué no podés salir vos? ¿Me entendés? ¿Por qué no podés ir a colaborar? ¿Qué solución le van a dar ellos si ellos están acá y pisan el asfalto?

A9R – Lo hemos escuchado de otros productores, el decir qué poco se los ve en la calle, poco se los ve en los caminos, poco se los ve en los lugares donde está el problema.

Pedro Marra – No tenemos ayuda, estamos solos, el chacarero está solo porque del municipio no tiene ninguna ayuda.

A9R – Y cómo toman esto? Esta comisión que se está trabajando, ¿se sienten representados por las instituciones rurales?

Pedro Marra –¿Y qué va a hacer la comisión hoy? Yo te lo pregunto así.

A9R – En teoría es para para futuro.

Pedro Marra – Pero nosotros el agua la tenemos hoy, amigo. El problema lo tenemos hoy, hace un año que lo tenemos.

A9R – ¿ La clave va a ser diciembre?

Pedro Marra – La clave grande va a ser diciembre. Dios me guía la lengua para otro lado, pero sí, la clave grande va a ser diciembre, ¿qué va a pasar con toda esa gente? Decime…a ver, ¿qué le van a decir a toda esa pobre gente? Porque esto viene de allá arriba y no llegó, pero va a llegar ¿me entendés? Para mí, la indignación más grande es que yo no entiendo cómo no pueden ayudar a la gente, loco. O sea, no se siente que los ayudan. No es que no se siente, no se ve nadie. Porque, un ejemplo boludo, con perdón de la palabra, yo lo sigo este muchacho de Pehuajó…

A9R – Al intendente, Zurro.

Pedro Marra – Dejemos que sea de Milei, que sea de lo que sea, a mí no me importa. El tipo, el otro día, cuando se recagó lloviendo y lo agarró el viento, andaba con una motosierra y una capa cortando ramas a las 11 de la noche. Acá en Naón, ¿pasa eso? No pasa. ¿Me entendés? ¿Por qué? Porque estamos solos. ¿Cuándo la vas a ver a la mujer (La Intendente Gentile) a andar en Naón? Naón está siendo tierra de nadie… por el tema de la limpieza. No me corresponde esto porque yo vengo por el tema de los caminos, pero vivo en Naón, en calles de tierra. Me tuve que traer el tractor y la pala para arreglarla yo porque ya no se podía andar más, porque la municipalidad no te las puede arreglar. ¿Por qué? Porque no podían gastar gasoil. Y todo así.

A9R – Bueno, la pregunta que muchas veces nos hacemos es, si no podes cumplir con lo que tenés que hacer, para qué seguis?

Pedro Marra – Es orgullo. Para mi forma de ver es un orgullo que esta señora tiene, porque la señora no pide ayuda y acá el que más te puede ayudar es el chacarero, porque al chacarero lo comprás fácil, ¿me entendés? Porque hoy estoy enojado, pero mañana va y me dice, «¿me das una mano para arreglar este camino?», el chacarero ¿sabes qué te dice? «Sí», y nos juntamos cuatro o cinco. El otro día fueron a arreglar el camino despues de pelear, y pelear fuerte, con Poggi. Pero tuve que conseguir un tractor, un disco, todo y me senté yo y le tuve que explicar al muchacho que fue a arreglar el camino cómo había que arreglarlo, ¿y el encargado dónde está? El encargado de los caminos. ¿Me entendés? Así estamos. No entiendo, pero a mí me gustaría que esta gente salga a la calle, no tenés nada, pero salí a la calle y va a ser mucho más diferente.

A9R – Si los ves el año que viene, que es de elecciones, en la calle, ¿qué decís?

Pedro Marra –Y habría que reventarle la cabeza uno por uno.

Puede sonar fuerte, pero hay que entender el contexto, el acumulado, lo que hoy viven y siguen viviendo la gente de la ruralidad, con la bronca a flor de piel. Por eso la importancia de escuchar la voz de los que están con el agua, los que están mirando para arriba, los todavía tienen el agua del 2026, lo que pasaron el año pasado y ven que, doce meses después, la situación no es muy diferente. Las respuestas que reciben siguen siendo las mismas. A los efectos y a los hechos poco ha cambiado. Marca una situación en la cual está inmerso todo el el municipio de Nueve de Julio y la gran pregunta es ¿cómo se llegó a esto?

(Escuchá la entrevista completa en el link que acompaña esta nota)