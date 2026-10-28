Productor de Las Toscas: «Hay que planificar las obras cuando no hay agua, para no vivir enfermos»

Omar González, productor y vecino de Las Toscas, Partido de Lincoln, describió el crítico estado de los accesos tras las inundaciones. En ‘Temprano para Todo’ (Supernova 97.9) reclamó un cambio de sistema en la gestión municipal, mayor autonomía para las delegaciones y una planificación definitiva que aproveche los meses de sequía. Relato en primera persona de la cruda realidad de un pueblo de 400 habitantes que lucha contra el barro, el aislamiento y la falta de respuestas estructurales por parte del Estado.

El principal foco de conflicto se concentra en el trayecto que une Las Toscas con Martínez de Hoz, una vía de 18 kilómetros clave para la producción local y el acceso a la Ruta 50. «Nuestra vía de salida hacia Martínez de Hoz para llegar a Lincoln se interrumpió«, detalló González. Si bien en las últimas horas el municipio intervino con maquinaria para abrir canales hidráulicos temporales, el productor advirtió sobre la precariedad de la solución: «Hoy se puede pasar bien porque no tiene agua, pero si llueven 50 milímetros se va a estancar de nuevo. El problema no se resuelve cuando el agua ya está instalada».

Para el vecino, la clave radica en la falta de previsión y el desaprovechamiento de los meses de verano. «Los trabajos hay que prevenirlos y hacerlos cuando se puede: cuando no hay inundación, tenés tierra seca en la cuneta y podés planificar una reparación definitiva. Ya sufrimos diez inundaciones y siempre ocurre lo mismo», lamentó, recordando que obras mal ejecutadas en el pasado, donde supuestamente se había colocado piedra, hoy desaparecieron por completo.

El contraste de los 100 años: la herencia inglesa

Como contraejemplo de infraestructura eficiente, González evocó el diseño ferroviario de la región: «El camino va al costado de una vía que nunca se corta. ¿Por qué? Porque hace más de 100 años los ingleses le dieron una altura que hoy resiste, y en cada bajo construyeron un puente donde el agua fluye». En ese sentido, exigió que la Nación, la Provincia y el Municipio coordinen un plan técnico similar para la Ruta 70, una traza prometida hace cuatro décadas que hoy califica como «otro engaño».

El impacto de este abandono no es solo económico, a pesar de tratarse de una zona intensamente productiva de donde sale una gran cantidad de cereal y hacienda. Las consecuencias golpean directamente la salud de la comunidad. «Hay que prevenir para no tener que curar, porque si no vivimos enfermos: cuando caen 200 milímetros juntos, nos quedamos sin ruta y sin médico«, alertó, señalando que la localidad carece de profesionales de la salud permanentes.

El reclamo por un «cambio de sistema» local

Más allá de la infraestructura vial, González apuntó contra el modelo de gestión política de los pueblos del partido de Lincoln, diferenciándolo de distritos vecinos como 9 de Julio, donde los delegados municipales son elegidos por el voto popular. «Acá a los delegados los decide el intendente directamente desde hace muchos años», explicó, señalando que la falta de herramientas y recursos ahoga cualquier intento de solución local.

Ante este panorama, propuso una alternativa comunitaria: «Tendríamos que armar un consejo local para que diez personas opinen diferente y busquemos las soluciones entre todos. Falta un pensamiento local». Para el productor, la burocracia municipal falla al no escuchar a los verdaderos conocedores del terreno. «El dueño de cada campo sabe exactamente dónde está el problema en su camino. No cuesta nada hacer una reunión vecinal, plantear los inconvenientes y ponerse manos a la obra», concluyó.

A pesar del malestar, González rescató el empuje de su comunidad, destacando el correcto funcionamiento de la energía eléctrica, Internet y la educación, así como la vitalidad de la juventud local que organiza eventos de trascendencia nacional como el tradicional «Locro del 25 de Mayo». Sin embargo, insistió en que la tranquilidad del pueblo no debe ser sinónimo de postergación: «Mi preocupación es que, por no levantar la voz, nos dejen olvidados».