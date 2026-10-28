Pehuajó: Reunión por el agua en la Cuarta



Ante la amenaza de lluvias extraordinarias a causa de «El Niño», la región noroeste de la provincia de Buenos Aires tendrà este jueves 29 de octubre un debate técnico y político sobre la gestión preventiva de los recursos hídricos. El encuentro, impulsado por el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires (CIPBA) y encabezado por su presidente, Jorge Castellano, reunirá en el Complejo Cultural Centro Zurro de Pehuajó a especialistas, autoridades municipales, productores y referentes técnicos de la cuarta sección electoral.

Desde la entidad profesional advierten que la provincia no puede continuar limitándose a la asistencia de emergencias cuando el agua ya ha ingresado a los cascos urbanos o inundado los campos, por lo que resulta indispensable una planificación a largo plazo que articule de manera inteligente las grandes obras hidráulicas con el mantenimiento de la red vial rural.

En una región, la Cuarta, donde existen miles de kilómetros de caminos de tierra que cumplen una doble función como vías de conectividad productiva y canales de desagüe, la falta de mantenimiento continuo y de drenajes adecuados multiplica el impacto negativo de las lluvias intensas, aislando localidades y encareciendo el transporte de mercaderías.

El debate institucional en Pehuajó busca consensuar diagnósticos y alternativas de ejecución con participación público-privada, exigiendo una mirada regional que permita blindar a una de las cuencas agropecuarias más dinámicas de la provincia frente a los vaivenes climáticos previstos para el mediano plazo.