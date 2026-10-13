Fin de semana largo: Más turistas, menos gasto

El turismo argentino registró un fin de semana largo de profundos contrastes durante el feriado del doce de octubre. Si bien el flujo de visitantes experimentó un incremento interanual, la reducción en la duración de las estadías provocó una caída en el impacto económico real, evidenciando un cambio en los hábitos de consumo de los viajeros frente a un contexto de presupuestos ajustados y escapadas cada vez más breves.

De acuerdo con el relevamiento difundido por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, un total de un millón cuatrocientos noventa mil turistas recorrieron el país, lo que representó un aumento del tres coma cinco por ciento en comparación con el mismo período del año anterior. Este movimiento generó un impacto económico directo estimado en 313.610.000 de pesos. Sin embargo, al medir la recaudación en términos reales, el balance global mostró una contracción del dos coma dos por ciento.

El factor determinante detrás de esta paradoja radicó en la merma del tiempo de permanencia en los destinos. La estadía promedio descendió de dos días registrados en 2025 a 1,8 días este año. Esta reducción del diez por ciento en el tiempo de alojamiento limitó el consumo acumulado en sectores clave como la gastronomía, el transporte y la recreación, a pesar de que el gasto diario individual mostró un incremento real del cinco por ciento, alcanzando un promedio de 116.900 pesos por visitante.

Las tendencias del sector reflejaron una preferencia marcada por las escapadas de cercanía y las reservas concretadas a última hora. Asimismo, las condiciones meteorológicas adversas con lluvias y temperaturas frescas en diversas zonas del centro y el este del territorio nacional condicionaron el flujo de visitantes, beneficiando especialmente a aquellas localidades que impulsaron fiestas populares, festivales y propuestas culturales para retener al público.

En el plano presupuestario, el costo de vacacionar también experimentó variaciones significativas. Un informe del Instituto de Economía de la Universidad Argentina de la Empresa calculó que una familia tipo necesitó en promedio más de un millón de pesos únicamente para cubrir los costos de transporte en micro y alojamiento, lo que equivale a más de la mitad de un salario formal promedio y representa un incremento real del cuatro coma dos por ciento interanual.

A nivel federal, el comportamiento del turismo exhibió disparidad según la región. Destinos patagónicos como San Carlos de Bariloche y Puerto Madryn, así como localidades de Córdoba, Catamarca y Santa Fe, reportaron altos niveles de ocupación impulsados por eventos masivos y actividades de naturaleza. En contraste, otras plazas del norte y el litoral registraron un movimiento más moderado. El transporte aéreo acompañó de manera positiva con un crecimiento en los vuelos de cabotaje, mientras que el acumulado anual de los fines de semana largos de 2026 consolidó un movimiento multimillonario que continúa redefiniendo la dinámica de las economías regionales.