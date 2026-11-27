Kosiukos, el equipo de Newcom de Atlético 9 de Julio, cierra el año con un título en el torneo argentino de Trenque Lauquen, el último de los tres que definen el ranking nacional. Compite en las categorías Femenino y Mixta, y obtuvo buenos resultados en ambas. Donde fueron ganaron y hoy son el equipo a vencer. Con logros a nivel regional, nacional y sudamericano, el interés está en conocer los secretos de un plantel multicampeón. Para ello, la DT Susana Reale y Rubén Neri, miembro del plantel, estuvieron en ·»Un Plan Perfecto» (Supernova 97.9) donde fueron recibidos con alfombra roja y comparaciones con el Barcelona de Guardiola. Hablaron de lo que ocurre dentro y fuera de la cancha.
UPP – ¿Qué hace diferente a este equipo?
Susana Reale: Se gana y se pierde en la misma medida, pero hay equipos que encuentran un ensamble perfecto entre lo emocional, lo técnico, lo táctico, la comunicación y la amistad. En el mío, cuando la situación se complica, se perdonan los errores, se aplauden los éxitos y se cubre el lugar del compañero si la pelota no llega. También hay promesas. A mis jugadores cuesta motivarlos, así que hay que prometer en grande, de Disney para arriba. Una vez íbamos perdiendo por ocho puntos y les dije que, si revertían el partido, los llevaba a todos a Disney. Lo ganamos, y ahora tengo que ver cómo cumplo la segunda parte.
UPP – ¿Cómo se vive esa amistad desde adentro?
Rubén Neri: Coincido plenamente. Nos gusta reírnos y disfrutar. Cuando sale una invitación a un torneo, ya sabemos quiénes son las dos o tres personas encargadas de buscar alojamiento. Antes nos mandaban fotos de las opciones, ahora directamente dicen «elegimos esta», porque saben lo que queremos y cuidan la economía del grupo. Lo primero que se fijan es si hay parrilla, porque la primera noche que llegamos sale el asado. A veces lo llevamos de acá si desconfiamos de la carne del lugar. Eso se traslada al partido. Muchos nos conocemos de toda la vida y otros nos sumamos después. No es todo color de rosa: dos por tres nos agarramos o nos levantamos la voz, pero se soluciona a los diez minutos. Lo fundamental es nunca recriminarnos nada.
UPP – ¿Qué diferencias hay entre el juego mixto y el femenino?
Susana Reale: Son distintos. En el mixto, generalmente tiran los hombres, y el juego es más veloz y potente. Mis tiradores miden 1,98 metros, son ágiles y tienen tiros preciosos. En el femenino, el juego tiene otra armonía y otra cadencia. En los dos, las defensas evolucionaron más que los ataques y hacer un gol es cada vez más difícil, por lo que hay que sostener la concentración en jugadas de hasta diez pelotas. Mi equipo puede cambiar de planteo según el rival, y si tenemos un traspié es porque no logramos adaptarnos cuando el adversario se adapta. A veces pido un minuto solo para que respiren juntos, con las manos al medio, y otras para indicarles dónde buscar el espacio vacío.
UPP – ¿Habría que cambiar algo del reglamento?
Susana Reale: Siempre pensé en una modificación para que el juego no se convierta en un embudo donde defendemos y le damos la pelota siempre al mismo tirador. El reglamento permite que tire cualquiera, pero hasta ahora no es efectivo. Haría falta una vuelta más, o una regla común, para que tire la mujer, el hombre o el zaguero. Para el femenino es muy sacrificado, porque el papel de la mujer es netamente defensor.
UPP – ¿Cómo sos como entrenadora? Un estilo Cholo Simeone, inquieta, de ir de un lado a otro, o más Bielsa, sentada sobre la heladera de las bebidas?
Susana Reale: Más Marcelo Bielsa que Cholo Simeone, aunque cuando las cosas no andan aparece el Cholo. Vengo evolucionando junto con el equipo. Una vez me dijeron en una reunión que era un poco áspera para decir las cosas. Entendí que el jugador adulto, cuando le marcás algo, siente que lo criticás a él, no a una acción, y se defiende con un «sí, pero». Ahí no hay reflexión posible. Aquí soy una más de ellos, porque es un equipo de adultos y no de adolescentes, y eso exige otra distancia. Ellos saben mucho. Rubén, que es árbitro, me aporta desde el reglamento.
UPP – ¿Y cómo la ves vos, Rubén?
Rubén Neri: Mientras el partido fluye como lo planeó, está sentada, junto a la heladerita de las bebidas. Cuando hay que intervenir, se acerca. El otro día yo era zaguero, me metieron dos pelotas al fondo y no me di cuenta de que ella venía caminando detrás mío, al costado de la línea, para marcarme el lugar. Después lo vi en la filmación. Nunca te dice nada que no corresponda. Eso sí, somos los dos que más nos peleamos, aunque nos queremos mucho.
UPP – ¿Cómo fue la experiencia en el Sudamericano?
Susana Reale: El año pasado quedamos primeros en Argentina y fue un logro y una sorpresa incluso para nosotros, porque vamos a jugar, no a especular. Ganamos la plaza por derecho. Argentina tiene otro nivel que Uruguay, Chile o Paraguay, aunque Uruguay está muy bien.
Rubén Neri: Yo no pude viajar, porque me convocaron como árbitro de la selección bonaerense, y tuvimos un jugador menos. Lo viví desde acá y sufrí como loco mirándolo por televisión. El Newcom argentino es muy parejo. La clasificación sale de tres torneos al año, uno en Santiago del Estero, otro en Comodoro Rivadavia y otro en Trenque Lauquen, y puntúan los dos mejores. Quienes trabajamos no podemos afrontar siete días de viaje a Comodoro, más los costos, así que elegimos los otros dos. Los primeros seis o siete equipos están tan cerca que pasamos del primer puesto al quinto del ranking. Los primeros seis del año, y el año que viene seguramente los primeros ocho, representarán a Argentina en el próximo Sudamericano, que sería en Paraguay.
UPP – ¿Cómo influye la familia en el equipo?
Susana Reale: Tengo muchos matrimonios y parejas en el plantel, y eso es maravilloso. En el verano fuimos dos veces a Córdoba, con los hijos. Los chicos son cosiucos, tienen su camiseta, nos apoyan y entienden que sus padres viajan mucho. Quien viaja va más tranquilo, y quien se queda en el gimnasio todo el día mirando también cumple un papel.
UPP – ¿Cómo se recuperan después de los partidos?
Susana Reale: No conozco esas cosas, gracias a Dios. Entrenamos todo el año y en verano jugamos al beach, al tenis y al pádel. Son deportistas, no hay dolores. Hay algún porrazo, porque a esta edad el moretón sale más fácil y a veces los pisos no acompañan. El secreto es darle al jugador una buena lectura y un desplazamiento rápido, para que llegue a la pelota como corresponde.
UPP – ¿Quién puede sumarse al equipo?
Rubén Neri: Cualquiera. Entrenamos martes y jueves de 19 a 20:30 en el club. Tenemos más jugadores que no participan en torneos, y hacemos una formación para quienes recién arrancan. Cuando están listos y levantan la mano, se suben al equipo.
Susana Reale: Con una condición básica. Una persona de 55 años que nunca hizo deporte, que no puede tomar la recepción ni leer la trayectoria de la pelota, tiene que pasar antes por el grupo recreativo de iniciación del Centro de Educación Física, que dirige Sebastián Palacios. Sería injusto ponerla directamente en un equipo de competición. Mis jugadores son deportistas de siempre y ninguno empezó de cero. Lo más importante es que los adultos tengan un espacio para jugar, divertirse, pertenecer a un grupo y cuidar la salud.
UPP – ¿Hay categorías para mayores?
Rubén Neri: Sí. Tenemos jugadores de más de 50 y un incipiente grupo de más de 60. Al entrenar, a veces hacemos los 50 contra los 60, y el otro día los 60 perdieron una picada y no se hicieron cargo. Son internas, pero abrimos el derecho a réplica.
Susana Reale: La ciudad tiene un buen Newcom. Los Perros Verdes del CEF también salieron campeones en más de 60. Lo que falta es una categoría de más de 40, que ninguna de las dos instituciones tiene todavía.
UPP – ¿Cómo se financian?
Susana Reale: Nos subvencionamos. Los jugadores pagan pelotas, camisetas y viajes. Hemos tenido algún sponsor, pero las cosas no están fáciles y está lejos de nosotros pedir dinero. Hacemos pollos arrollados todos los meses y contamos con nuestros fans.
Rubén Neri: Quiero agradecerles a los que nos siguen a todos lados: Fanny, Chipi, Eve, Seba, Julito, Nancy y Roberto. Nancy se apareció en moto el sábado a la mañana en Trenque Lauquen, y Roberto fue al día siguiente.
UPP – ¿Qué viene en 2027?
Susana Reale: Los próximos fines de semana se juega el torneo de selecciones de la provincia de Buenos Aires, donde tenemos varios representantes. Para el año que viene nos prometieron un primer Mundial, pero todavía no está confirmado. Este deporte va creciendo y tiene que pasar por sus etapas. Lo viví con el cestoball.
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