Kevin «el Gaucho» Zárate viajará el martes 1 con su padre y entrenador, Luis. Su pelea se confirmó un día después de que se suspendiera el festival de boxeo en 9 de Julio.
El boxeador profesional Kevin Zárate peleará el 5 de diciembre en Inglaterra contra McCormack, un rival con pasado olímpico. Será la primera vez que pelee fuera de la Argentina. La oferta llegó un día después de que se suspendiera el festival previsto para esa fecha en el Club Atlético 9 de Julio, por una lesión de Franco «Panterita» Rodríguez. Zárate, que lleva 15 años boxeando, viajará el martes 1 de diciembre a Inglaterra. Hasta ahora no se conocen la ciudad, el horario ni la plataforma de transmisión. Kevin y su padre y entrenador Luis estuvieron en «Supernova Deportivo» contando cómo se dió esta chance y las expectativas por este desafío
Luis explicó que «Ya venían llegando ofertas desde el exterior, pero siempre en categorías que no eran las de Kevin. Las propuestas aparecieron después de las peleas con Sebastián Papechi, número uno del ranking argentino, y con García, que llegaba con 15 victorias por nocaut y era tercero en ese ranking. Justo se suspende acá y justo al otro día que suspendió acá me llamaron por esta pelea». Kevin contó que lo vive con alegría y que la dimensión de la noticia le fue llegando de a poco, con los saludos de la gente. Para él, subirse a un avión para representar al país es «un sueño que uno tuvo siempre en boxeo«.
El rival es de apellido McCormack, un boxeador que estuvo en los Juegos Olímpicos y que, según Luis, ganó una medalla de oro. Lo describió como rápido, de mucho movimiento, que trabaja bien con las piernas y saca muchas manos. Dijo que vieron todas sus peleas en YouTube y que entrenan para encontrarlo en el ring. Aclaró que esta vez enfrentarán a un buen boxeador, pero de la categoría de Kevin. En la Argentina, explicó, aceptaron peleas contra rivales más pesados porque era difícil conseguir fechas.
En Inglaterra ya lo llaman «el Gaucho» y el boxeador nuevejuliense lo atribuyó a la boina que usa al subir al ring. «Y espero el resultado con la boina«, dijo. Luis explica que seguirán entrenando y afinando el peso. Les preocupan el frío y el cambio de horario, pero viajan con unos días de margen para adaptarse. En la ciudad no tienen con quién hacer sparring. Viajan a Claypole, a 360 kilómetros: salen a la una de la tarde y vuelven a las tres o cuatro de la madrugada. «Genera mucho gasto, mucho tiempo«, dijo. Por eso, la pelea en Inglaterra es para él «un premio a todo ese esfuerzo«. Kevin, además, trabaja y no vive exclusivamente del boxeo.
Las peñas es una de las formas que tiene para financiar esta posibildiad y el día a dia del entrenamiento. Hicieron una el viernes pasado en su quinta, con choripanes, y repetirán este viernes. Los chorizos los donó la familia Urso. Quienes quieran participar pueden comunicarse al 2317 40 60 66. También abrieron una cuenta en redes sociales. Se llama Team Zárate Box y la manejan unos jóvenes que los ayudan. El objetivo es mostrar el trabajo diario de Kevin y atraer sponsors. «Entrenamos todo el año duro y por ahí no mostramos nada», reconoció Luis.
También están con el proyecto del gimnasio. Tienen un terreno propio en Avellaneda, frente a la Sociedad Rural. Ya levantaron las paredes y tienen el piso, pero la obra se frenó por falta de techo. ¿Cuál es el sueño deportivo de Kevin? «Primero un cinturón», respondió. Dijo que cuando se hizo profesional se propuso ser campeón y que entrena todos los días como si fuera el mejor de su categoría. Reconoció que tuvo «tropezones», pero los consideró parte del deporte.
SD: ¿Qué mensaje deja a quienes empiezan?
Kevin Zárate: Que le metan. El boxeo es sacrificio y hay que enamorarse del deporte. Yo termino agotado, termino totalmente roto, y sin embargo al otro día me levanto y quiero volver a entrenar.
Entrenar a su hijo no es problema asegura Luis. Dijo que la relación es muy buena porque Kevin tiene mucha disciplina. A veces tiene que frenarlo. Cuando llega de trabajar y no pudo entrenar, «sale a correr», contó. Kevin fue recibido por la intendente Maria José Gentile y les entregó una bandera de 9 de Julio para llevar al ring allá en Inglaterra en donde Kevin Zárate vivirá uno de sus sueños deportivos.