Un breve paso laboral por Mendoza bastó para enamorarlo del «Tomba» para siempre. El nuevejuliense repasó su fanatismo a más de mil kilómetros de la cordillera y la euforia por el histórico ascenso a Primera.

Hay historias de fútbol que no entienden de mapas ni de mayorías. En una ciudad como 9 de Julio, donde las charlas se reparten casi siempre entre Boca, River, Independiente, Racing o San Lorenzo, o los clubes locales de la Liga, ser hincha de un club de otra provincia es una rareza que tiene dos caminos: uno es haber nacido en la ciudad o la provincia que da origen a esa simpatia. La otra es por azar o por puro gusto. En ‘Ficha Técnica’, el clásico deportivo de los lunes por Supernova 97.9 de 20 a 21 hs, donde se entrevista figuras ligadas al deporte en general, han desfilado hinchas de las más curiosos procedencias en cuanto a preferencias. En esta ocasión, Jorge López nació en 9 de Julio, tuvo un breve paso laboral por Mendoza y allí lo ‘flechó’ Godoy Cruz Antonio Tomba.

Y es que el 15 de noviembre vuelve a quedar en la historia de Godoy Cruz, la fecha en la que descendió de la Liga Profesional en 2025 es ahora también la misma en la que lograron regresar a la máxima categoría del fútbol argentino al consagrarse campeón de la Primera Nacional con su victoria 3-1 sobre Tristán Suárez. El destino -caprichoso- quiso que todo ocurriera el mismo día con un año de diferencia.

López habla en esta charla de la euforia del ascenso histórico y abunda en datos y va y vuelve por su historia personal con el club que adoptó para siempre. Menciona al técnico -De Muner- y parece un mendocino más de los 23.000 hinchas que llegaron hasta Córdoba, cifra destacada en crónicas y reportes difundidos por redes vinculadas al club tras la consagración. Es quizá su única mueca de tristeza dentro de tanta alegría: no haber podido llegar hasta el estadio de Belgrano.

Pero en definitiva no le importó mucho: la satisfacción era superior y mientras miles de mendocinos copaban el Kilómetro Cero de la capital provincial, para festejar la vuelta a Primera, acá, a más de mil kilómetros de la cordillera, hubo un solo grito de gol azul y blanco en toda la ciudad. No nació en Mendoza, pero vivió allá un puñado de años y le alcanzó para enamorarse para siempre del Expreso, que así le dicen también a Godoy Cruz. Hoy charlamos con el único hincha de ‘Godoy Cruz Antonia Tomba’ en 9 de Julio.

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