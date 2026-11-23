El veterinario Leandro Tanzi, de Provimi Argentina, cuenta que la mayoría de los inscriptos tiene entre 20 y 33 años. En verano, recomienda ofrecer agua a los terneros al menos tres veces por día.

Hay una pregunta que suele inquietar a quienes crían terneros en los tambos: qué le pasa a un animal que no puede decirlo. Para quienes trabajan en la guachera, la zona dedicada a esa crianza, la empresa Provimi Argentina ofrece desde hace un tiempo un curso virtual y gratuito. Su responsable técnico, el médico veterinario Leandro Tanzi, dijo que la convocatoria lo sorprendió. Habló en el programa «Agro 9 Radio»( Supernova 97.9) sobre el curso, el manejo del agua en verano y el perfil de quienes trabajan en la crianza.

Una capacitación para quienes no pueden viajar

La idea surgió, según contó, de una dificultad concreta. Quienes trabajan en la guachera deben dar la leche a la mañana y a la tarde, y les queda poco tiempo para trasladarse a una capacitación. «Cuando tiene un problema, a veces no se puede comunicar con uno«, explicó. Por eso la empresa primero subió a YouTube siete videos con el proceso completo de la crianza, bajo el nombre «Crianza de terneros Provimi». Después diseñó el curso online.

El curso es gratuito y no obliga a completarlo de una sola vez. Se puede empezar, cortar y retomar a la semana, al día siguiente o a los diez días. Quienes lo terminan reciben un diploma extendido por Provimi Cargill. Tanzi agregó una función reciente: quien tenga una duda sobre un problema que está viviendo puede volver a ingresar y buscar la parte del curso que trata ese tema. «Hoy en todos lados todo el mundo tiene su teléfono, su computadora y, gracias a Dios, hay internet en casi todos los campos«, señaló.

Tanzi dijo que no esperaba el nivel de respuesta. «Soy bastante rústico para este tipo de cosas de tecnología y de elaborar cursos«, reconoció, «y estoy asombrado por la cantidad de gente que se inscribió en la primera tanda y en la segunda«. Cuando visita campos, agregó, algunas personas le cuentan que hicieron el curso y que les sirvió. También dio una razón práctica para el formato virtual: es el único veterinario de Provimi especializado en guachera en todo el país, y «la Argentina es grande«.

El veterinario notó que la edad de los inscriptos es otro dato destacable. «La gran mayoría ronda entre los 20 y 32, 33 años«, dijo. Los atribuye a la necesidad de entender qué ocurre cuando algo anda mal. «Los terneros no hablan«, explicó, «y entonces, cuando tenés un problema, tenés que pensar vos qué es lo que está pasando«.

La pregunta del agua

Entre los siete videos de YouTube, el más visto trata de una pregunta que a Tanzi le resultó llamativa: si hay que darles agua a los terneros. «Es un ser viviente que necesita tomar agua. No se discute«, afirmó, y lo comparó con la duda de si hay que darle la mamadera a un bebé. Según explicó, persiste una idea antigua: que, al recibir el sustituto lácteo a la mañana y a la tarde, el animal ya no necesita más líquido.

Su recomendación es clara. Desde noviembre, ofrecer entre 4 y 5 litros al menos tres veces por día. El agua debe darse una hora y media o dos horas después del sustituto. En verano propone llenar los tachos, que tienen unos cinco litros, antes de que el operario se retire a las 11 de la mañana, y repetirlo cuando vuelve a las 14:30 o las 15. Después se da la leche a las 17 y se vuelve a llenar el tacho antes de terminar la jornada, por si los terneros quieren tomar de noche. Hay también un motivo de alimentación. Todos los alimentos balanceados contienen sal, explicó, y sin agua el ternero no los consume. «Es directamente proporcional«, dijo: más agua significa más alimento, y menos agua, menos alimento.

Los terneros de verano

Para evitar problemas, según Tanzi, los tambos intentan que no haya nacimientos en diciembre y enero, por el calor, las moscas y las infecciones por larvas. Esa planificación no siempre alcanza. Cuando surgen inconvenientes reproductivos, se aplican protocolos de inseminación y nacen terneros en esos meses. «Los terneros de verano son terneros que uno ve bastante castigados«, comentó, con temperaturas de 30 y pico de grados, e incluso 40.

Sin embargo, el balance que hizo de la crianza fue positivo. Dijo que lo observó en la zona de Sunchales (Santa Fe), donde recorrió establecimientos. «Para sacarse el sombrero de la gente que trabaja en la crianza«, opinó, porque la mortandad de terneros bajó mucho. Atribuyó la mejora a que se trabaja de forma más protocolizada y a que los propietarios ofrecen mejores lugares, con sombra en verano y más bienestar animal.

Explicar el porqué

Para Tanzi, la capacitación cambió también la manera de trabajar de los profesionales. «En la vieja época pasaba algo y bueno, se murió, se murió, y nadie sabía el porqué», recordó. Hoy se explica qué pasó y qué pudo haber provocado el problema. Se declaró «convencido» de que las empresas deben ofrecer formación a quienes trabajan en el campo, en un oficio que describió como «muy artesanal».

Cuando se le preguntó por la presencia de mujeres, Tanzi contó que en los tres campos que visitó ese día la guachera estaba a cargo de una mujer. En uno de ellos, dijo, notó la limpieza del baño y la ausencia de moscas donde estaban los terneros, que habían sido fumigados. «Donde hay mujeres en una crianza es otra cosa«, afirmó. En dos de las tres guacheras trabajaban una madre con su hijo, mientras que el padre se ocupaba del tambo. «Toda la familia está abocada a esos trabajos«, dijo. El entrevistador resumió que son producciones que requieren mucha mano de obra, y Tanzi coincidió: «Muchísima«.

Al cerrar, el veterinario adelantó que la empresa piensa seguir agregando «tecnología y formas de capacitarse» de manera virtual, con el objetivo de que resulten «mucho más fáciles y mucho más agradables para todos«.