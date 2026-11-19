El día después de haber logrado lo que él mismo denominó tan solo una batalla, el ingeniero Oscar Potetti estuvo una vez en «Temprano para todo» (Supernova 97.9) porque la dinámica de los hechos alrededor de la cuestión Ruta 5 viven días de noticias en continuado. Hoy, uno de los objetivos es el tratamiento en el presupuesto nacional 2027 de fondos para terminar minimamente el tramo Mercedes/ Suipacha, cuestión que se obtuvo en el dictamen de Comisión, y que pone el tema en carpeta para la sesión de la semana próxima. Paralelamente, el jefe de Gobierno Santilli le dijo al diputado Falcone el compromiso de nación para terminar esa obra a la brevedad, pero con algunas puertas abiertas.

TPT: Ayer el Gobierno nacional se comprometió a financiar esos 20 kilómetros de la obra Mercedes-Suipacha. Todavía está innominado y hay algunos claroscuros. ¿Qué opinión tiene al respecto, en base a su propia experiencia?

Oscar Potetti: Bueno, primero, es positivo que esto se haya hecho público.

TPT: Claro, ese es el compromiso que le pidió Falcone al jefe de Gabinete, Diego Santilli. Él considera que la difusión pública de este tema ya lo compromete a cumplir.

OP: Por otro lado, no hay nada que festejar, ¿no es cierto? Antes de alegrarnos por la noticia, necesitamos saber cuál es el monto, para ver si alcanza, y cuál es el cronograma de obra. Eso es justamente lo que falta; ninguno de esos datos está. La falta de cronogramas en la obra pública tiene una fecha precisa del siglo pasado. A partir de aquel papelón de María Julia Alsogaray, cuando prometió limpiar el Río Riachuelo en 1000 días, ningún gobierno —ni nacional, ni provincial, ni municipal— volvió a anunciar plazos concretos. Antes veíamos carteles con el monto y el tiempo de ejecución; hoy todos prometen obras sin cronograma. Por eso estamos pidiendo ese tipo de precisiones.

TPT: En el caso particular de la autovía de la Ruta 5, vamos a mantener una espera cauta y a darlo por hecho. Pero, ¿cómo sigue…?

OP: Estamos hablando de 20 km, pero a la autovía todavía le faltan 480 km más. Entonces, lo primero es convencer tanto al gobierno —al que ya le hemos mandado carta— como al CEO de YPF, como líder de todo el consorcio petrolero, Marín, de que es necesario definir primero la «ruta de la arena» como ruta privilegiada para trasladar la arena silícica de Ibicuy a Vaca Muerta. Es decir, que los camiones no estén desparramados por toda la traza tratando de llegar a Vaca Muerta, sino que privilegiemos este corredor que incluye la Ruta 5.

Y después, que en la Ruta 5 los camiones con arena paguen un peaje diferencial y adicional de 500 dólares por viaje de ida —por viaje, no por cabina de peaje—, y que se les bonifique la vuelta, porque o van descargados o, como vemos con atención, están volviendo con lo que entiendo que es canto rodado que consiguen y llevan a los corralones del Gran Buenos Aires o a lo largo de la Ruta 5. Eso generaría un fondo para comenzar ya con el tramo Suipacha–Chivilcoy y seguir sucesivamente hasta llegar a Santa Rosa con esa recaudación.

Por otro lado, vemos hoy en la Ruta 5 cientos de kilómetros fresados que han quedado abandonados, sin repavimentar. Ese «peinado» consiste en fresar la capa de rodamiento para darle agarre a la próxima capa de pavimento que culminará la traza y hará el tránsito más fluido y confortable. Pero cuando el fresado queda así y no se asfalta de inmediato, produce un desgaste en los neumáticos de los vehículos. Nadie puede llamar a un abogado ni hacer un juicio individual, pero estamos evaluando la posibilidad de iniciar una demanda colectiva —lo que en Estados Unidos se llama class action—: presentar el ticket del peaje, mostrar que se pasó por tantos kilómetros de fresado sin pavimentar entre Mercedes y Bragado, y reclamar una compensación por ese desgaste inesperado ante el seguro, la concesionaria o el Estado. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en la alcantarilla del kilómetro 281, donde sucesivos arreglos erróneos durante tres o cuatro meses deben haber roto el tren delantero de muchos vehículos. Con una acción colectiva, recién ahí van a prestar atención y saldrán los fondos para hacer la autovía.

TPT: Oscar, ¿cuántos concejos deliberantes ya dieron el visto bueno o aprobaron la propuesta que usted les hizo llegar?

OP: Trenque Lauquen, Pehuajó…

TPT: Empezando por el de 9 de Julio, lógicamente. ¿En todos fue por unanimidad?

OP: No, no.

TPT: ¿Y cómo fueron las votaciones?

OP: Fue Trenque Lauquen —no sé si allí fue por unanimidad, lo desconozco—; Pehuajó, donde un sector de La Libertad Avanza votó en contra; Carlos Casares, que lo trató la semana pasada casi sobre el cierre y donde La Libertad Avanza también votó en contra; 9 de Julio por unanimidad; y Bragado con la misma división: salvo La Libertad Avanza, el resto votó por unanimidad.

TPT: O sea, se termina aprobando por mayoría.

OP: Sí, por mayoría. De Chivilcoy me mandaron la aprobación; me dijeron que Suipacha y Alberti también votaron a favor —de Suipacha tengo constancia, de Alberti no lo sé—, y Mercedes, por obvias razones relacionadas con la travesía urbana, votó en contra.

TPT: Igualmente son 18 municipios en total, faltan unos cuantos.

OP: En La Pampa son 5. Ahí no tuve respuesta todavía, salvo la aparición del diputado Ariel Rauschenberger junto con Falcone.

TPT: Claro, tal vez esa participación vaya incorporando progresivamente esos departamentos —así se llaman en La Pampa— a la aprobación. No lo sabía.

TPT: ¿Son negociables los 500 dólares para los camiones? Si alguien dice que es mucho, no va a depender de usted seguramente.

OP: Es importante aclararlo, porque en Casares me hicieron la misma pregunta: un transportista del grupo Autovía Ruta 5 ya me dijo «Mis colegas te van a matar». Y le expliqué que esos 500 dólares no los paga el transportista, sino quien lo contrata, que son las petroleras —es como cuando tomás un remís a Capital y el pasajero paga el peaje aparte—. ¿Por qué pensamos que es un mecanismo válido? Porque la ley de peajes tiene más de 30 años y, como decía Jorge Amado en Tocaia Grande, contra la ley es muy difícil ir. Armar una ley nueva en el Congreso lleva tiempo. Entonces, dentro del marco actual, ¿por qué no lo paga el tránsito regional o local? Porque lleva 32 años pagando peaje esperando la autovía. En cambio, los camiones que llevan arena son un nuevo flujo sobre la ruta y pedimos que lo asuman las petroleras.

TPT: Yo no sería tan optimista respecto a que las petroleras acepten pagar, salvo a regañadientes, pero veremos.

OP: Puedo mostrar lo que ocurrió en los cuatro años de gobierno de Arturo Frondizi con los contratos petroleros —más allá de la polémica que generan, sobre todo en el radicalismo, y de si se financiaron con regalías o endeudamiento—: el impulso vial fue enorme y se pavimentaron 10.000 km de rutas en menos de cuatro años.

TPT: El gobierno de Frondizi no terminó, hay que recordarlo.

OP: No terminó. Le pedimos a las petroleras que no nos prometan vía férrea ni vía fluvial: sabemos que los recursos naturales son finitos, algún día se agotará la arena en Ibicuy y tendrán que ir aguas arriba a buscar otra arena de fractura hidráulica, pero mientras tanto también deterioran estas rutas.

TPT: Cada región defiende lo suyo , pero también provincias como Entre Ríos sienten el impacto logístico en corredores largos, de unos 1.200 km.

OP: Nosotros nos ocupamos de la 5, pero incluso he hablado con la gente de la liga de veteranos de Catriel por la Ruta 151, que es continuación del recorrido de los camiones de arena, para que reclamen lo mismo y se lo planteen a Marín como titular del consorcio petrolero y CEO de YPF.