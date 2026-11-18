

El compromiso anunciado por el jefe de Gabinete coincide con el dictamen de mayoría del Presupuesto 2027. Vecinos, intendentes y legisladores piden saber cuánto dinero habrá, de dónde saldrá y cuándo se reanudarán los trabajos.

Por Redacción Extra Digital

El Gobierno nacional se comprometió a financiar los 20 kilómetros de autovía que faltan entre Mercedes y Suipacha, en la Ruta Nacional 5. La noticia, largamente esperada por los pobladores del corredor, llegó con una advertencia: los recursos no figuran con una asignación específica en el proyecto de Presupuesto 2027.

Qué se anunció

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, recibió a los diputados Alberto Benegas Lynch y Eduardo Falcone. Les confirmó que el Presupuesto 2027 incluirá fondos para completar el tramo Mercedes–Suipacha. La Casa Rosada añadió que las tareas ya se habían iniciado y que existe un compromiso oficial de concluirlas. Las partidas figurarían de manera innominada en el proyecto de Presupuesto. Es decir, no hay un ítem identificable para esta obra.

El anuncio coincidió con un avance en el Congreso. La Libertad Avanza reunió las firmas y obtuvo dictamen de mayoría en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, con apoyo de sectores aliados. La iniciativa llegaría al recinto el miércoles 25 de noviembre. Falcone, de Chivilcoy y referente del MID, impulsó el reclamo. Había denunciado los sucesivos accidentes en ese tramo. También fue importante el acompañamiento del diputado pampeano Ariel Rauschenberger, del peronismo, quien integra la Comisión de Presupuesto. En septiembre había criticado el proyecto oficial por considerar insuficientes las partidas para La Pampa.



Lo que todavía no se sabe

Persisten tres incógnitas: el monto, la asignación concreta y el cronograma. Antes del dictamen, la agrupación Plan Autovía Ruta 5 Sí o Sí había advertido que el proyecto original no contemplaba una partida específica para completar los 20 kilómetros. Su propuesta, presentada en el Concejo Deliberante de Bragado, apunta a que se priorice el tramo comprendido entre los kilómetros 104 y 124. Para financiarlo, plantea reprogramar, sin eliminarla, parte de los cerca de $75.000 millones previstos para la Travesía Urbana de Mercedes.

La presión sobre el Gobierno viene de distintos sectores. En octubre, la UCR presentó en Nueve de Julio un amparo para que la Justicia ordene medidas de seguridad vial y fije plazos para avanzar con la autovía. El Concejo Deliberante de Nueve de Julio aprobó por unanimidad pedir que el Presupuesto 2027 incorpore los recursos necesarios. La iniciativa de Potetti fue enviada a los concejos de 15 localidades entre Mercedes y Santa Rosa.

A esto se suma la cuestión de los peajes. En mayo, el Gobierno adjudicó el Tramo Pampa de la Red Federal de Concesiones, que abarca 546,65 kilómetros desde Luján hasta Santa Rosa. El esquema habilita nuevas estaciones de peaje, pero no contempla convertir la ruta en autovía. Semanas atrás hubo marcha atrás con un desmedido aumento de peaje con renunciá de funcionario en el medio. Municipios y organizaciones de usuarios reclaman ampliar la calzada antes de asumir mayores costos de circulación. También cuestionan la ubicación de las estaciones en Gorostiaga y Lonquimay. Además, el corredor sigue registrando siniestros graves.

La sesión del 25 de noviembre será la próxima instancia. Hasta entonces, la obra Mercedes–Suipacha queda atada a que el compromiso se refleje en una asignación identificable y que se publique un cronograma que permita terminarla durante 2027. Aun completada, no resolvería por sí sola la necesidad de ampliar los restantes tramos del corredor.