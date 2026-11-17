En ‘Temprano para Todo’ (Supernova 97.9) dialogamos con el responsable del servicio de estacionamiento medido de 9 de Julio, Hugo Choy, para hablar de gestión, balance, reclamos vecinales y proyectos. Según declaraciones públicas, el SEM se implementó buscando ordenar el tránsito y mejorar la rotación vehicular en el centro y Choy responde sobre todo eso.

TPT: ¿Qué balance hacés del funcionamiento del estacionamiento medido?

Hugo Choy: El balance es altamente positivo. Ya lleva casi seis años este sistema. Recordemos que el estacionamiento medido viene de mucho tiempo atrás, pero con otra modalidad: era todo manual y andaban algunos controladores vendiendo la boleta; la compraba el que quería y el que no, no lo hacía [risas]. No era muy coercitivo. Con este sistema automatizado e informatizado cambió todo y se organizó mucho más el estacionamiento en la zona céntrica, que es el objetivo principal. Realmente funciona bien y dentro de lo esperado.

TPT: Ahora, ¿mejoró la disponibilidad de lugares para estacionar en el centro? ¿Sentís que hoy el servicio está aceptado sin inconvenientes?

Hugo Choy: La aceptación es como todo. En muchos casos es plena y hay gente más que agradecida porque sabe que cuando viene al centro en horarios pico de la mañana —para hacer trámites bancarios y demás—, consigue lugar cerca de donde va, algo que antes no pasaba y te obligaba a dejar el auto a tres o cuatro cuadras. Obviamente, hay gente reticente por el tema de tener que abonar un espacio, pero en líneas generales el balance es positivo.

TPT: ¿Y cómo se resuelve cuando alguien se niega rotundamente? Uno a veces ve a la distancia alguna discusión. ¿Son frecuentes estos casos o son aislados?

Hugo Choy: A esta altura ya son mínimos los casos diarios de gente que protesta. Gente que no paga hay, ciertamente; a esas personas se les deja la infracción en el parabrisas y, si no abonan el pago voluntario dentro de los 15 días con un monto mínimo, pasan al Juzgado de Faltas. Pero discusiones o gente protestándole a los inspectores casi no existen, puede haber algún caso aislado cada tanto.

TPT: ¿Los usuarios presentan reclamos o aportan sugerencias para modificar el servicio?

Hugo Choy: Hoy ya casi no, porque las inquietudes que surgieron durante el primer y segundo año se fueron receptando y aplicando. Una de las últimas mejoras que implementamos hace unos meses es la carga de crédito mediante billeteras virtuales. Antes era engorroso tener que cargar todos los datos de la tarjeta o ir a un punto de venta; ahora directamente copiás un alias desde la aplicación, lo pegás en cualquier billetera virtual, transferís y el crédito se acredita al instante.

TPT: ¿Sugerís tener siempre saldo cargado para evitar el mal momento de querer pagar, no tener crédito y estar sin tarjetas o sin conexión?

Hugo Choy: El alias no hace falta recordarlo porque está en la app: lo tocás, se copia y la billetera virtual lo detecta automáticamente para transferir a tu propio número de teléfono asociado. La sugerencia sí es tener siempre al menos 300 pesos, que es el valor de una hora, para poder activar el sistema. Si después te quedás dos o tres horas, la cuenta pasa a saldo negativo y se te descuenta en la próxima recarga, pero no vas a caer en infracción si ya iniciaste el estacionamiento.

TPT: ¿Qué devolución recogés de los comerciantes? ¿Se han visto beneficiados?

Hugo Choy: Justamente, uno de los primeros cambios que hicimos tras escuchar a los comerciantes fue otorgar 30 minutos libres al inicio. En la mayoría de las ciudades se dan solo 10 minutos para acomodarte y activar el pago. Los comerciantes de 9 de Julio nos pidieron más margen: primero lo extendimos a 20 minutos y luego a 30. Eso permite hacer una compra o un trámite rápido sin necesidad de pagar.

TPT: Vamos a un ejemplo práctico: alguien estaciona frente a un comercio, hace una compra en 8 minutos y el inspector detecta que está dentro de la franja libre. Si esa persona se va y a la media hora vuelve a estacionar en el centro dentro del horario medido, ¿perdió ese beneficio o le quedan minutos?

Hugo Choy: Los 30 minutos son corridos desde el primer chequeo del día. El inspector simplemente ingresa la patente y el sistema le indica si el vehículo está pagando o dentro de su media hora libre. Si la persona estuvo 10 minutos, se fue a su casa y volvió a la hora, en ese segundo ingreso tiene que activar el estacionamiento de inmediato, porque su ventana gratuita de 30 minutos corridos ya venció y, si lo chequean, le corresponde multa.

TPT: Hugo, ¿cómo se definen las tarifas? ¿Las fijan ustedes o dependen de la Secretaría de Hacienda?

Hugo Choy: La tarifa inicial se planificó y fue aprobada por el Concejo Deliberante. Hoy en día, todo el sistema y cualquier modificación pasan por el Concejo, y el valor de la tarifa se actualiza anualmente a través de la ordenanza fiscal.

TPT: ¿Manejan estadísticas sobre qué medios de pago eligen los usuarios, entre la aplicación y los puntos de venta?

Hugo Choy: Sí, el sistema nos arroja un informe diario. Desde que incorporamos la carga de crédito por alias mediante billeteras virtuales, es el método con el que más se recauda y se activa el servicio. Luego le siguen los puntos de venta físicos y las recargas tradicionales en la app, aunque está todo bastante parejo. Para el vecino de 9 de Julio que usa el sistema habitualmente, lo más práctico siempre es la aplicación.

TPT: ¿También cuentan con estadísticas sobre las infracciones y multas que labran los inspectores?

Hugo Choy: Sí, el sistema registra todas las operaciones: la cantidad de multas diarias, los chequeos realizados por cada inspector y hasta el mapa de dónde estuvo estacionado cada vehículo. Es un desarrollo de la Universidad Nacional de La Plata que lleva varios años y funciona en más de 60 localidades del país; no es nada improvisado.

TPT: Por lo que describís, el sistema funciona sin fallas técnicas graves que les generen dolores de cabeza.

Hugo Choy: Para nada. Las actualizaciones que se hacen surgen de sugerencias nuestras o de los vecinos que trasladamos a los desarrolladores. Lo único que puede ocurrir es algún corte momentáneo de internet o de conexión con algún medio de pago que se resuelve en minutos. Ante cualquier reclamo, tenemos un canal directo con soporte técnico según la urgencia y nos responden al instante.

TPT: Si un usuario se queda sin datos móviles en el teléfono, ¿puede usar la aplicación igual?

Hugo Choy: Necesitás un mínimo de conexión en el milisegundo exacto en que apretás el botón «Activar», ya sea por datos o pidiendo wifi en el comercio donde estacionaste. Si no tenés forma de conectarte, te lo puede activar cualquier otro usuario —un amigo o compañero— ingresando tu patente desde su propia aplicación.

TPT: ¿Sigue habiendo cuestionamientos al sistema?

Hugo Choy: Siempre hay alguien que cuestiona, sobre todo algunos pocos comerciantes que piden espacios libres o exenciones de pago. Eso es inviable: tenés locales con un frente de tres metros y tres empleados, no se les puede dar libre estacionamiento a todos. Antes de este sistema, las cuadras estaban saturadas desde temprano por los autos de los empleados de comercio, municipales, bancos, policía y escuelas. Hoy, quien no quiere pagar deja el auto fuera del radio medido y ese lugar queda disponible para quien necesita hacer un trámite. Salvo una o dos cuadras con saturación natural, hoy conseguís lugar en todo el centro.



TPT: ¿Está pensado ampliar el radio de cuadras del sistema?

Hugo Choy: De hecho, hace poco se ampliaron algunas cuadras y ya está aprobada por ordenanza una extensión hacia la zona de la Terminal, la Escuela de Comercio, la Cooperativa y Plaza Italia. Es un sector que empieza a tener mucho movimiento, y más aún cuando se inaugure la Casa de la Provincia, que va a nuclear varios organismos provinciales en un mismo edificio. Por ahora es un sector chico que aún no se implementó por cuestiones operativas y de presupuesto, pero ya está habilitado para hacerse.

TPT: Para cerrar, Hugo: ¿qué aspectos reconocés que todavía no funcionan como esperaban y qué piensan hacer para corregirlos?

Hugo Choy: Sinceramente, no detecto hoy un problema urgente que requiera solución inmediata. Hace poco sumamos la recuperación automática de contraseñas en la app: antes el usuario nos tenía que contactar para que le generáramos una clave nueva, y ahora tocando «Olvidé mi contraseña» recibe un código al instante. En cuanto al funcionamiento general, la aplicación está muy probada y actualizada, así que hoy por hoy el servicio marcha muy bien.