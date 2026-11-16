Gentile estuvo en la reunión del PRO de la Cuarta en Junin

Con Cristian Ritondo como maestro de ceremonias, el PRO de la Cuarta Sección Electoral se reunión en Junín. Comenzó con un repudio a un insulto contra la intendenta de 9 de Julio. El partido sigue sin acuerdo con La Libertad Avanza.

Por Redacción Extra Digital

El PRO bonaerense reunió el sábado pasado en Junín a la dirigencia de la Cuarta Sección Electoral y buscó mostrar unidad territorial de cara a 2027. El presidente del partido en la provincia, Cristian Ritondo, dijo que el espacio está listo para construir una alternativa de gobierno y que “donde hay uno del PRO, está todo el PRO”. Ademas de Ritondo, estuvieron el senador provincial Pablo Petrecca, vicepresidente segundo del partido y presidente de su bloque en el Senado bonaerense, el intendente de Junín, Juan Fiorini, la intendente de 9 de Julio, María José Gentile, y el intendente de Pergamino, Javier Martínez. También estuvieron concejales, consejeros escolares y referentes de toda la sección. Además, tuvo lugar el tercer encuentro provincial de la juventud del partido.

Qué se dijo

La reunión empezó con un repudio a los insultos del intendente peronista de Pehuajó, Pablo Zurro, contra Gentile. Los presentes la respaldaron y coincidieron en que las descalificaciones personales no tienen lugar en la política. Zurro la había llamado “cachivache” en un acto peronista en 9 de Julio. Gentile respondió que esa agresión es una forma de hacer política agotada y sostenida solo por la confrontación.

Ritondo agregó que la provincia, con su campo, sus fábricas, su turismo y su tecnología, merece más que el abandono que, según dijo, vive hoy. También sostuvo que los intendentes del partido demuestran que se puede gobernar bien, y que ese es su mejor argumento. Petrecca habló de una oportunidad que el partido no piensa dejar pasar si está fuerte en cada distrito. El partido presentó el diagnóstico provincial Radar PBA, la formación de jóvenes dirigentes a través de Fundación Pensar Buenos Aires y capacitaciones en gestión y comunicación. A partir de febrero trabajará con todas las secciones en una propuesta de gobierno para la provincia. El próximo encuentro será el lunes 16 de noviembre con la Tercera Sección.

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