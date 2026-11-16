Atlético campeón del Torneo Clausura Sub 14 de Hockey

El equipo Sub 14 del Atlético 9 de Julio se quedó con el título del Torneo Clausura de Hockey. En la final, el conjunto de nuestra ciudad venció por 4 a 1 a Bragado Club y coronó una campaña que lo tuvo como protagonista desde la fase clasificatoria. La definición del certamen tuvo a los cuatro mejores equipos de cada una de las dos zonas en las categorías Sub 14 y Sub 19, con el objetivo de establecer las posiciones finales del campeonato.

En Sub 14, Atlético llegaba a esta instancia como ganador de la Zona A y confirmó su buen momento desde el primer encuentro. En los cruces eliminatorios superó ajustadamente a Rivadavia de Lincoln por 4 a 3, en un partido exigente en el que logró sostener su capacidad ofensiva y fortalecer el trabajo defensivo. En semifinales, el equipo mostró una versión aún más contundente y derrotó a San Martín por 5 a 1, resultado que le permitió acceder a la final. Allí se encontró con Bragado Club, que había conseguido su lugar tras eliminar al Club Social de Junín, ganador de la Zona B. En el partido decisivo, Atlético volvió a demostrar su superioridad y se impuso por 4 a 1. De esta manera, se adjudicó el campeonato de manera merecida, coronando una actuación sólida a lo largo de toda la competencia.

Tercer puesto para Atlético en Sub 19

En la categoría Sub 19, el Club Atlético también tuvo una participación destacada. Tras finalizar como ganador de su zona, comenzó los play-offs con una victoria frente a Linqueño. En semifinales igualó ante Bragado Club, pero quedó fuera de la final tras caer en la definición por penales. En el encuentro por el tercer puesto, logró recuperarse y venció a Sarmiento por 4 a 3, para cerrar su participación en el podio. Sarmiento había llegado a esa instancia luego de eliminar a San Martín en la primera ronda y caer frente a Social en semifinales.

De esta maneraí, Atlético 9 de Julio cerró su participación en el Clausura con un título en Sub 14 y un meritorio tercer puesto en Sub 19.