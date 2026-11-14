Darío Tapia: «Defensores ahora juega al fútbol»

Darío Tapia, el entrenador de Defensores de la Boca, aseguró que el club mantiene “los pies sobre la tierra” de cara al cuadrangular que definirá el ascenso. Dijo también que su plantel juega sin cobrar y que la clave del éxito fue construir una defensa que no se arriesga.

Defensores de la Boca se quedó con la primera etapa del torneo de Primera B de la Liga Nuevejuliense de Fútbol, un título que le asegura un lugar en la final por el ascenso y, además, le permite disputar la segunda etapa del campeonato, una doble chance que el club aprovechó tras un cierre de torneo cargado de tensión. El equipo dirigido por Darío Tapia terminó la competencia igualado en 33 puntos con otros dos rivales y debía ganar en la última fecha para quedarse con la etapa. Lo hizo con una goleada 4 a 0 frente a Dennehy, pese a haber jugado más de medio tiempo con un jugador menos.

“Nosotros del primer minuto fuimos superiores”, relató Tapia invitado a «Supernova Deportivo«. El técnico recordó que ya en la primera fecha, ante el mismo rival, su equipo había sufrido una expulsión y también se había impuesto.

Un cierre de torneo con nervios

La definición tuvo un condimento adicional: Dudignac, uno de los equipos que competía por la cima, llegaba a la última jornada ya clasificado, lo que generaba dudas en el entorno de Defensores sobre cuánto exigiría su rival. Tapia sostuvo que ese equipo cumplió con su papel. “Cualquier jugador que entra a la cancha entra a ganar”, afirmó.

Durante el partido, el entrenador dijo que evitó informarse sobre lo que ocurría en los otros campos. “Yo no preguntaba nada, no quería saber nada”, contó. Sin embargo, reconoció que el murmullo de las tribunas dejaba entrever los resultados: “Se empieza a escuchar el run run en las afueras, y tenés que ir manteniendo la tranquilidad en la cancha”.

Acá nadie cobra un peso

Tapia insistió en que el logro tiene un valor particular por las condiciones en que se consiguió. Según explicó, los jugadores no reciben ningún pago y varios rechazaron propuestas de otros clubes, incluso con ofrecimientos económicos, para volver a defender la camiseta de Defensores. “Acá nadie cobra un peso, todos vinieron a jugar por la camiseta”, aseguró.

El entrenador contrastó la situación del club con la de rivales que cuentan con más recursos o con divisiones inferiores, y dijo que en ocasiones el plantel debe reunir dinero entre todos para solventar gastos. “Es un torneo, no será título, no será campeón, pero para nosotros es mucho”, dijo. Y añadió que, aunque el objetivo del ascenso sigue abierto, “el torneo largo lo ganamos” y eso ya constituye un éxito.

Tapia, que se definió como “un formador de grupo” más que como un técnico en sentido estricto, destacó el rol del cuerpo técnico, integrado por «Kiko» González, Justo Pule y «Tito» Laízola, y mencionó al preparador físico Norberto Luna, quien se incorporó después de la salida de Ignacio Batistella, que recibió otra propuesta laboral. También reconoció el trabajo de los integrantes de la comisión del club.

Una defensa que no arriesga

El técnico atribuyó buena parte del rendimiento del equipo a una premisa táctica: primero, proteger el propio arco. Contó que aprendió ese enfoque de «Colila» Martinelli, a quien tuvo como entrenador, y que lo aplicó con rigidez entre sus defensores, a quienes pidió no salir jugando desde el fondo.

“Yo a los defensores les prohíbo salir jugando”, explicó. “Les digo: pásela al medio, que jueguen los del medio, ustedes están para defender”. Según dijo, el equipo había sufrido errores en las primeras fechas por intentar elaborar desde atrás, y la corrección fue determinante. Reconoció que a algunos jugadores esa indicación no les gustó al principio, pero que terminaron por asimilarla. Aclaró, no obstante, que la regla tiene matices. En el último partido, ante la importancia del encuentro, les permitió salir jugando si lo deseaban, aunque los defensores optaron por mantener el esquema conservador. Y precisó que los laterales, como Masianito, pueden proyectarse al ataque, y que los defensores incluso han convertido goles.

Con la retaguardia ordenada, dijo, el equipo puede apoyarse en la capacidad ofensiva de sus mediocampistas y delanteros. Entre los jugadores que mencionó figuran Marco Toledo, Juan Perazo, Luis Marziota y Jaime, llegado de Casares, además del arquero Diego Rossi, a quien describió como un jugador de mucha experiencia que pasó gran parte de su carrera en Atlético.

De un arranque irregular a una segunda rueda invicta

El campeonato no empezó de la mejor manera. Tapia explicó que durante la primera rueda fue probando futbolistas y variantes, incluso en el arco, hasta dar con el equipo ideal. Tras una derrota ante Sarmiento, llegó a pensar que el líder se escaparía en la tabla. Pero, según contó, el plantel encontró su mejor versión y no volvió a perder en la segunda rueda. El técnico valoró también la amplitud del plantel, con entre 22 y 23 jugadores. “Un recambio no se nota”, sostuvo, y agregó que a veces le cuesta armar el equipo porque no quiere dejar a nadie en el banco.

Lo que viene: el cuadrangular y un cruce con Dudignac

Tras la consagración, el equipo retomó los entrenamientos el lunes pasado porque mañana domingo arranca el cuadrangular. El rival será un viejo conocido. “Dudignac es durísimo”, advirtió el técnico, que recordó que en los dos partidos del torneo ese equipo le complicó la ventaja. Defensores se impuso 1 a 0 en uno de los encuentros, con el rival jugando con un hombre menos durante parte del partido.

Consultado sobre si ya imagina a Defensores en la máxima categoría, Tapia fue cauto. “Sabemos lo que logramos, pero tenemos los pies sobre la tierra, porque ahora el cuadrangular va a ser duro, es distinto”, afirmó. Si el ascenso llega, dijo, “bienvenido sea”; si no, el objetivo ya se habrá cumplido. “Sea lo que sea el resultado, esto no nos va a cambiar”, concluyó.

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