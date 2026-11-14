Capacitación técnica para las fuerzas de seguridad del distrito

En una ceremonia llevada a cabo en el Salón Blanco Municipal, la intendente de Nueve de Julio, María José Gentile, encabezó la entrega de certificados al personal de la Subsecretaría de Seguridad y Tránsito que completó un ciclo de formación enfocado en procedimientos de actuación y preservación de evidencias. De la jornada también participaron representantes del cuerpo de Bomberos Voluntarios y efectivos de la Estación Comunal, consolidando un esquema de trabajo articulado entre las distintas fuerzas que operan en el distrito.
El programa se estructuró en dos instancias estratégicas. La primera de ellas, centrada en las buenas prácticas de actuación policial en el ámbito judicial, la preservación de la escena y la intervención en siniestros viales, fue dictada por el doctor Leandro Marquiegui, fiscal general adjunto del Departamento Judicial de Mercedes. En tanto, la segunda etapa profundizó en los protocolos de preservación de evidencia digital bajo la tutela del ingeniero Rubén Cangelosi, al frente de la Oficina de Información Tecnológica. El propósito central de la iniciativa radica en dotar a los agentes locales de herramientas técnicas y jurídicas más sólidas para optimizar su respuesta frente a emergencias y eventos de relevancia legal.
Durante el encuentro, Gentile destacó la importancia de estas políticas formativas para profesionalizar la labor cotidiana en la calle ya que una intervención rigurosa y ajustada a los protocolos normativos resulta indispensable para que los elementos y pruebas recabados en el terreno se integren de manera eficaz a los expedientes judiciales, respaldando así el curso de las investigaciones.
Por su parte, el fiscal general explicó que el trayecto formativo se diseñó bajo una impronta eminentemente práctica, pensada para debatir casos reales y unificar criterios de actuación tanto en materia de seguridad como en contingencias de carácter civil.
Marquiegui enmarcó esta actividad dentro de los lineamientos trazados por el fiscal general departamental, doctor Merola, quien promueve la presencia territorial de los equipos de fiscalía en los quince partidos que componen la jurisdicción. El objetivo, concluyó el funcionario, es acercar recursos teóricos y operativos a cada comunidad para potenciar la eficacia operativa de quienes responden en la primera línea de emergencia.