personas desconocidas provocaron daños y robaron elementos del cementerio de la localidad de Morea durante el pasado fin de semana. El municipio calificó los hechos de “absolutamente repudiables” y expresó su “profundo pesar”. Según indicó, los actos no solo afectan el patrimonio público, sino que constituyen una falta de respeto hacia la memoria de las personas allí sepultadas y hacia sus familiares. La comuna no detalló qué elementos fueron robados ni la magnitud de los daños.

Las autoridades informaron que la Policía desarrolla una investigación para esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables, quienes deberán responder ante la Justicia. Hasta el momento no se informaron detenciones ni sospechosos.