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Las jóvenes cantantes Ema Scendali y Nina Arcucci darán este domingo a las 21 horas su primer concierto oficial como dúo en la Biblioteca José Ingenieros. El espectáculo cerrará un año de crecimiento personal e irrupción en la arena de la musica local. De visita en el progrma «Un Plan Perfecto» (Supernova 97.9), las dos artistas comentaron que comparten generación y gustos musicales, pero tienen timbres de voz distintos. “Tenemos los mismos gustos y compartimos el género musical, pero nuestros timbres de voz son muy diferentes y se complementan bastante bien”, explicaron. También señalaron que la disciplina y la responsabilidad compartida fueron clave para sostener el proyecto. El repertorio incluirá unos dieciséis temas. Partieron de una lista de alrededor de veinte canciones y eligieron las que mejor se adaptaban al formato de dos voces y a sus registros.

Las cantantes estarán acompañadas por Toto Arcucci, Rubén Braggio y Jorge Malpere. Malpere se encargó de los arreglos vocales y de la dirección técnica del repertorio. Su experiencia en trabajo coral permitió definir cómo se reparten las voces graves y agudas en cada canción. Los músicos invitados participarán en la mayoría de los temas, con guitarras y percusión. En las últimas semanas, los ensayos fueron diarios y de varias horas. Ambas dijeron que los vivieron más como un espacio de disfrute y aprendizaje que como una obligación.

Sobre los nervios previos, tanto Nina como Ema indicaron que la tensión se concentra en los minutos anteriores a subir al escenario y que la respuesta del público la alivia rápidamente.

Las entradas anticipadas cuestan 15.000 pesos y en puerta el domingo, 20.000 pesos. Se pueden comprar a través de las cuentas de Instagram de las artistas o en la propia biblioteca.