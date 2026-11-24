Los resultados indican que son un gran equipo y lo han demostrado a nivel regional, provincial, nacional e internacional. Aún así siguen ganando títulos como para que no queden dudas. Kosiukos, el equipo de newcom de Atlético 9 de Julio, está vez se consagró campeón nacional en la categoría Mixta + 50 en Trenque Lauquen. El certamen fue organizado por la Federación del Voleibol Argentino (FEVA), a través de su Secretaría de Newcom, y reunió a 16 equipos provenientes de las provincias con los representantes mejor posicionados en el escalafón nacional, un listado que encabeza justamente la institución de 9 de Julio.
Una campaña de menor a mayor con revancha en la final
El sábado 21, durante la segunda fecha del torneo, el equipo bonaerense superó a Los Cardales en sets corridos (15-10 y 15-11), cayó frente al Club Vélez Sarsfield de Chajarí, Entre Ríos (15-12 y 15-10), y cerró el día con un triunfo ante el conjunto de Lamarque, Río Negro, resultado que le permitió avanzar a la instancia decisiva del domingo 23. En cuartos de final le ganó a Puerto Madryn (17-15 y 15-9). En semifinales dejó en el camino al equipo de Puerto Rico, Misiones, y en la final consiguió la revancha ante el conjunto entrerriano de Vélez Sarsfield de Chajarí, imponiéndose por 17-16 y 15-5 para asegurar el título nacional y sostenerse en la cima del ranking argentino. El plantel campeón stuvo conformado por Maricel Oyarzabal, Karina De Buono, Alejandra Aramburu, Daniela Aniasi, Claudia Cañizal, Diego Diez, Ruben Neri, Daniel Rodríguez, Marcelo Dicásolo, Marcelo González, Adrián Spalla y Oscar Spalla, bajo la dirección técnica de Susana Reale.