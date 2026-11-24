La Provincia exigirá desde enero de 2027 información salarial y de jornada laboral. El Gobierno bonaerense dice que busca reforzar las inspecciones; las cámaras empresarias hablan de más burocracia y costos.
La Sociedad Rural Argentina (SRA) rechazó una resolución del gobierno bonaerense de Axel Kicillof que obligará a los empleadores a presentar mensualmente información laboral de su personal. La entidad pidió al Ministerio de Trabajo provincial que reconsidere la medida. La Resolución 260/2026 se publicó en el Boletín Oficial provincial el 6 de noviembre y crea el Formulario Único de Trabajo y Unificación de Recursos Operativos (F.U.T.U.R.O.), una declaración jurada digital. Su presentación será voluntaria desde diciembre y obligatoria desde el período de enero de 2027. Los empleadores deberán informar el monto de los salarios pagados, con el detalle de conceptos, y el método con que controlan la jornada. También tendrán que adjuntar los recibos de sueldo y los comprobantes de acreditación bancaria. La carga será mensual, por períodos vencidos y con firma digital. La falta de presentación o los datos falsos podrán dar lugar a sanciones.
El planteo de la Sociedad Rural
Según el comunicado de la SRA, la medida es un retroceso en simplificación administrativa y suma obligaciones que aumentan los costos laborales, sobre todo para las pymes. La entidad pidió mecanismos de fiscalización que prioricen la eficiencia y reduzcan las cargas. No es la única voz crítica. La Nación informó que la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) y otras cinco entidades empresarias bonaerenses cuestionaron la medida. La CAC pidió suspender su obligatoriedad. Argumenta que duplica datos que ya se registran ante ARCA y que contradice un artículo de la Ley de Contrato de Trabajo, modificado por la reforma laboral nacional, según el cual la registración existente no admite requisitos adicionales de otras autoridades.
La respuesta del Gobierno provincial
El Ministerio de Trabajo, a cargo de Walter Correa, presentó el formulario como una herramienta para sistematizar información, reforzar la fiscalización y agilizar los trámites de los empleadores. Sostiene que permitirá detectar pagos parciales o fuera de término, faltas de descansos mínimos y subdeclaración salarial antes de las inspecciones presenciales. Correa también situó la medida en el terreno político. Dijo que es una respuesta al artículo 20 de la Ley de Modernización Laboral, que a su juicio recorta facultades provinciales y amenaza el poder de policía inspectivo. Como base legal, la resolución cita la Constitución bonaerense y la Ley provincial 10.149. La discusión excede el trámite. La SRA ya había respaldado ante la Justicia la reforma laboral nacional, cuya aplicación había sido suspendida a pedido de la CGT, y sostuvo que genera empleo y mejora la competitividad. Ahora cuestiona una medida provincial que, según el propio Ministerio, nace como contrapeso a esa ley. Un estudio jurídico consultado advirtió que el régimen podría dar lugar a cuestionamientos constitucionales.