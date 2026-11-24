¿Están los sistemas de Salud en 9 de Julio preparados para afrontar este paradigma?

Argentina atraviesa una transición demográfica acelerada que llevara a que para 2040, haya más personas mayores de 65 años (7,8millones) que menores de 15 años (6,8millones), invirtiéndose históricamente la base de su pirámide

poblacional. El País pasó de tener una estructura poblacional joven pensada para la expansión materno-infantil, a una pirámide envejecida y regresiva impulsada por dos factores simultáneos.

1. Desplome de la natalidad. La tasa global de la fecundidad cayo drásticamente en una década pasando de 2,4 hijos por mujer a niveles cercanos a 1,3-1,4(muy por debajo del nivel de reemplazo generacional de 2,1).

2. Envejecimiento acelerado. La población de 65 años o más pasara a representar el 12% en 2022 y superar el 16% hacia 2040. Paralelamente la esperanza de vida proyectada para ese año alcanzará los 78,7 años en varones y los 83 años en

mujeres.

3. Menor proporción de niños y jóvenes. El grupo de 0 a 14 años se reducirá del 22% al 14% en 2040.

4. Crecimiento poblacional casi estancado. El ritmo de crecimiento anual bajara de un promedio de 1,06 a apenas 0,16 anual (entre 2026 y2040).

Con esta realidad inmediata, nos preguntamos ¿cómo debería ser un sistema de salud en nuestro distrito de 9 de julio? ¿Es factible seguir enfocándonos en las guardias activas, los programas infanto-juveniles, la mágica telemedicina? ¿Las respectivas autoridades del sistema sanitario que piensan?

Se debe comenzar a diseñar una Red integrada de cuidados continuos centrada en la atención primaria de gerontología y seguimiento domiciliario. El sistema actual está diseñado para resolver enfermedades agudas y materno-infantiles, pero el nuevo paradigma exige pasar de “curar episodios” a “gestionar la fragilidad y la cronicidad” de forma coordinada entre los subsectores de salud, en nuestro Distrito, Hospital Julio de Vedia, Clínica Independencia y Salud Municipal, utilizando lo que hace más de 25 años venimos escribiendo, los SISAICO

(Sistema de Salud Integrado Comunitario). El rol del intendente debe ser transformar el Municipio en el “gestor de cercanía y

prevención del Distrito”, asumiendo la conducción política de una Mesa de Salud que ordene a los efectores (Municipio, provincia y privado), y recupere fondos de obras sociales para financiar la atención primaria. Si bien el Intendente no maneja el Hospital provincial, ni la actividad privada médica, tiene la llave del territorio: los CAPS, el desarrollo social, el transito/accesibilidad y la capacidad de convocatoria institucional.

El Plan sanitario integrado del Distrito debe estar enfocado en un modelo centrado en lo materno-infantil, la enfermedad aguda a un plan integral de envejecimiento activo y cuidados paliativos, la rehabilitación de las adicciones, la atención de las mascotas(Hospital municipal),la estructuración de obras en cloacas y agua corriente que lleguen al 100% de la población, Equipos multidisciplinarios en salud mental, plan de salud rural y el control legislativo y ejecutivo de los demás centros de salud provincial y privado.

El objetivo es extender los años de vida saludable y autonomía, evitando que el sistema de internación colapse por enfermedades crónicas descompensadas o internaciones por motivos sociales (soledad o falta de cuidadores) o esperando la muerte del paciente en una cama.

La realidad de nuestra demanda de salud esta tapada debajo de las alfombras de los intereses económicos, mezquinos e individualistas, esos mismos sistemas que han creado, son los mismos que devoraran su implementación porque la demanda y la pirámide población se han modificado bruscamente. Muchos colegas aun, no han podido interpretar este cambio de paradigma, sobre todo aquellos que tienen

la responsabilidad de dirigir un establecimiento de salud.

Hoy nuestro distrito presenta problemas no reflejados públicamente:

1. Las adicciones

2. La Salud mental.

3. Adultos mayores abandonados y vulnerados en sus derechos.

4. El no complimiento de las normas sanitarias.

5. La desnutrición infantil y de adultos mayores.

6. La desprotección en la atención poblacional.

7 La fantasía que la telemedicina es el paraíso en salud.

8 La atención y salud de las mascotas desprotegidas.

9 La falta de cloacas y agua corrientes en la población (Solo el 35% de la

población los tiene).

10. Los pueblos del distrito sin médicos permanentes

11. Los accidentes en la vía pública (costos-secuelas)

12 La soledad de los adultos mayores.

Este plan Distirctal debe tener ejes fundamentales.

1. Red de cuidados Progresivos( según nivel de autonomía)

No todos los adultos mayores tienen las mismas necesidades, el Municipio debe segmentar la población según el grado de dependencia

*Adultos mayores auto validos (prevención y promoción) Talleres de actividad física adaptada, estimulación cognitiva, nutrición y recreación

en clubes de barrios, centros de jubilados y CAPS para retrasar el deterioro físico y mental.

*adultos mayores con fragilidad o riesgo (seguimiento proactivo). Nominación desde los CAPS para control estricto de hipertensión, diabetes, polifarmacia y prevención de caídas en el hogar.

*adultos mayores dependientes o postrados. Creación de un equipo municipal de atención domiciliaria (médico generalista,

enfermera, kinesiólogo y trabajo social), que visite el hogar, evitando traslados innecesarios a la guardia.

2. Programa de barrios amigables y red de cuidadores.

*Censo y mapeo de vulnerabilidad: identificar en cada barrio y localidad del interior a los adultos mayores que viven solos y sin red familiar cercana.

* Registro y capacitación de cuidadores domiciliarios. Articular con desarrollo social y educación para formar vecinos como cuidadores

certificados, creando una bolsa de trabajo municipal que alivia alas familias y profesionalice el cuidado.

*Tele asistencia y alerta temprana. Implementar una línea directa o asistencia de seguimiento telefónico semanal( con voluntarios, agentes

sanitarios o estudiantes), para adultos mayores aislados.

3 Articulación socio-sanitaria (PAMI_IOMA_MUNICIPIO)

El gran problema para los adultos mayores es la burocracia para hacer trámites de salud.

*Ventanilla única o de gestión. Instalar en los CAPS o centros comunitarios un punto de orientación para ayudar a los trámites a los adultos mayores.

4. Creación de la granja Municipal de rehabilitación de adicciones.

5. Creación del Hospital Municipal de mascotas

6. Planificación del 100% obras de cloacas y agua corriente.

7 Contratación de médicos permanentes en la zona rural. Creemos que estos cambios poblacionales, no han sido interpretados como

se debiera, permaneciendo estancados con arcaicos sistemas de salud que le están dando la espalda a la población en general.

Este nuevo paradigma, nos acarreara, la desaparición de estructuras administrativas, especialidades, nuevos conceptos sanitarios, así veremos como los círculos médicos sufrirán sus consecuencias, los colegios médicos deberán ser un pilar fundamental en el control de nuevas apariciones exprés (telemedicina), los centros privados de salud sufrirán sus graves consecuencias económicas y de ausencias de pacientes, las prepagas y O. sociales entraran en crisis, los centros residenciales para adultos mayores deberán modificarse por completo, caso contrario sufrirán la crisis de este cambio radical, el concepto de atención territorial deberá ser prevalente, además de obtener un giro de 180° grados en la atención de los adultos mayores, hoy olvidados en el sistema sanitario arcaico.

No comenzaremos a rearmar un sistema de salud integrado comunitario (SISAICO), sin no tenemos agua corriente, cloacas en el 100% de la población del distrito, cierre de los basurales a cielo abierto, obra maestra de depuración cloacal, viviendas dignas.

“Mientras los médicos sigamos viendo enfermedades y olvidemos al enfermo como unidad psicológica y social, seremos simples zapateros

remendones de la personalidad humana” (Dr. Ramón Carrillo).

Dr, Giuliodoro José M. MP 11283

Esp Pediatria-Infectologia

Mater en salud Pública