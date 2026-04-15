Transparencia y verdad

Ante las recientes declaraciones del presidente de la CEyS ‘Mariano Moreno’, Matías Losinno, considero necesario dirigirme a la comunidad de Nueve de Julio con claridad, responsabilidad y respeto. Aquí no se trata de “los que hacen” contra “los que hablan”.

Se trata de algo mucho más importante: la obligación de rendir cuentas.

Desde mi rol como concejal, no opino por capricho ni por especulación política.

Pregunto, exijo y controlo porque es mi deber. Y porque la Cooperativa no es de una gestión, es de todos los vecinos.

Si los balances son positivos, como se afirma, entonces deben ser exhibidos de manera completa, clara y accesible. Al día de hoy, esa información no ha sido presentada públicamente en forma integral ni puesta a disposición de la comunidad con el nivel de detalle que corresponde. La transparencia no se declama en los medios, se demuestra con documentación verificable.

Respecto del conflicto con CAMMESA, es fundamental decir la verdad: hoy existen reclamos judiciales en curso, con ejecuciones iniciadas, lo que implica riesgos concretos para la estabilidad económica de la Cooperativa. Negar ese escenario o simplificarlo no ayuda a la comunidad, la desinforma. También rechazo que se intente instalar que quienes planteamos dudas “no queremos la verdad”. Nada más lejos de eso. Lo que pedimos es justamente lo contrario: acceso a la información real, completa y sin intermediarios.

La discusión no es personal. Es institucional. No se trata de defender posiciones, sino de defender la transparencia, la responsabilidad y el futuro de la Cooperativa. La comunidad de Nueve de Julio merece algo mejor que frases. Merece claridad. Porque la confianza no se pide, se construye con transparencia. Y en eso vamos a seguir insistiendo.

Luis Moos

Concejal – Nueve de Julio