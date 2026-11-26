Una delegación porteña visitó 9 de Julio en devolución de la visita que hicieron los chicos locales al Encuentro Nacional de Minibásquet. El domingo se jugaron partidos de cuatro categorías en tres canchas simultáneas.

El Club Atlético de 9 de Julio recibió el fin de semana pasado a una delegación del Club Barracas, de la ciudad de Buenos Aires, en una jornada de minibásquet pensada para la amistad más que para la competencia. La visita fue la devolución de la que hicieron los chicos de 9 de Julio al Encuentro Nacional de Minibásquet, que organiza la Federación Metropolitana desde 1974. El Club Atlético participa del torneo desde su tercera edición.

Los visitantes llegaron el sábado 21 y se alojaron en la sede social del club, que abrió sus instalaciones para recibir a los chicos y a sus acompañantes.

El domingo 22 se disputó la jornada deportiva en las categorías U13, Mini, Premini y Escuelita. Además de Atlético y Barracas, participaron Deportivo Casares y Moreno, de Bragado, y el CEF 101 de 9 de Julio. Las nuevas instalaciones del club permitieron jugar en tres espacios: el gimnasio, la cancha de 3×3 y la nueva cancha abierta. Hasta seis partidos se desarrollaron al mismo tiempo.

Según los organizadores, el objetivo de estos encuentros no es el resultado. Buscan generar espacios de integración y compañerismo entre chicos y chicas de distintos clubes, donde compartir la cancha y conocer nuevos amigos pesa más que ganar.

La cantina funcionó durante todo el día con la colaboración de numerosas familias de los jugadores, que trabajaron junto a la Subcomisión de Básquet para atender a la delegación visitante. Los organizadores lamentaron que solo una pequeña delegación de chicas pudo participar del desfile.