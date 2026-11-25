El Banco Central no compró divisas por segundo día seguido, las reservas cayeron y el riesgo país se acercó a los 1.100 puntos. Qué hay detrás de la suba y qué puede pasar en diciembre.

Volvió el dólar a hacer ruido. Tras el feriado del lunes, el martes arrancó con suba y terminó en récord. El mayorista avanzó hasta los $1.593, el valor nominal más alto del que se tiene registro. El oficial minorista cerró en $1.615 para la venta, mientras que el blue se ubicó en $1.700. En el acumulado del mes, el mayorista sube alrededor de 3,8% en noviembre.

Uno de los datos del día es que el BCRA completó su segunda jornada seguida sin comprar dólares en el mercado oficial, en medio de una mayor demanda de cobertura. Cuando el dólar sube con fuerza, el organismo suele frenar sus compras para no sumar presión.

Las reservas también retrocedieron. Cayeron USD 618 millones en un día, de USD 49.362 millones a USD 48.744 millones. Según las estimaciones citadas, una parte de esa baja se explica por la caída del oro, que provocó una pérdida cercana a USD 230 millones. Es decir, no toda la caída se debe a ventas de divisas.

Por qué sube el dólar

No hay una única causa. Los analistas señalan una combinación de factores.

1. Más desconfianza en los bonos argentinos. Con los bonos en baja y un riesgo país por encima de los 1.100 puntos, inversores y empresas buscan cobertura en moneda extranjera. El riesgo país mide cuánto más exige el mercado para prestarle plata al país: si sube, es señal de más temor.

2. El dólar se había quedado atrás. En lo que va del año el mayorista acumula una suba cercana al 9,5%, mientras que la inflación ronda el 28%. Esa diferencia alimenta la idea de que el tipo de cambio tiene margen para seguir ajustándose.

3. El dólar le gana a las tasas. Si en noviembre la divisa le gana a la inflación y a la tasa en pesos que ofrece el Tesoro, vuelve a ser más atractiva. Dicho simple: si quedarse en pesos rinde menos que comprar dólares, más gente compra dólares.

4. Un dólar más fuerte en el mundo. Un economista de Quantum señaló que el dólar global se fortaleció más de 14% en términos reales en el año, con dudas sobre la rentabilidad de la inteligencia artificial y la posibilidad de que la Reserva Federal suba tasas en diciembre. Cuando EE.UU. paga más por sus bonos, los inversores tienden a sacar plata de países emergentes como Argentina.

5. Brasil. El real perdió valor con fuerza tras las elecciones brasileñas, con un dólar cercano a los 6 reales. Eso afecta la competitividad argentina y suma presión para corregir el tipo de cambio local.

6. Precios más bajos de las materias primas. La caída internacional de la soja y el petróleo también presiona sobre el mercado cambiario.

7. Estacionalidad de fin de año. En noviembre suele aumentar la demanda de dólares por cobertura, viajes y vacaciones.

8. El factor electoral y la deuda. El mercado empezó a incorporar el «trade» electoral. También pesan las dudas sobre cómo se financiarán los vencimientos de deuda de 2027.

Qué se puede esperar

Nadie puede asegurar qué hará el dólar. Hay algunos datos para tener como referencia. El dólar flota dentro de bandas fijadas por el BCRA. Hoy el techo está en $1.981,64, un 24,4% por encima del mayorista. Ese límite subirá a $2.032,88 el 31 de diciembre. Si el dólar lo tocara, el Banco Central tendría que vender divisas para sostenerlo. Por ahora, está lejos de ese escenario.

Los indicadores clave serán la brecha cambiaria, el nivel de reservas, el riesgo país y la capacidad del Gobierno para afrontar los vencimientos de deuda. Si el riesgo país sigue subiendo y las reservas siguen bajando, la presión puede continuar. Si los bonos se recuperan, el mercado podría calmarse.

Hace dos semanas, un relevamiento de 15 bancos y consultoras preveía un mayorista de hasta $1.850 para fin de año. Ese número se hizo con el dólar bastante más bajo, así que conviene tomarlo como una referencia ya vieja.

Una suba del dólar puede trasladarse a precios, sobre todo de bienes importados o con insumos dolarizados. La brecha entre el oficial y el CCL ya pasa el 13%, un termómetro de cuánta tensión hay.