La Primera división femenina del Club San Martín de 9 de Julio terminó en el tercer puesto de los play off del Torneo Clausura de la Asociación Centro de Hockey de la Provincia de Buenos Aires (AHCBA), disputados el último fin de semana en la ciudad de Lincoln. El equipo cerró así una temporada que sus protagonistas y el cuerpo técnico consideran de fortalecimiento, en una competencia que año tras año eleva su nivel.

Un camino de tres partidos

San Martín debutó en Lincoln con una victoria sobre el local Rivadavia, resultado que le permitió acceder a las semifinales. En esa instancia tuvo un partido muy disputado frente a Sarmiento de Junín, que se definió por penales y terminó en derrota para las nuevejulienses, que quedaron fuera de la final. Con la posibilidad de la definición caída, el equipo se repuso en el partido por el tercer lugar y goleó 7 a 2 a El Linqueño, resultado que le aseguró el podio. La actuación colectiva tuvo también un correlato individual: la arquera Victoria Álvarez recibió la distinción a la valla menos vencida del certamen.



Más allá de los resultados, el balance de la temporada destaca el compromiso de las jugadoras y del cuerpo técnico, así como la calidad de los partidos disputados a lo largo del año. El tercer puesto en los play off aparece como el cierre de un ciclo en el que el club consolidó su presencia en una liga cada vez más exigente.