Diez presidentes de comités distritales de la Unión Cívica Radical (UCR) de la Cuarta sección electoral bonaerense rechazaron la suspensión de las primarias y del debate presidencial (Ver semanarioextra.com.ar: ‘Radicales de la Cuarta rechazan suspensión de las PASO’). A raíz de ello conversamos en ‘Temprano para Todo’ (Supernova 97.9) con uno de los firmantes de ese rechazo, Juan Pablo Mondelli, presidente del Comité 9 de Julio.

TPT: ¿Qué es lo que manifiestan ustedes?



Juan Pablo Mondelli: Cuando surgió esta noticia, varios presidentes de comité de la Cuarta Sección nos pusimos a charlar y creímos necesario que el Comité Nacional se expida sobre las PASO. Lo que se plantea ahora es una suspensión, no una derogación ni un cambio estructural del sistema electoral. El sistema es perfectible y hay que modificarlo, seguro, pero suspenderlo por una coyuntura electoral nos parece meramente electoralista y va en detrimento de las instituciones.

TPT: Dentro del análisis político, ¿creés que suspender las PASO muestra una debilidad del Gobierno Nacional al intentar influir en su adversario más identificado, que es el justicialismo?

Juan Pablo Mondelli: Sí, creo que muestra cierta debilidad. Siempre que el oficialismo modifica las reglas electorales demuestra debilidad. Entiendo que tienen sus fundamentos y habría que estudiarlos, pero un país no puede cambiar sus reglas electorales cada dos años. No podemos estar casi en diciembre sin saber cómo vamos a votar el año que viene, si habrá primarias o no, o qué pasará en la provincia con la reelección de los intendentes. Un país necesita instituciones fuertes y no se pueden cambiar las reglas de juego cada dos años a conveniencia de quien gobierne.

TPT: Volviendo a lo local, a propósito de las recorridas por barrios y localidades que difunden los concejales y consejeros de la UCR en redes sociales, ¿cuál es la demanda más concreta que reciben del vecino común?

Juan Pablo Mondelli: Hoy el tema de los caminos rurales es fundamental en los reclamos que reciben nuestros concejales y el comité. También vemos falencias en la prestación de servicios públicos, como el barrido, y en el déficit habitacional. Hace unos días estuvo Nacho Palacios, presidente del bloque, junto a Juan Pablo Cornicello recorriendo Dudignac, y la gente manifiesta esa misma falta en los servicios. Creemos que hay que mejorar eso y en esa línea venimos presentando proyectos.

TPT: En este escenario local tan complejo y atomizado —con un oficialismo que tiene un presente difícil para reelegir, un peronismo dividido y el surgimiento de fuerzas vecinales—, ¿el radicalismo se prepara para gobernar?

Juan Pablo Mondelli: Sí. La UCR es un partido de poder que busca gobernar independientemente de las coyunturas nacionales o provinciales. Acá en 9 de Julio tenemos historia de ir a buscar el poder, no por el poder mismo, sino para transformar la realidad y llevar un proyecto superador. Por eso armamos desde el comité una escuela de formación política y educación cívica, donde charlamos sobre el funcionamiento del Consejo Escolar, el Concejo Deliberante, la hacienda municipal, la autonomía y el desarrollo sostenible. Estamos preparando dirigentes y un proyecto para mejorar 9 de Julio.

TPT: Hace poco los visitó el exintendente de Bragado, Orlando Costa, para dar una charla sobre ciudades y desarrollo sustentable. ¿Qué les deja eso para armar la agenda del comité local?

Juan Pablo Mondelli: El ingeniero Costa, ex intendente dce Bragado, nos visitó en el marco de la escuela de formación política y nos trajo la experiencia de distritos similares al nuestro sobre cómo resolvieron por etapas problemas como la basura o el manejo del agua potable. Además, hizo mucho hincapié en la «nueva gobernanza», algo que también venimos planteando.

TPT: ¿En qué consiste eso?

Juan Pablo Mondelli: En no limitar la administración únicamente al poder político, sino involucrar a las fuerzas vivas de la localidad: cámaras, sociedades de fomento y entidades rurales. Encausar la gestión desde diferentes miradas me parece muy enriquecedor.

TPT: Este fin de semana salió en Página/12 un artículo de opinión muy crítico sobre la UCR (‘La agonía radical en estado de supervivencia’ Por Ayelén Berdiñas) ¿No creés que desde 2001 hacia acá al radicalismo le cuesta conducir y que perdió ese romance que siempre tuvo con la sociedad?

Juan Pablo Mondelli: Hay una crisis a nivel nacional desde 2001 por la que la sociedad nos castigó. Ya pasaron 25 años de aquello —podríamos discutir si fue una crisis heredada que el presidente De la Rúa no pudo resolver—, pero hoy el radicalismo gobierna cinco provincias con cinco perfiles distintos, como pasa en el peronismo. Tenés un radicalismo en Santa Fe, otro en Mendoza, otro en Jujuy, otro en Chaco y en Chubut, donde Menna es vicegobernador. Eso confunde a la sociedad, que nos mira y no sabe dónde estamos parados. Por eso pedimos que el Comité Nacional fije una postura clara sobre las PASO y no una posición coyuntural. Lo charlamos hace poco con el presidente del Comité Nacional, el del Comité Provincia y Pablo Nicoletti (presidente de la Convención Provincial): necesitamos que la gente vuelva a saber qué representa la UCR y no vernos desdibujados a nivel nacional.

TPT: Claro, falta ese liderazgo que terminó cuando murió Raúl Alfonsín, quien marcaba límites claros con frases como «Nuestro límite es Macri» o «Preparémonos para perder muchas elecciones».

Juan Pablo Mondelli: Exacto, como decía Yrigoyen: «Que se pierdan mil gobiernos, pero que se salven los principios«. Alfonsín fue el último gran líder del radicalismo y un prócer de la democracia y los derechos humanos. Tras su fallecimiento quedamos algo huérfanos; surgieron liderazgos, pero más efímeros. Falta una conducción nacional con banderas irrenunciables. Por ejemplo, estuvo muy bien el Comité Nacional al pedir que en el presupuesto 2027 se incorpore lo que solicita el Consejo Interuniversitario Nacional para cumplir con la ley de financiamiento universitario. Defendemos las instituciones, la educación pública, la igualdad de oportunidades y a las pymes.

TPT: Volvamos a la Convención de Gualeguaychú, donde tras una votación dividida triunfó la postura de hacer un frente con el PRO, lo que luego fue Cambiemos y Juntos por el Cambio. Con el diario del lunes, ¿estuviste de acuerdo en ese momento?

Juan Pablo Mondelli: En ese momento me pareció que era darle a la sociedad una herramienta competitiva. Veníamos de la elección de 2011, muy atomizada, donde Cristina sacó el 54%, casi 30 puntos por encima de Hermes Binner, seguidos por Ricardo Alfonsín y Elisa Carrió. En 2015, Macri era un candidato sin partido y nosotros un partido nacional sin candidato. Aunque fuimos a las PASO con Ernesto Sanz, era predecible que ganara Macri, pero se le dio a la gente la chance de competir en igualdad de condiciones. El funcionamiento posterior de la coalición durante los cuatro años de gobierno es discutible: destaco la labor legislativa y la política exterior, pero después la sociedad eligió otra fuerza en primera vuelta. Como herramienta electoral en su momento estuvo bien, aunque la gestión de la coalición no funcionó como uno esperaba.

TPT: Próximamente hablaremos con el intendente de General Viamonte, Franco Flexas. ¿Te gusta su iniciativa de caminar hacia La Plata para instalar su precandidatura a gobernador?

Juan Pablo Mondelli: Sí, me gusta la campaña, lo sigo por Instagram y me parece entretenida. Me gusta que un intendente del interior que conoce la provincia quiera ser gobernador, ya que los últimos gobernadores bonaerenses —Kicillof, Vidal, Scioli— fueron porteños. Franco tiene aspiraciones legítimas y bienvenido sea.

TPT: Para cerrar, tengo un mensaje crítico de un oyente llamado Alejandro: «Buen día. Qué contradicción decir que Alfonsín fue su líder; nada tenía que ver con esa alianza, jamás la hubiera aceptado. Ahí se nota lo que son ahora». Tenía la obligación de leértelo.P

Juan Pablo Mondelli: Está perfecto. Es contrafáctico y no podemos saber qué hubiera hecho, aunque Alfonsín fue uno de los impulsores de la Alianza y en 2001, junto con Duhalde, ayudó a paliar la crisis. Agradezco el mensaje del oyente y le mando un saludo.