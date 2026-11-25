

Por Redacción Extra Digital

La Casa Rosada llega a la última semana de sesiones ordinarias con una agenda pensada para mostrar fuerza y con un tablero que le devuelve números incómodos. Hoy Diego Santilli debuta en el Senado con su primer informe de gestión como jefe de Gabinete. Mañana, en una misma jornada, Diputados debatirá el Presupuesto 2027 y la Cámara alta tratará la reforma electoral que suspende las PASO. Antes del fin de semana, el Gobierno firmará el decreto que convocará a sesiones extraordinarias en diciembre, con la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional como primera prioridad. Es mucha política concentrada en pocos días, y la acumulación tiene su lógica.

El oficialismo necesita una foto de gobernabilidad porque el mercado empezó a dudar de algo que hace pocos meses daba por descontado. El riesgo país tocó el martes los 1.100 puntos, el nivel más alto del año, después de un salto de casi el quince por ciento el viernes. El dólar oficial llegó a 1.615 pesos en las pizarras minoristas, un récord nominal, y el contado con liquidación rozó los 1.800. Una parte de la tormenta llegó de afuera, con un viernes de pánico en los mercados globales y un real brasileño que perforó los seis por dólar por primera vez en diecinueve meses. Pero la parte que más inquieta en Balcarce 50 es la de adentro. Con vencimientos de deuda por unos 4.400 millones de dólares en enero y reservas que no sobran, cada punto de riesgo país funciona también como una pregunta sobre 2027.

Para contestar, el Gobierno eligió el Congreso. La suspensión de las PASO necesita 37 votos en el Senado, y la cuenta todavía no cierra con holgura. El PRO confirmó que sus tres senadores acompañarán, el radicalismo llega dividido, los gobernadores ponen condiciones que se negocian lejos del recinto y el peronismo que conduce José Mayans rechaza la iniciativa. La semana pasada, la falta de quórum ya frustró otro tratamiento, y ese antecedente pesa. En Diputados, el Presupuesto llega después de que el oficialismo aceptara siete pedidos del PRO. Los economistas lo consideran optimista, con un crecimiento previsto del cuatro por ciento que descansa sobre la base modesta que dejará este año. En la Casa Rosada responden que lo importante es la señal de que el rumbo fiscal no se toca, y destacan que la inflación núcleo de octubre fue la más baja en quince meses. Atribuyen el 2,2% general a precios regulados, combustibles y el fin del régimen de Zona Fría.

Desde la oposición, la lectura es otra. La actividad cayó en el segundo trimestre y las consultoras esperan una segunda caída consecutiva, con una inflación interanual que todavía supera el treinta por ciento. Unión por la Patria cuestiona un Presupuesto que, a su juicio, convalida el ajuste sobre provincias, universidades y obra pública. Máximo Kirchner anunció que impulsará una auditoría del RIGI, el régimen de incentivos a grandes inversiones que el Gobierno presenta como su principal herramienta para atraer dólares.

El frente interno tampoco ayuda. Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario en el Senado, atraviesa una tensión abierta con Karina Milei. Según trascendió, respondió a un mensaje presidencial con una frase que en el Gobierno nadie quiere repetir en voz alta. Que la corran, pero que no les va a salir ni una ley más. En el entorno de la secretaría general se exploró su reemplazo, aunque el camino es sinuoso, sobre todo porque la propia Bullrich es la llave del recinto en la semana en que el oficialismo más la necesita. El Presidente, mientras tanto, dio un «me gusta» a una publicación que imaginaba una fórmula Milei-Bullrich.

La convocatoria a extraordinarias agrega otra capa. Al poner la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional al tope de la agenda, el Gobierno se para sobre la causa Malvinas, que ningún bloque quiere aparecer rechazando. La oposición sostiene que el proyecto funciona como un caballo de Troya. Con más de cien artículos, reforma la Ley de Defensa Nacional y la Ley de Inteligencia y crea un Consejo de Seguridad Nacional encabezado por el Presidente, en temas que exceden largamente a las islas. El oficialismo ya admitió que hará cambios. Lo que no acepta es dividir el texto, y esa negativa dice mucho sobre la estrategia.

En paralelo, la Casa Rosada encontró en el homenaje a Mario Santucho, aprobado por el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, un tema para ampliar. La Subsecretaría de Políticas Universitarias pidió formalmente al rector que impida el acto y que se sancione a sus promotores. La polémica tiene fundamento propio, porque el reconocimiento al exjefe del ERP también fue cuestionado desde el radicalismo. Pero el momento elegido para subirle el volumen, en una semana en la que la economía no ofrece buenas noticias, no parece indiferente.

Mientras el debate se libra en Buenos Aires, en el interior bonaerense la discusión presupuestaria tiene una traducción más concreta. La Ruta Nacional 5, que atraviesa Nueve de Julio, quedó concesionada por veinte años en el marco del Plan Federal de Concesiones, sin la autovía que la región reclama desde hace décadas. Según los registros incorporados a un amparo colectivo que tramita en la Justicia federal de La Plata, en el primer semestre de este año la ruta ya sumaba más víctimas fatales que en todo 2025. Intendentes de distintos signos políticos, incluidos los del PRO y el radicalismo, reclaman a Vialidad Nacional por la parálisis de las obras. Para estos distritos, lo que se vote mañana se va a medir en kilómetros y no en puntos básicos.

La lectura es clara el jueves puede salir bien y aun así resolver poco. Si el Gobierno consigue el Presupuesto y la suspensión de las PASO, habrá comprado tiempo y una señal para los inversores. No habrá comprado dólares. El mercado tomará nota de los votos, pero va a seguir mirando las reservas, enero y la relación con Brasil. Y la definición sobre las primarias ordenará cómo se van a elegir los candidatos de 2027, intendencias incluidas, mucho antes de que alguien lo anuncie en una boleta.

El dato político de la semana. En julio, con el riesgo país en 402 puntos, el precio de los bonos reflejaba casi un noventa por ciento de probabilidades de que Javier Milei fuera reelecto, según estimaciones de analistas del mercado financiero. Con los precios de esta semana, esa misma estimación ronda el treinta y cinco por ciento. Es un cálculo y no una encuesta, pero explica mejor que cualquier discurso por qué el jueves importa tanto en la Casa Rosada.