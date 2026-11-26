El veterano de Malvinas recibió una placa en la Primaria N° 3 de 9 de Julio, donde cursó sus siete años de estudio. Los alumnos le dedicaron una poesía inspirada en sus propios relatos.

Gustavo Cingolani, veterano de la Guerra de Malvinas, fue homenajeado el miércoles 25 de noviembre en la Escuela Primaria N° 3 «Juan B. Alberdi» de 9 de Julio, el establecimiento donde hizo toda su educación primaria. La escuela descubrió una placa en su honor en el salón de usos múltiples.

Cingolani eligió ese lugar por una razón simple: allí empezó. Dijo que valora el reconocimiento, aunque lamentó que al volver de la guerra nadie hiciera nada por los combatientes. También confesó que los actos públicos le resultan difíciles, porque lo enfrentan con recuerdos que todavía duelen.

Liliana Buono, su esposa, recordó la época en que eran novios y él cumplía el servicio militar en Punta Alta. Contó cómo vivieron ambas familias su partida al frente y leyó una breve carta que el joven escribió a sus padres para asegurarles que regresaría.

Alumnos de sexto año leyeron una poesía titulada «El Panadero de Malvinas», construida con anécdotas que el propio veterano les había narrado en el aula. Otro grupo cerró la ceremonia cantando la «Marcha de las Malvinas» con todos los presentes. Una docente leyó además un texto sobre el compromiso de la escuela de sostener la memoria de los combatientes y enseñar a los estudiantes el valor de la soberanía.

El acto es parte de una serie de homenajes en escuelas del distrito. La Inspección Distrital los organiza a partir de una ordenanza del Concejo Deliberante que reconoce a los jóvenes de 9 de Julio que combatieron en 1982 o integraron las tripulaciones de los buques de guerra. Acompañaron a Cingolani los veteranos Eduardo Salgado, Gabriel Coñequir y Sergio Brangeri, además de vecinos, docentes, inspectores, concejales, funcionarios municipales y amigos. El próximo reconocimiento será para Raúl Villalba el viernes 27, a las 19, en la Escuela N° 8, en Mariano Moreno y Obligado.