El «Chajá Bot», creado por estudiantes del CPT N.º 15 El Chajá, compite en Villa Giardino, Córdoba, entre unos 270 proyectos de todo el país país.

Agustín Gauna y Ulises Intile son los dos os estudiantes del CPT N.º 15 El Chajá que, acompañados por el profesor Ariel Peralta, defienden desde hace tres días su proyecto «Chajá Bot» en la instancia nacional de la Feria de Ciencias, que se realiza en Villa Giardino, en la provincia de Córdoba. Este es el último día de presentaciones, y tuvieron una mención por parte de la Gobernacion riojana. Los jóvenes hablaron en vivo con el programa radial «Un Plan Perfecto» (Supernova 97.9). Peralta, quien, estaba demasiado emocionado para hablar, segun contaron sus alumnos.

UPP- ¿Cuántos proyectos llegaron hasta ahí?

Agustín Gauna: En la Feria de Ciencias arrancan más de seis millones de proyectos desde la primera instancia, pero a la nacional llegamos unos 270. Eso quiere decir que queda menos del 0,2 %.

UPP– ¿Cuánto dura esta etapa?

Agustín Gauna: Empezó el martes y hoy es el último día de presentaciones. Estamos bastante cansados, porque venimos de viajar por muchos lados. Pero lo venimos trabajando hace mucho y es todo un orgullo que a la gente le esté gustando lo que hacemos.

UPP- ¿Qué repercusión tuvieron entre quienes visitan el stand?

Agustín Gauna: «Pasó todo tipo de gente: profesores, personas del campo, personas de la ciudad. Nos dieron muchos puntos de vista diferentes. Ahora sabemos cómo podemos seguir con el proyecto más adelante, y tenemos bastantes más ideas para irlo avanzando. Estas cosas te ayudan a tener otra mirada para seguir trabajando.»

UPP- ¿Cuántos integrantes del equipo están en Villa Giardino?

Agustín Gauna: ¡Somos tres: el profesor Ariel Peralta, mi compañero Ulises Intile y yo. Ulises es más de la parte teórica, de todo lo que es agro, y yo me centro más en lo informático.¡

UPP- ¿Quiénes más participaron del proyecto?

Ulises Intile: Armamos el grupo con varios profes. Además de Ariel, que está con la gestión, está Javier Fantini, de Matemática, y Diego Vergués, de Tecnología. Agus y yo nos ocupamos de exponer y explicar. Él lleva la parte de tecnología y yo soy más de lo agro. Voy a estudiar Agronomía y me gusta mucho.

UPP- ¿Qué aportaste vos al desarrollo de la aplicación?

Ulises Intile: Agus y yo vamos a ser futuros técnicos agropecuarios, así que tenemos que saber analizar la producción de una familia y asesorarla. Nos sentamos a charlar con los profes sobre las producciones de la escuela y lo que pasó dentro de cada familia, porque son situaciones diferentes, con producciones totalmente distintas y cada uno con su punto de vista. Lo que aporté es lo que fui aprendiendo en la escuela y con mi familia. Me gusta todo lo que tiene que ver con el agro y con el análisis.

UPP- ¿Qué es lo que más te llama la atención de haber llegado hasta ahí?

Ulises Intile: Ver cómo va evolucionando un proyecto en cada etapa. Esto empezó en marzo, cuando nos contactaron los profes. Antes de empezar con el Chajá Bot, con Agus íbamos a hacer, como proyecto de séptimo año, un juego de administración de campo. Cuando arrancamos con el Chajá Bot, lo dejamos a un lado. Pasar cada etapa es realmente hermoso, ir mejorando día tras día, porque todos tenemos errores y tenemos que corregirlos. Cada etapa te deja una sensación única, y cada día hay que mejorar y dar lo mejor como grupo.

UPP- ¿Cómo imaginan el futuro de estos proyectos?

Ulises Intile: Con el Chajá Bot estamos en el entorno de las gallinas, que es el primer proyecto que tenemos. El siguiente va a ser el del pollo parrillero. Vamos a ir mejorándolo día tras día, o semana tras semana, y agregando más producciones, como ovinos, huerta y cerdos. Los profes ya tienen varios proyectos para el año que viene. Nosotros, como estamos en el último año, séptimo, nos estaríamos yendo, y seguirían los chicos que están atrás nuestro.

UPP- Dejan la vara alta para los que vienen.

Ulises Intile: Los chicos van a tener una buena base. Además hay muy buenos profesionales en la escuela y fuera de ella: docentes, administradores de empresas, ingenieros agrónomos, veterinarios y profesores de otras materias que también ayudan. Eso es muy importante para la formación como alumno y como futuro técnico agropecuario.