Liliana Vallabriga y Martín Rizzo, integrantes del grupo Concientizando Palabras, advirtieron que el grooming, el ciberacoso y el bullying siguen en aumento y que la única respuesta eficaz es la prevención. Lo dijeron en una nueva visita al programa “Temprano para Todo”, de Supernova 97.9, después de lo que fue el día nacional de Prevención del Grooming.

Según explicaron, la solución pasa por dotar de herramientas a docentes y familias. Aclararon que las redes sociales y las pantallas no son perjudiciales en sí mismas, sino que el problema surge cuando se las usa de forma inadecuada o abusiva. En ese sentido, señalaron que los chicos son nativos tecnológicos y dominan la técnica, pero no comprenden el sistema que hay detrás ni quién está del otro lado de la pantalla, lo que los vuelve vulnerables al engaño. «A ello se suma«, indicaron, «que quienes cometen estos delitos están conectados las 24 horas del día, los 365 días del año«.

Una ordenanza que no termina de aplicarse

Uno de los puntos más críticos de la entrevista fue la demora en la puesta en marcha de un proyecto de ordenanza aprobado hace entre tres y cuatro meses, que involucra a las áreas de educación y al municipio, además de al propio grupo. Hasta ahora no pudo llevarse a la práctica.

Vallabriga y Rizzo recordaron que desde hace tres años solicitan, a través de la banca ciudadana, una política de prevención de carácter permanente. Reconocieron que podría no tratarse de mala voluntad sino de saturación de agenda, pero insistieron en que lo importante no puede esperar, porque hay niños en riesgo.

Doce años de trabajo en las escuelas

El grupo desarrolla su tarea de manera honoraria desde hace 12 años, cuenta con reconocimiento a nivel provincial y participó del lanzamiento de la Ley Micaela Ortega. Su distrito fue, además, el primero visitado por el Instituto de Políticas Públicas de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, que dirige Roxana Domínguez. «Concientizando Palabras» recibió consultas de Pehuajó, Casares, Chivilcoy y de una localidad cercana a Junín, aunque la falta de presupuesto limita los traslados.

Hace dos semanas, una charla en una escuela reunió a unos 200 alumnos, que escucharon con atención durante 45 o 50 minutos. Según contaron, los estudiantes de quinto y sexto son los que más preguntan, especialmente cuando se habla de videojuegos. En el Colegio San Agustín, los alumnos recordaban lo conversado en encuentros anteriores y elaboraron afiches con mensajes de prevención.

El equipo está integrado por docentes, psicopedagogos, psicólogos, abogados y especialistas en informática, cuyos conocimientos ofrece para trabajar de manera conjunta con las instituciones.

Entre los ejemplos de entornos riesgosos, los entrevistados mencionaron Roblox: los chicos juegan y luego acceden a un chat que los conecta con miles de personas de todo el mundo. Muchos padres manifestaron en las charlas que desconocían esa realidad, pese a que sus hijos pasan el día jugando. Para poder trabajar con los menores, explicaron, es necesario conocer los juegos, por lo que el grupo se actualiza de forma permanente.

Actividades inmediatas y planes para 2027

La actividad prevista para el 13N fue reprogramada. Se entregarán folletos donados por la empresa Nutralmix y se exhibirán los afiches realizados por los alumnos, en una fecha aún por definir, posiblemente un sábado o un domingo en el centro de la ciudad. Quedan además charlas pendientes en escuelas secundarias y con la inspectora de psicología, y el grupo propone cerrar el año con un encuentro abierto en una plaza, dirigido a toda la comunidad. También distribuirán en las escuelas una guía para padres, de la que adelantaron la primera de las cinco reglas de oro: darle confianza al niño, niña o adolescente para que cuente lo que le pasa en las redes.

De cara al próximo año, «Concientizando Palabras» se propone continuar el trabajo con chicos y familias, incorporar a los futuros docentes del instituto de formación y sensibilizar a la sociedad en su conjunto. Pidieron, por último, que la agenda no se arme recién en febrero, ya que al terminar las clases aumenta el uso de pantallas.