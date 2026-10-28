«Deambuladores», el proyecto porteño de Cato Vaudagna con pulso ochentoso

Nacido en las entrañas del barrio de La Boca durante los tiempos de la pandemia, el proyecto Deambuladores cristaliza un recorrido de zapadas al aire libre en plazas barriales transformado hoy en una propuesta de pop-rock con ADN ochentoso. El dúo integrado por Cato Vaudagna y Diego Garibaldi —quien asumió el rol de productor obsesivo en su estudio casero— presenta oficialmente su primer álbum de estudio titulado Dulce misterio. El sonido del disco mezcla claras reminiscencias a tótems del rock nacional como Soda Stereo, Spinetta, con guiños al universo de Serú Girán, y también con la vereda internacional del post-punk y la New Wave a lo The Cure y The Clash.

En diálogo con «Un Plan Perfecto» (Supernova 97.9), Cato Vaudagna explicó que «Deambuladores nació acá, en el barrio de La Boca, donde vivo y vive mi compañero. Somos un dúo digamos de pop, con reminiscencia de los ochenta, canciones nuestras. Nos vamos pasando en escenario el bajo y la guitarra, cantamos los dos, pero más canta Diego, y todo lo demás son bases digitales, baterías, teclados, algunas guitarras grabadas. Diego trabaja muy bien en el estudio, tiene uno en la casa, y bueno, se encargó de todo, la mezcla, la masterización, porque es un obsesivo. Y bueno, por suerte ya está el disquito listo, ahora el 7 de noviembre lo presentamos en San Telmo».

El «disquito», que ya se encuentra disponible en plataformas digitales como Spotify y YouTube Music, está compuesto por 10 canciones seleccionadas de un inicial de 11 composiciones. El repertorio transita con fluidez por múltiples géneros —desde el pop y el funky hasta pasajes de rock and roll y crudeza punk en cortes como Alta tensión.

La dinámica compositiva se nutrió del aporte de ambos integrantes, alternando roles en el bajo, la guitarra y las voces —con Diego al frente de la mayor parte de las líneas vocales y el diseño integral de las bases digitales, baterías y teclados. «No hemos hecho canciones juntos, en este caso llevamos cosas que teníamos y ahí empezamos a decir, bueno, yo meto el bajo, a ver, vamos a hacer esto, buscale, buscamos la vuelta. La verdad que trabajó muchísimo Diego en esto, muchísimo en el estudio de él, fue el que armó todo lo que son las bases. Como cuando Lebón se encontraba con Spinetta y decía, «Pero yo hice dos canciones y Luis ya hizo 10″, ¿viste? Y bueno, éste no para de hacer canciones», grafica Cato muy claramente la dinámica compositiva del dúo.

De la plaza al escenario

El punto de inflexión para formalizar el proyecto llegó tras participar como acto de apertura para una murga uruguaya en el circuito porteño. La energía compartida sobre el escenario convenció al dúo de dejar atrás las zapadas instrumentales y volcarse de lleno a la producción discográfica: «Hace dos años que una amiga que trae una murga de Uruguay en la Trastienda. Entonces me llamaron para ser el artista nacional, porque tiene que haber un artista nacional, ¿viste?, que abra el show. El primer año fui con otro amigo y este año tocamos con Diego y no nos queríamos bajar. estabamos enloquecidos. Así que ahí fue que dijimos, bueno, vamos a hacer el disco, porque fue una locura, ¿viste?

Digamos que estos dos últimos años fueron los que dijimos vamos por las canciones nuestras, dejemos de hacer una zapadita y ahí se arrancó».

La presentación oficial de «Dulce misterio» será el 7 de noviembre en San Telmo. Y a cerca de fin de año es posible que se presenten en «Food Boulevard», en 9 de Julio.