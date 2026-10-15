La mágia musical de Martín H Trío



Por Juan M. Jara



Son un trio de talentosos músicos que, cada vez que se presentan, crean un lindo clima, donde sea. Una suerte de embrujo con melodías y armonías que se combinan con la exquisita alquimia de estos magos musicales. Martín H Trío hará su mágia presencial este viernes en la Biblioteca José Ingenieros. El Martín H del nombre no es otro que Martín Hernández, secundado por Kevin Shanly en el bajo y Cristian «Chapu» Astoviza en batería. Con rodilla nueva y muchas ganas de subir a escena, Martín dialogó con «Un Plan Perfecto (Supernova 97.9) en la previa de la presentación. No es fácil combinar horarios de músicos y fechas.

Al respecto, Martín cuenta que «en abril tocamos en la Casa de Té, en Dennehy, que es un lugar que frecuentamos bastante, y nos pusimos un poco las pilas. Las cosas creo que hay que forzarlas un poco para que salgan. Entonces, vos ponés una fecha y trabajas en torno a eso, ¿no? porque si no das vuelta y al final decís, no, que esta fecha no, que se acerca a fin de año, que tengo esto, que no. Bueno, entonces, pusimos fecha y ahí estamos atrás de esta que se viene el viernes. Así que con todas las pilas y unas ganas tremendas de tocar «.

UPP – ¿Cómo cómo está la actualidad del trío?

MH – En relación a lo de «Pura Vida» (su último disco) esta es otra historia. Si bien vamos a hacer algunos temas de ahí, creo que dos no más, porque bueno, como decís vos, hay temas, sí, hay temas nuevos, hay temas nuevos, hay temas, vamos a hacer algún cover con invitados, ahora te voy a decir de qué de quién se trata, ajá, te vas a te vas a sorprender, eh eh ¿cómo es? Y y nada, viste, los temas nuevos que que tapan un poco a los otros, pero por ahí vuelven, porque por ahí yo a mí me gusta incluir canciones de antes y de siempre. Entonces también saqué saqué alguna canción del primer disco «Buen Viaje». De hecho, vamos a hacer la canción «Buen Viaje» dentro del repertorio, pero bueno, como te decía, hay canciones nuevas, hay covers, hay invitados, esas canciones de «Pura Vida», obviamente, siempre van a estar y siempre las vamos a ir alternando, a medida que vayamos tocando.



UPP– ¿Covers?

MH – En realidad fue así, cuando yo me operé de la rodilla, me operó mi amigo amigo Santiago Pérez. Con él compartimos mucha música durante muchos años, y le digo: «Santi, vamos a hacer unas canciones cuando hagas la próxima presentación«. «Uh, me encantaría, Martín», yo que sé, que esto y que lo otro, bueno, y la verdad que covers que conocemos nosotros. Eligió él los temas, yo le di la la posibilidad. Entonces vamos a hacer una canción de Ivan Lins, una canción que siempre nos encantó y después un tema de Sting, en francés. Ahí estamos dando vuelta con esto, con esos covers que son espectaculares, son canciones preciosas y las adoptamos con el trío y va a cantar Santiago esos dos temas. Por eso te hablaba de covers.



UPP – ¿Qué más?

MH– Vos sabés que con la ida del Negro Rada, bueno, quedé muy muy sensible por el tema este de que bueno, él aportó mucho, digamos, a mis composiciones. Y también, indirectamente, en otro momento, Piero. Cuando yo empecé a cantar, Piero influyó mucho en mis primeras composiciones. Yo estaba muy arraigado con el tema este de la protesta, en un principio, te estoy hablando en otro contexto de la vida y en en otro momento. Entonces, también quedé muy sensible con la ida de Piero, que bueno, que son artistas que no se van nunca, ¿no? Gracias a Dios que tenemos el material y demás. Entonces, dentro del show, voy a hacer una especie de homenaje a ellos, voy a cantar un pedacito de alguna canción del Negro y una canción de Piero también. Agarré una de las canciones que cantaba allá cuando cuando era adolescente, de cuando estaba en la secundaria y la adopté un poco con arreglos de ahora, digamos, una versión mía de esa canción. Casualmente la canción se llama «Miedo niño», que es una canción que cuando él volvió del exilio, empezó a tocar con con una banda enorme que tenía que se llamaba Prema. y ahí «Miedo niño» es una de las canciones emblemáticas, junto con «Manso y tranquilo» y todas esas, ¿no? Para que te des una idea de dónde estamos parados.



UPP – Y grabar cuándo



MH– Grabar grabar, sí, sí, mira, es algo que está pendiente, todavía no hay fecha. Eh pero tengo un par de canciones viejas y nuevas, algunas que saqué así. del baúl ese de recuerdos que nunca había hecho y ahora las estoy haciendo y canciones nuevas también. Tengo material como para grabar un nuevo disco, pero bueno, se tienen que dar algunas cosas, sobre todo el tema económico, es algo que por ahí nos frenaría un poquito, pero yo calculo que por ahí el año que viene podría ser un buen momento para encarar el tercer disco.

UPP – Después de esta presentación del viernes, ¿hay algo más antes de fin de año?



MH– Tenemos invitaciones para para tocar en en varios lugares. Carlos Casares es una opción, hay un pueblito Mones Cazón, también podemos ir, es cuestión de ponernos de acuerdo y poner una fecha y listo. Después tenemos también algunos lugares acá, por ahí en Food, pero bueno, eso es otro contexto. A mí me gusta más lo que es recital con el público sentado, escenario, luces, bueno, es ese tipo de formato. Pero bueno, está siempre abierta la posibilidad de tocar en algún otro bar, por decirlo de alguna manera.



UPP – ¿cómo viene viene el trabajo ya que vos llevás la batuta, no solo desde el nombre en este trío, pero también desde desde lo que es la parte musical y todo eso, pero tenés a dos pesos pesados que te acompañan?



MH– Sí, es increíble, pero es como que yo dejo las puertas abiertas a lo que ellos propongan, ¿viste? Porque siempre hay algo que que aportan y que es totalmente válido. Hay que estar abierto porque son son grandes músicos y amigos y todo lo que aportan es en pos de mejorar una canción . Estuvimos ensayando y estuvimos modificando algunas cositas en relación a esto y entonces cada uno da su aporte, a mí me encanta porque le da un toque que los hace parte a ellos también, ¿entendés? No es solo que la música es una creación mía, la letra quizás también, pero bueno, ellos tienen su aporte, no solo por ahí en algún solo, sino en algún arreglo específico, así que genial.



UPP – Ustedes se manejan como profesionales y talentosos de la música que son, pero son muy de del jazz, de la improvisación también, más allá de lo de los ritmos, ¿cómo se maneja internamente o a la hora de la de presentarse? Porque siempre está esa libertad, ¿no? Más allá de lo que diga la partitura, más allá de lo que diga el tema en sí, en algún momento surge eso que es muy del jazz, ¿Cómo lo manejan?



MH – Sí, totalmente, y eso generalmente es bueno. Los solos nos dividimos un poco, no quiero ser yo siempre el protagonista de hacer solos, de hecho hay canciones que hace Kevin y el Chapu generalmente se prende por ahí en algún último tema para hacer algo para demostrar un poco de esa magia que tiene con los palos, ¿no? Después bueno, estamos divididos. Hacer un solo es un desafío porque tenés que conocer un poco la armonía, tenés que conocer un poquito de escalas, o sea, tenés que haber estudiado algo como para saber dónde estás parado y no improvisar tanto, o sea, improvisar consciente, a eso me refiero. Parece parece algo sencillo pero no lo es, para nada, sobre todo para hacerlo y con buen gusto, ¿viste? Porque cualquiera puede improvisar y hacer una improvisación, como decís vos, dentro o fuera de la cancha, ¿no?



Para cerrar la charla, Martín deja la puerta abierta para ir a disfrutar del show: «Se van a encontrar con un show muy elaborado y y con mucho corazón, así que están todos invitados».