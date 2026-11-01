Cerdos con precios firmes y buena demanda, ovinos estables

Las producciones porcina y ovina refleja realidades diferenciadas en este tramo del año. Mientras el mercado de capones y lechones atraviesa un período de demanda sostenida y valores firmes por la cercanía con las fiestas de fin de año y el consumo interno, la producción ovina se mantiene en un plano más moderado y estable, a la espera de una mayor inserción en los hábitos de consumo de los argentinos. En diálogo con «Agro 9 Radio » (Supernova 97.9) Carlos Greco, de Cabaña La Blanquita, analizó los principales indicadores de ambas actividades, los factores climáticos y comerciales que condicionan la comercialización, y el cierre de las actividades de la cabaña de cara al tramo final del año.

Sector Porcino: Firmeza en los Valores y Repunte del Lechón

En el segmento porcino, el precio del capón se mantuvo relativamente estable durante gran parte del año, experimentando una recomposición hacia fines de agosto y principios de septiembre. Actualmente, los valores de referencia se ubican en torno a los $2.370 según el mercado de referencia Pormar, una cifra que, si bien es considerada aceptable por los productores, se ubica levemente por debajo de la pretensión ideal del sector, calculada en unos $2.500 frente al impacto de los costos de alimentación y el precio del maíz. Greco agrega que «El consumo sigue alto, aumentó un poquito más todavía, eso ayuda mucho, por lo menos hay hay una demanda, la demanda está, está bastante firme en ese sentido, y el precio de la chancha también está bastante firme».





Por otro lado, la comercialización del lechón mostró un marcado incremento en octubre, impulsada por las celebraciones del Día de la Madre y la cercanía de las festividades de fin de año. Los valores en ferias regionales como las de Carmen de Areco y Saladillo treparon a un rango de entre $100.000 y $120.000, impulsados principalmente por la preferencia del mercado hacia animales livianos de 12 a 13 kilos en pie. Asimismo, Greco advirtió sobre los desafíos logísticos que enfrentan los productores locales para acceder a mejores precios en ferias y sobre la preocupación latente ante la situación del mercado brasileño:«Brasil tiene todavía y hace lo mismo en el tema de que cuando ellos revientan el mercado afuera, salen a romper los mercados afuera; si por ahí tienen mucho ahí, ellos ahí no tocan nada, pero donde tienen un poco de sobreproducción, salen a romper mercados afuera, entonces eso por ahí es lo que a nosotros nos termina matando».

Panorama Ovino y Cierre de Calendario en Cabaña La Blanquita

En contraste con el dinamismo del cerdo, la producción ovina transita una etapa de mayor estabilidad y menor volumen de operaciones. Si bien se reconoce la necesidad de promover el consumo de carne ovina para equipararlo con el de otras carnes, la demanda actual mantiene precios moderados y un ritmo tranquilo, tanto para la categoría general como para la venta de reproductores.

En el plano institucional, Cabaña La Blanquita dio por concluido el circuito de exposiciones anuales con balance positivo en materia de premios y colocación comercial. La agenda inmediata contempla la realización de un remate consignado con la firma Saenz Valiente Bullrich en Ayacucho, además de las entregas particulares programadas para las próximas semanas, dando inicio anticipado a la planificación de la temporada y las muestras previstas para el año venidero.