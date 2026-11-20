

Cuatro destinos del noroeste bonaerense avanzaron a los octavos de final del Mundial del Turismo Rural organizado por Puebleando.arg, en la tercera edición del concurso que arrancó con 64 atractivos distribuidos en 61 localidades y 55 municipios bonaerenses. Tras dos rondas eliminatorias ingresó en sus instancias decisivas a mediados de noviembre. Los cuatro representantes de la región que siguen en carrera son el Parque Natural Laguna de Gómez (Junín), la Estación Patricios (9 de Julio), Estancia La Marion (General Villegas) y el Museo Almacén El Recreo (Chivilcoy).

Junto a los cuatro representantes del noroeste bonaerense, el cuadro de los 16 clasificados reúne propuestas de distintos puntos de la provincia, entre ellas La Olla de Napostá (Sierra de la Ventana, Tornquist), Bosque Encantado (General Belgrano), Castillo Huetel (25 de Mayo), Castillo San Francisco (Egaña, Rauch), Cementerio de S aldungaray (Tornquist), Almacén de Ramos Generales Gómez y Cortázar (General La Madrid), Capilla Santa Lucía (Sierra Chica, Olavarría), Parroquia Nuestra Señora de la Purificación (Ayacucho), Mirador Millenium (Puan), Municipalidad de Pellegrini, P laza Ernesto Tornquist y Villa Epecuén (Carhué, Adolfo Alsina).

La Estación Patricios está a unos 14 kilómetros de la ciudad cabecera del partido de 9 de Julio. Inaugurada en 1910 sobre el ramal de la Compañía General de Buenos Aires representa un punto de referencia ferroviario y comunitario. El predio fue recuperado y puesto en valor por los propios vecinos como espacio cultural y punto de identidad local. El certamen se apoya en la participación abierta del público a través de las historias de la cuenta de Instagram @puebleando.arg . Según destacaron los creadores del proyecto, Noelia y Juan Pablo, la movilización de vecinos, instituciones y gobiernos locales suele resultar determinante en cada cruce eliminatorio.

Hasta hoy son los Cuartos de final. Las semifinales serán el martes 24 y miércoles 25, mientras que el tercer puesto se define el jueves 26 y la Gran final el sábado 28 y domingo 29 de noviembre.