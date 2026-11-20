La Sociedad de Fomento y el Club Atlético French organizan juntos una cena para el domingo 22 de noviembre. Habrá tres espectáculos, un menú a base de puré y unas 60 personas trabajando detrás. Las tarjetas se agotan rápido.

French vive días de preparativos. El domingo 22 de noviembre celebrará sus 139 años y, al mismo tiempo, la edición 18 de la Fiesta del Puré, en un evento pensado para reunir a vecinos y a ex residentes. Así lo explicó Fabricio Bonello, presidente de la Sociedad de Fomento, entrevistado en «Un Plan Perfecto» (Supernova 97.9).

«Es una fiesta compartida. Desde el año pasado, la comisión de fomento y la del club trabajan juntas en la organización«, dijo Bonello y agregó que esa fusión les “da mucha alegría” y que apunta al bien común del pueblo.

“Es una fiesta armada y planificada para la familia, para que puedan encontrarse aquellos que son ex residentes del pueblo y aquellos que son del pueblo, y disfrutar un día distinto, en familia”, explicó.

Qué habrá el domingo

La cena comenzará a las 21 horas. Los organizadores piden puntualidad a quienes ya tienen su tarjeta, porque el servicio está programado por horarios. También piden que lleven su propia vajilla. «El menú gira alrededor del puré, por supuesto, y habrá entrada, chorizo con puré de albahaca, pollo arrollado con puré y una salsa que prepara la comisión. De postre, una mesa de dulces y una torta gigante para cantarle el feliz cumpleaños al pueblo, con un brindis. La música tendrá tres números: como show central, el cantante de Junín Lucas Figgini, y para bailar, las bandas Noche de Luna y La 20, de Carlos Casares«, especificó Fabricio quien agregó que «La tarjeta cuesta 35.000 pesos para mayores y 25.000 para menores. Se consiguen a través de las redes sociales de la Sociedad Fomento de French y del Club Atlético French, donde figuran los números de teléfono de contacto. Quien lo prefiera puede pagar por transferencia a un alias y registrar nombre y apellido, sin necesidad de ir a buscar la entrada«.

La demanda es alta. Según Bonello, el miércoles había unas 260 tarjetas vendidas, y el salón se está armando para entre 350 y 400 personas. Habrá un tope de tarjetas, “más que nada por la comida”, explicó, ya que no se puede preparar sin un número definido de comensales. “Aquellos que todavía no la compraron, que no se duerman”, advirtió.

Sesenta personas detrás de la fiesta

El evento depende del trabajo voluntario. Bonello calculó que unas 60 personas participan entre quienes organizan, arman el salón y integran las comisiones. El cronograma es exigente. El viernes por la noche un grupo se reúne para armar el salón. El domingo por la mañana un grupo de colaboradoras pela alrededor de 20 bolsas de papa, y el lunes se desarma el salón. “Cada uno cumple su rol”, resumió.

Bonello habló también del movimiento de las localidades rurales del distrito. Mencionó la fiesta que hizo Naón la semana anterior y otras celebraciones tradicionales de la zona, como las del cordero y el matambre. “Yo siempre digo que los pueblos laten por sus propios medios, por la gente”, dijo. Según explicó, la motivación de los organizadores no es recaudar, aunque lo que sobre se destina a las instituciones. “Pensamos en que esto no se tiene que apagar”, afirmó, en referencia a las raíces y la historia de cada pueblo.

Además destacó al grupo de vecinas colaboradoras de la Sociedad de Fomento que trabaja en embellecer el pueblo. En estos días estaban pintando la garita. Antes se ocuparon de pintar los juegos de la plaza, colocar el cartel de “Delegación French” y arreglar un busto. Además, organizaron una votación entre diez mujeres destacadas para dar nombre a cinco calles del pueblo que aún no lo tenían. “Eso te da fuerza”, dijo Bonello. “Toda esta gente te está acompañando, y pensás en que el pueblo, con poquitas cosas, se destaque”.