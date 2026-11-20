La comunidad educativa de la localidad del partido de 9 de Julio descubrió las placas en un acto en la Escuela Primaria N° 18. Fue el cuarto encuentro de un ciclo de reconocimientos impulsado por el Concejo Deliberante.

La Niña rindió homenaje a sus veteranos de la Guerra de Malvinas Sergio Brangeri y David Bozzuffi, este último fallecido en 2021. La ceremonia se realizó el jueves pasado en la Escuela Primaria N° 18. El momento central fue el descubrimiento de dos placas en memoria de ambos veteranos. Asistieron concejales, la inspectora jefa distrital, consejeros escolares, familiares de los homenajeados y otros excombatientes. Durante la jornada se recordó especialmente la trayectoria de David Bozzuffi, quien trabajó para que todos los veteranos de la Guerra del Atlántico Sur fueran reconocidos, tanto en el distrito como en el país.

El acto de La Niña forma parte de una serie más amplia. Es una acción del Concejo Deliberante para reconocer a los excombatientes de Malvinas del partido de 9 de Julio. La iniciativa se articula con Educación a través de la Inspección Distrital, para que los excombatientes sean reconocidos en las escuelas donde estudiaron o que elijan por motivos personales.

El ciclo comenzó en Dudignac, donde el Jardín N° 905 “Rosario Vera Peñaloza” colocó una placa en honor a Miguel Ángel Benítez. Siguió Gabriel Coñequir, homenajeado en la Escuela Primaria N° 4 “Manuel Belgrano” de la ciudad de 9 de Julio. El tercer acto fue en French, donde la Escuela Secundaria N° 5 reconoció a Eduardo Salgado con una placa y un mural hecho por alumnos. La Niña fue la cuarta escala.