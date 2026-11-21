

Después de la postergación por cuestiones climáticas, finalmente mañana, domingo 22, se va a realizar el tradicional desfile por el 163° aniversario de la ciudad, una jornada que buscará reunir a la comunidad en torno a las raíces, las costumbres y las tradiciones que forman parte de la identidad local. La columna recorrerá la avenida Mitre, entre Antonio Aita e Hipólito Yrigoyen, y por ese motivo se aplicarán restricciones en la circulación vehicular en distintos puntos del casco urbano.

Según informaron las autoridades, los primeros cortes comenzarán a regir a las 6:00. Desde esa hora permanecerán cerradas al tránsito las intersecciones de Libertad y San Martín, Vedia y La Rioja, y Mitre y Robbio. Más tarde, a partir de las 8:30, se sumarán nuevos bloqueos en seis cruces: Yrigoyen y La Rioja, Robbio y La Rioja, Mendoza y San Martín, San Juan y La Rioja, Santiago del Estero y San Martín, y Antonio Aita y Mitre.

Desde el municipio se solicitó a los vecinos que tengan en cuenta estas medidas con anticipación, planifiquen sus traslados y circulen con precaución por las zonas afectadas durante el desarrollo del evento.