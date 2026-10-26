El bolillero semanal de EXTRA

Le damos un par de vueltas a la manivela, mezclamos las bolillas y sacamos algunas

para marcar temas que dejó la semana

Bolilla de aumentos

La sesión del jueves 22 de octubre en el Concejo Deliberante se efectuó en forma desdoblada. Primero la Asamblea de Mayores Contribuyentes y luego la sesión ordinaria. La Asamblea de Mayores Contribuyentes ratificó por mayoría el aumento de 15 por ciento en la tasa Retributiva de Servicios Urbanos (barrido y limpieza) y del 20 por ciento en la Tasa de Mantenimiento de la Red Vial (caminos rurales). Para ello fue necesario una modificación a la Ordenanza Impositiva 7481 del ejercicio 2026.

La votación del aumento de tasas tuvo sus particularidades. Ambos aumentos se aprobaron por mayoría y no contaron con la aprobación del bloque de La Libertad Avanza en ninguno de los dos casos. En el tema de Servicios Urbanos quién tampoco acompaño el aumento fue el bloque de Unión por la Patria (Defunchio-Crespo).

Bolilla de avance

Habida cuenta de la importancia que requiere la atención de la salud mental y de la necesidad de compromiso y participación de distintos actores de la comunidad, se realizó la primera reunión para avanzar en la conformación de la Mesa Multisectorial de Salud Mental del partido de 9 de Julio con la participación de autoridades provinciales, municipales, representantes de la Región Sanitaria II, del departamento legislativo y de instituciones educativas, sanitarias y de seguridad.

Uno de los puntos acometidos fue la necesidad de avanzar en la elaboración de una ordenanza para establecer un marco regulatorio para el funcionamiento de la Mesa.



Bolilla de examen

El sábado 17 de octubre se llevó a cabo la jornada de concientización sobre la lucha contra el Cáncer de Mama, iniciativa de la docente Lidia Noemí Merlo y estudiantes de enfermería Comunitaria y Prácticas Educativas en Salud, promovida por el Sindicato de Salud Pública de la Provincia de Buenos Aires.

La actividad se inició con la recepción continuando con la apertura oficial y palabras de bienvenida. Luego se realizó la caminata anual acompañada por la bandera rosa guiada por la murga ‘Los ruidosos del oeste’ y el acompañamiento de Bomberos Voluntarios de 9 de Julio y de Patricios.

Hubo también talleres de movimiento, charla de prevención a cargo del Servicio de Rayos del Hospital Julio de Vedia, entrega de recordatorios a las instituciones y participantes y cierre bailable con el Príncipe H. Gabriel.

El objetivo era promover a través de la información y el movimiento.

Se hace hincapié en la campaña en que la detección temprana salva vidas: 1 de cada 8 mujeres tiene cáncer de mama en su vida. El control a tiempo hace la diferencia

Bolilla que interroga

¿Hay acaso una municipalidad paralela en la labor de la CEyS ‘Mariano Moreno’? Las últimas comunicaciones de la entidad motivaron los interrogantes de la comunidad. Desde la entidad cooperativa se acompaña el proyecto ‘Plaza Mariposas’, se lleva adelante la segunda etapa programa del llenado de hormigón en el Destacamento N º 1 de Bomberos Voluntarios de Patricios y se realizaron trabajos de reparación en el techo y de pintura en distintas aulas de la Escuela Primaria N º30.

Lo cierto es que la CEyS Mariano Moreno (Cooperativa de Eléctrica y de Servicios) brinda una colaboración de carácter institucional, solidario y cooperativo. Específicamente, su participación se define bajo los siguientes lineamientos:

Principio de cooperación con fines solidarios sumándose activamente para acompañar el proyecto desde sus valores fundamentales de ayuda mutua y compromiso con la comunidad, algo que se repite en los otros lugares mencionados.

Financiamiento y logística inicial: La cooperativa anunció que colaborará activamente en las primeras acciones e intervenciones necesarias para la concreción y avance de las obras en el terreno.

Apoyo a la difusión comunitaria: Además de su aporte operativo, la CEyS se ha convertido en un actor clave para visibilizar la causa, invitando a los vecinos y comercios a sumarse al proyecto.

Por lo tanto todo esto no significa que la CEyS sea una municipalidad paralela, sino que está ejerciendo el principio de compromiso con la comunidad, que es uno de los valores fundamentales del cooperativismo a nivel mundial.

Mientras que una municipalidad tiene poder de policía, recauda impuestos obligatorios y administra el partido de forma política, la CEyS (Cooperativa de Electricidad y Servicios Mariano Moreno) es una entidad de la economía social gestionada por sus propios asociados (los vecinos).

Y la respuesta a las razones por las cuales realiza estas obras sin ser un gobierno son:

1. El Séptimo Principio Cooperativo: Compromiso con la comunidad: Las cooperativas no solo buscan prestar un servicio (como luz o gas), sino que por estatuto e ideología deben trabajar para el desarrollo sostenible de su región.

2. Retorno social de los excedentes. Inversión local: A diferencia de una empresa privada tradicional que distribuye las ganancias entre pocos accionistas, las cooperativas reinvierten sus excedentes en obras que benefician a toda la comunidad local.

3. Llegada a las localidades rurales: Soporte en los pueblos. En el partido de 9 de Julio, localidades como Patricios suelen depender fuertemente de las cooperativas para acceder a servicios e infraestructura que, por razones de distancia o presupuesto, el Estado o los privados tardan en proveer. Colaborar con los Bomberos Voluntarios es una forma directa de proteger la vida y el patrimonio de sus propios asociados.

Bolilla en llamas

La medida de la legislatura bonaerense que dio luz verde a los municipios para que puedan derivar parte de los fondos que reciben por el Impuesto Inmobiliario Rural y de esa manera mitigar y prevenir los efectos del fenómeno El Niño en lugar de que sigan afectados al mantenimiento de caminos rurales puso al sector rural en llamas.

La Legislatura de la Provincia de Buenos Aires aprobó una ley que habilita a los 135 municipios a destinar hasta el 100% de los fondos coparticipados para el mantenimiento de caminos rurales a obras de infraestructura hídrica por un plazo de 180 días (6 meses).

¿Cuál es el alcance?: que permite usar los recursos (provenientes del Impuesto Inmobiliario Rural) para dragado de canales, desagües pluviales, reparación de alcantarillas y equipamiento hídrico ante el fenómeno climático de El Niño. Y es una facultad opcional (no obligatoria) para los intendentes. El rechazo del sector agropecuario se hizo notar de inmediato. Las principales entidades del campo manifestaron su rotundo desacuerdo con la norma. La Sociedad Rural Argentina (SRA) y CARBAP advirtieron que no se puede atender una emergencia descuidando otra infraestructura crítica, ya que los caminos rurales se encuentran en un estado de deterioro alarmante y son indispensables para sacar la producción y conectar a las comunidades. La Federación Agraria Argentina (FAA) se sumó a los reclamos al señalar que la medida perjudica al sector y agrava la falta de transitabilidad en las zonas productivas.

La excepcionalidad del plazo de 180 días de la medida tomada por la Legislatura bonaerense es la gran duda y el otro gran interrogante: hay demasiados ejemplos en la República Argentina de que lo transitorio se convierte en permanente.

Bolilla de temor

Hay temor a un ciberataque masivo: empresas, organismos y medios desconectan sus páginas web. Dos fallas de seguridad en PHP, una tecnología presente en cerca del 70% de internet, provocaron una advertencia global y medidas preventivas en Europa.

Una alerta internacional por dos graves fallas de seguridad en PHP, uno de los lenguajes de programación más utilizados del mundo, encendió las alarmas en Japón y distintos países europeos. Las vulnerabilidades podrían dejar expuestos a millones de sitios de internet y facilitar el acceso de ciberdelincuentes a información sensible, servidores y sistemas informáticos.

La preocupación tiene alcance global debido a que PHP está presente en cerca del 70% de las páginas web. Los especialistas temen que las fallas sean aprovechadas para tomar el control remoto de servidores y acceder a datos de los usuarios.

El impacto de la advertencia ya comenzó a sentirse en Europa. Tras un comunicado del servicio de ciberseguridad de la Unión Europea, distintas organizaciones adoptaron medidas preventivas. En Países Bajos, organismos estatales, compañías privadas y medios de comunicación decidieron dejar fuera de servicio sus plataformas digitales ante el riesgo de sufrir intrusiones. El escenario resulta particularmente preocupante para Japón, que viene atravesando una seguidilla de ataques informáticos de gran magnitud.

Bolilla de tarifazo

Mientras el ingeniero civil Oscar Potetti no ceja en su intento de demostrar la viabilidad de concretar la Autovía de la ruta 5 en un período presidencial y aporta argumentos de cómo se podría solventar la misma en una tarea que realiza semanalmente -a veces hasta diariamente- el ministro de Economía, «Toto» Caputo, habilitó un nuevo tarifazo en la ruta nacional 5, con aumentos de hasta 330% en los peajes del tramo Pampa, clave para el traslado de la producción del agro bonaerense y pampeano y de arena silícea hacia Vaca Muerta. La concesionaria privada CEOSA asumió hace tres meses y ya recibió otra autorización tarifaria.

Las concesiones viales del gobierno de Javier Milei dispararon un nuevo incremento en el peaje qué oscila entre el 139% y el 330% en ese corredor que une la ciudad bonaerense de Luján con Santa Rosa, en La Pampa.

La gestión libertaria justificó los aumentos tarifarios, que impactarán en el transporte particular y en los fletes de cargas, con el argumento de que finalizaron las “obras iniciales de puesta en valor” que exigía el contrato de concesión para poder subir los peajes.

El nuevo tarifazo se suma a los registrados entre junio y julio en el puente Rosario-Victoria, donde los peajes subieron hasta un 773%, y en la autovía del Mercosur, cuyos valores se encarecieron hasta un 270%.

Peajes más caros para autos y camiones: El nuevo cuadro tarifario, aprobado mediante la resolución 1297/26 de Vialidad Nacional, que el Gobierno omitió publicar en el Boletín Oficial, determinó, como primera medida, que las motocicletas que no pagaban peaje pasen a abonar una tarifa con TelePase de $2131,09 en las tres estaciones de cobro de Olivera, 9 de Julio y Trenque Lauquen. Con pago electrónico, el peaje se duplica a $4262,18, mientras que con efectivo se redondea en $4300.

La tarifa con TelePase para un automóvil registró una suba del 139%, al pasar de $1787,10 a $4262,18 en cada una de las estaciones de peaje. Con pago electrónico la tarifa se duplica.

Bolilla de coima



La VTV en Buenos Aires aumentó 612,5% desde enero de 2024, más del doble de la inflación medida por el INDEC en el mismo período. El salto tarifario beneficia a siete grupos que concentran un mercado cautivo de 3,1 millones de vehículos y que están bajo investigación judicial por presuntos pagos de coimas en la última licitación provincial.

Quienes llevan su automóvil a una planta de Verificación Técnica Vehícular (VTV) pagan actualmente $114.000 para una unidad de hasta 2500 kilos y, si la tarifa hubiera seguido la evolución del índice de precios al consumidor, el costo de obtener la oblea que se adhiere al parabrisas sería de menos de $56.000. A principios de 2024 la VTV para esa categoría de vehículos costaba $15.997.

Empresarios sospechados: el negocio que superó ampliamente la inflación y tiene un mercado cautivo de más de 3, 1 millones de vehículos está en manos de siete grupos o uniones transitorias de empresas. Todos están bajo investigación judicial: el fiscal de la causa los acusa de haber pagado coimas por más de 4 millones de dólares al ex ministro de Transporte bonaerense Jorge D’Onofrio quién organizó la última licitación del sistema.

Bolilla de transformación

A través de la Asociación de Industriales de la Provincia de Buenos Aires (ADIBA) la Cámara de Comercio de 9 de Julio, en el marco de su Centenario, organizó el 9no. Congreso de Transformación Digital. Formaron parte del Congreso tres Universidades: la UTN de carácter público y las privadas Universidad del Salvador y la Universidad Austral. Se sumaron CAME, acompañando la UIA, entidades provinciales, el Nucleamiento empresarial del Noroeste bonaerense.

En la apertura hicieron uso de la palabra la intendenta María José Gentile, el presidente de la Cámara de Comercio, Industria, Producción y Bienes Raíces de 9 de Julio, Diego Baztarrica, el presidente de la Unión Industrial Argentina, Martín Rappallini (de manera on line), el Presidente de la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires, Camilo Alberto Kahale; Alejandro Chapero, Director de Transferencia Tecnológica y Posgrado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Austral; el Decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Salvador, Walter Rodríguez Esquivel, el Decano de la Facultad Regional General Pacheco de la Universidad Tecnológica Nacional, Enrique Vera y el Presidente de la Asociación de Industriales de la Provincia de Buenos Aires, Silvio Zurzolo.

Participaron también empresarios, funcionarios y alumnos de escuelas secundarias del distrito de 9 de Julio. Además, el evento se transmitió en vivo a través de la plataforma YouTube para el mundo. Y fue la primera vez que un congreso de estas características salió del área de influencia de la ciudad de Buenos Aires.

Bolilla de Humor

Una señora bien entrada en años estaba en la cubierta de un navío, agarrando su sombrero firmemente con las dos manos, para que el viento no se lo lleve, Un caballero se aproxima y le dice:

– Perdóneme, señora. No quiero incomodarla, pero ¿Ud. ¿Se dio cuenta que el viento le está levantando mucho su vestido?

– Sí, pero necesito las dos manos para sostener el sombrero.

– Pero Ud. debe saber ¡que sus partes íntimas están siendo expuestas! Dice el hombre.

La viejita miró para abajo y luego hacia arriba y respondió:

– Caballero, cualquier cosa que se vea de aquí para abajo tiene 85 años…¡El sombrero lo compré ayer!