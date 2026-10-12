El Bolillero semanal de Extra

Le damos un par de vueltas a la manivela, mezclamos las bolillas y sacamos algunas

para marcar temas que dejó la semana

Bolilla de denuncias



Las concejalas Marcela Regalía y Nancy Grizutti expusieron sobre el final de la sesión del jueves 8 de octubre dos denuncias, que podrían ser calificadas de graves dado el tenor de lo allí expresado. El pedido de informes que presentó Regalía apuntaba a la Secretaría de Desarrollo para conocer la cantidad de vehículos asignados y usados en la repartición. Para el abordaje territorial y asistencias varias.

Por el despliegue territorial de áreas sensibles Regalía expresó que: “El municipio cuenta con diversas áreas de alta sensibilidad social (Niñez, Adolescencia, Adultos Mayores, Discapacidad, Género, Electricidad y Asistencia Familiar/Cultural). Estas dependencias realizan tareas clave en el territorio, como el traslado de alimentos y materiales. Solicitamos conocer qué vehículos tienen asignados, cómo organizan la cobertura territorial y de qué manera se puede optimizar el apoyo, especialmente en el área de Adultos Mayores”.

Pero también inquirió sobre el estado, mantenimiento y control de la flota:

“En base al informe de control de gastos municipales del año 2024, requerimos precisiones sobre las condiciones de la flota vehicular activa: Constancia de cumplimiento de requisitos legales (seguros vigentes y VTV). Listado de vehículos desafectados del servicio y Protocolo de mantenimiento: responsables a cargo y circuito de emisión de órdenes de reparación”.

También la integrante del bloque UCR pidió “Transparencia en la contratación de talleres; se observa una gran cantidad de vehículos inmovilizados o agrupados en los talleres de Obras Públicas, en el playón Provincial y en talleres privados, sin claridad sobre si están siendo reparados. Solicitamos aclarar la modalidad de contratación del servicio técnico: si el municipio cuenta con un taller propio/estructurado o si recurre a talleres privados y bajo qué criterios de auditoría se realiza”.

El plato fuerte lo lanzó sobre el final se su exposición por lo que podría calificarse de Irregularidades y uso indebido: “Se ha detectado la presencia de vehículos apartados de su función (como los vinculados a la Coordinación de Delegaciones en distintas localidades) y, fundamentalmente, el uso de rodados oficiales para fines estrictamente personales por parte de funcionarios (por ejemplo, el traslado de menores en horario escolar). Solicitamos se informen las medidas de control dispuestas para evitar desvíos en el uso de los bienes públicos”.

Bolilla de denuncias II

De inmediato fue el turno de Nancy Grizutti. (Fuerza Patria): “Anteriormente, cuando fui concejala y ahora cuando se consensuó este informe, se aclaró que esta combi o este minibús solo puede ser utilizada para cuestiones de discapacidad; sin embargo, el municipio lo usa para cualquier cosa. De hecho, ahora está roto”, ejemplificó.

“Sé que se necesita con urgencia para los ‘juegos bonaerenses’, pero el tema es que en la localidad no solo viven personas con discapacidad. Vuelvo a repetir: ese minibús es exclusivamente para traslados de personas con discapacidad, y no se utiliza para esa función desde hace más de 6 o 7 años.”

“Me gustaría que nos informen por qué sucede esto. También desearía saber con qué periodicidad asisten los servicios locales, sobre todo para atender cuestiones muy puntuales que existen en las localidades. No se trata de que el municipio aparezca cerca solo para una foto, sino de atender asuntos de mucha sensibilidad en los pueblos. La realidad es que ni el servicio local ni ninguna otra área de discapacidad o violencia de género llegan en tiempo y forma; a veces pasa el tiempo y ni siquiera han elaborado un informe.» concluyó.

Bolilla de capacitación

Personal de la Dirección de tránsito y de la Oficina de Licencias de Conducir de la Municipalidad han participado de una jornada de capacitación y actualización en seguridad vial en Junín junto a representantes de otros municipios.

Técnicos especialistas en seguridad vial, abogados y peritos accidentológicos abordaron aspectos varios que tienen vinculación con el trabajo cotidiano de los inspectores y a la prevención de siniestros viales. Uno de ellos fue la realización de un curso de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) además de actividades prácticas y demostraciones con tecnologías aplicadas a la seguridad, como simuladores de vuelco y de manejo, además de gafas que permiten experimentar los efectos de la alcoholemia sobre la percepción y las capacidades necesarias para conducir

Bolilla de emoción

La despedida de la selección nacional de fútbol del largamente calificado como el futbolista más extraordinario de todos los tiempos fue un acontecimiento presenciado por 85 mil personas que colmaron el Monumental y los millones que lo homenajeamos a distancia desde los televisores de todos los lugares del mundo, aun con las diferencias horarias que existen. Tal vez el homenaje no haya estado a la altura de ese enorme jugador, por los varios detalles que marcó una organización desprolija y con fallas técnicas y de las otras. Pero todo eso quedará en el olvido en esta era post Messi, porque como resumió un colega “su presencia está llamada a perdurar todas las vidas que vengan. Messi le tocó la puerta a la eternidad, y la eternidad le dijo que sí, que pasara tranquilo y se sentara donde quisiera”. Y así estamos ahora, transitando esa orfandad no deseada pero inevitable.

Bolilla de continuidad

Finalmente tras las primeras impresiones que parecían augurar la no continuidad del Profesorado de educación Inicial, este se ha mantenido. Docentes del I S F D y T n º 4 de 9 de Julio llevaron adelante las gestiones en defensa de la continuidad de la carrera y tras la gestión realizada por la Inspectora Jefa Distritsl, Gabriela Tiani luego de escuchar los argumentos presentados por las docentes se resolvió dejar sin efecto la propuesta dde cierre del profesorado para 2027.

Bolilla de asombro

Las cifras que arrojó la última peregrinación a Luján. Desde Linieres hasta Luján literalmente millones de personas recorrieron el fin de semana pasado los 60 kilómetros que separan el Santuario de San Cayetano de la Basílica Nuestra Señora de Luján. ¿Cuántos fueron?: ¡2.860.933!

Esa cifra surge del sistema de medición de GeoData, que permitió analizar el movimiento registrado por las antenas de telefonía celular en el ingreso a Luján. La peregrinación juvenil 2026 se vivió como la más convocante de toda su historia, en la antesala de la visita del papa León XIV.

Bolilla de advertencia

Prestadores del PAMI advierten que la “situación es insostenible” porque la inflación duplica las actualizaciones. Señalaron que no tuvieron respuesta de las autoridades y que la suba de aranceles es la única herramienta con la que cuentan, dado que “está en riesgo la continuidad de la prestación”.

La situación del PAMI en todo el país continúa siendo una incertidumbre, en medio de un contexto de recorte de servicios. A pesar del cambio de directorio y de las titularidades en agencias de todo el país, la actual negociación paritaria con los prestadores volvió a poner en primer plano la urgencia por la actualización en los valores del organismo.

Un comunicado de la Confederación Argentina de Prestadores de Salud (CAPS) así lo evidenció: «En lo que va de 2026 las actualizaciones arancelarias del PAMI llegan, en el mejor de los casos, a un 9%, y en muchas prestaciones fueron directamente nulas». Ante ello, contrastan que «en el mismo período la inflación acumula 21,3% a agosto y las instituciones hemos afrontado con recursos propios la actualización de salarios, honorarios, medicamentos, insumos y gastos generales».

Bolilla de interrogante

Cada reunión del Concejo Deliberante repite temas que no por ello dejan de ser importantes: el estado de caminos, de calles de tierra y asfaltadas. Elíjase el orden que cada quién prefiera.

Para Sol Ormaeceha (LLA) hay un marcado deterioro y falta de reparaciones significativas. Y se preguntaba extrañada “¿no se puede reparar un bache? ¡no se puede exigir a ABSA que repare lo que rompe? ¡qué es lo que pasa?”.

Para Eduardo Moscato (UCR) la cuestión es coincidente: “Deja al descubierto la falta de planificación” y preguntaba por el Poder de Policía que el municipio no ejerce y sobre la cantidad de baches explicó que detallarlos “me llevaría toda la noche”, lo que despertó sonrisas de otros concejalas y concejales. Ambos pedidos de informes interrogaban sobre partidas presupuestarias para caminos, calles de tierra y pavimentadas que ·están intransitables”.

Bolilla de presagio

La docena de empanadas de ‘Mi gusto’ de $48.000 ahora dicen que cuesta $74.688: aumentó 56 por ciento en un año, 20 puntos por encima de la inflación. Cuando se entere Darín se pudre todo.

Bolilla de Humor

El árabe y la labranza de la tierra

Un viejo hombre árabe musulmán iraní afincado en EE.UU desde hace más de 40 años quiere plantar patatas en su jardín, pero arar la tierra es un trabajo enorme para él solo. Su único hijo Ahmed, está estudiando en Francia. El viejo le manda un mail a su hijo explicándole el problema: “Querido Ahmed: me siento mal porque no voy a poder plantar mi jardín con patatas este año. Estoy muy viejo para arar la tierra. Si tu estuvieras aquí, todos mis problemas desaparecerían. Se que tu levantarías y removerías toda la tierra por mí. Te quiere, papá”.

Pocos días después recibe un mail de su hijo. “Querido padre: Por todo lo que más quieras, no toques la tierra de ese jardín. Ahí es donde tengo escondido aquello. Te quiere Ahmed”.

A las 4 de la madrugada siguiente aparece la policía local, agentes del FBI, de la CIA, los S.W.A.T, los Rangers, los Marines, Silvester Stallone, Arnold Schwarzenegger y alguno más de elite, representantes del Pentágono que remueven toda la tierra del jardín buscando materiales para construir bombas, ántrax, … lo que sea. No encuentran nada y se van.

Ese mismo día, el hombre recibe otro mail de su hijo: “Querido padre: seguramente la tierra ya estará bien removida y lista para plantar las patatas. Es lo mejor que pude hacer dadas las circunstancias. Te quiere Ahmed”.