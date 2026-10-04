Lula o Bolsonaro, la pregunta que divide a 158 millones

Más de 158 millones de brasileños votan hoy presidente, gobernadores y buena parte del Congreso. Las encuestas muestran una pelea cerrada y el balotaje del 25 de octubre aparece como el escenario más probable. Lo que se decida en Brasilia también se va a sentir de este lado de la frontera.

Brasil va hoy a las urnas en una elección que puede redefinir su rumbo político durante los próximos cuatro años. Según el Tribunal Superior Electoral, 158,7 millones de personas están habilitadas para votar en el país más poblado de América Latina, unos 2,3 millones más que en 2022. La disputa tiene dos nombres propios. De un lado, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que busca su cuarto mandato. Del otro, el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro y candidato del Partido Liberal.

La carrera por el Palacio del Planalto, sede de la presidencia, concentra la atención, pero la boleta brasileña es mucho más larga. Hoy se eligen presidente y vicepresidente, los 27 gobernadores, la totalidad de las 513 bancas de la Cámara de Diputados, 54 de las 81 bancas del Senado y las asambleas legislativas de cada estado. Esa segunda parte de la elección define algo tan importante como el nombre del ganador, porque determina con cuánto respaldo parlamentario y territorial va a gobernar. En Brasil, un presidente sin mayoría en el Congreso depende de negociar cada ley con un arco de partidos que cobra caro su apoyo.

Lula gobernó entre 2003 y 2010, volvió al poder en 2023 y, a los 80 años, pide cuatro años más. Su compañero de fórmula vuelve a ser Geraldo Alckmin. Flávio Bolsonaro, senador por Río de Janeiro, encabeza la boleta del espacio que construyó su padre, que no puede competir porque fue declarado inelegible hasta 2030 y detenido en 2025 tras su condena por la trama golpista. El propio Jair Bolsonaro respaldó la candidatura de su hijo mayor. La campaña quedó atravesada por esa polarización, que en Brasil ya lleva más de una década.

En la boleta también figuran el exgobernador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD), el exgobernador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) y el escritor Augusto Cury (Avante), entre otros. Ninguno supera un dígito en las encuestas, pero sumados pueden alcanzar para impedir que alguien gane en primera vuelta.

El último relevamiento de Datafolha, realizado entre el 28 de septiembre y el 1 de octubre sobre 2.506 entrevistas, muestra a Lula adelante pero sin margen para evitar el balotaje. Para ganar hoy, un candidato necesita más de la mitad de los votos válidos, es decir sin contar blancos ni nulos. Con un margen de error de dos puntos, el balotaje muestra un empate técnico. Si nadie supera el 50% de los válidos, Lula y Flávio Bolsonaro volverán a enfrentarse el domingo 25 de octubre, en una segunda vuelta que se anticipa voto a voto.

Por qué importa en la Argentina

Brasil es, junto con China, el principal socio comercial de la Argentina y el gran comprador de nuestra industria automotriz y del trigo que sale de la región pampeana. Cualquier cambio en su política económica, en el tipo de cambio del real o en su postura dentro del Mercosur llega rápido a la economía argentina, y también a la de un partido agrícola como el nuestro. La relación política entre Buenos Aires y Brasilia también está en juego. El presidente Javier Milei mantuvo en estos años un vínculo distante con Lula y cercano a la familia Bolsonaro, de modo que el resultado puede reordenar el tono del diálogo entre los dos países más grandes de Sudamérica. Por su peso económico, político y territorial, lo que hoy se vote en Brasil va a influir en toda América Latina. Hoy se sabrá si Lula retiene el poder o si el apellido Bolsonaro vuelve al Planalto, y sobre todo con cuánta fuerza propia gobernará quien gane. Esta noche se cuentan los votos. El 25 de octubre, probablemente, se conozca el presidente.