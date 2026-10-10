Cuestión de privilegio y bronca solidaria

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Al finalizar la sesión del Concejo Deliberante del jueves 8 de octubre, el concejal Eduardo Moscato (UCR) presentó una cuestión de privilegio por la grave situación hídrica que vuelve a sufrir la localidad de Quiroga. Moscato lo explicó así en ‘Temprano para Todo’ (Supernova 97.9): “Hace quince días ya habíamos aprobado un proyecto de comunicación exigiéndole al Departamento Ejecutivo la limpieza urgente de canales y calles ante la inminente llegada del fenómeno de El Niño. Sin embargo, no se hizo absolutamente nada; las promesas de la máquina retroexcavadora nunca se cumplieron y pasó lo que sabíamos que iba a pasar».

Además, el concejal radical agregó: «Me solidarizo totalmente con la bronca y la angustia de los vecinos de Quiroga, quienes hoy reviven la pesadilla del año pasado. En los últimos tres días llovieron entre 200 y 300 milímetros, lo que agravó por completo el panorama: los canales sin limpiar desbordaron, las calles del pueblo están inundadas, la gente no puede transitar y el camino a La Corona está tapado de agua, al punto de que se suspendieron las clases porque los alumnos no pueden llegar. Como es de público conocimiento por los videos que suben los propios habitantes, estamos a un paso de otra catástrofe. Por eso, el pedido de moción fue dirigido exclusivamente a la Intendenta: le exigimos que informe de manera urgente y que envíe la maquinaria necesaria para paliar esta crisis. No se puede jugar con una situación tan dolorosa y complicada para la gente”.