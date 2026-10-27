Atlético 9 de Julio campeón sudamericano de newcom



El equipo mixto + 50 del Club Atlético 9 de Julio se consagró campeón sudamericano de newcom en Uruguay, en el torneo disputado en la ciudad de Paso de los Toros. Con este título, el conjunto nuevejuliense tiene la triple corona tras haberse consagrado previamente a nivel provincial y nacional.

El torneo, auspiciado por la Confederación Sudamericana y organizado por la entidad uruguaya junto a la federación local, reunió a los equipos en tres zonas preliminares. El conjunto argentino, conocido como Los Kosiukos, ganó su grupo al imponerse con claridad ante sus pares de Paraguay y de Uruguay accediendo asi a competir por la Copa de Oro. Si bien tuvo una derrota ante el conjunto de Córdoba, las victorias frente a los clubes de Misiones le permitieron acceder a las semifinales.

Y en esa instancia decisiva, el conjunto de 9 de Julio enfrentó nuevamente al equipo cordobés y logró la revancha en un partido de alto nivel que se definió en un disputado tie-break por 11 a 9. En la final, los argentinos se impusieron ante el Club Nazareno de Misiones por dos sets a cero, en un encuentro vibrante que desató el aplauso del público y selló la consagración internacional.

Este campeonato continental consolida una temporada excepcional para el newcom de Atlético, que ya tiene el número uno del ranking y el título de la Federación Bonaerense de Vóley, así como el primer puesto a nivel nacional tras consagrarse en Santiago del Estero. El plantel campeón estuvo integrado por Maricel Oyarzabal, Karina De Buono, Alejandra Aramburu, Daniela Aniasi, Claudia Cañizal, Marcelo Dicásolo, Diego Diez, Marcelo González, Adrián Spalla y Oscar Spalla, bajo la dirección técnica de Susana Reale.