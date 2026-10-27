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La luz violeta


El Club Atlético Quiroga anunció la puesta en marcha de un proyecto para iluminar su campo de deportes, una obra largamente anhelada que marcará un antes y un después en la infraestructura de la institución y en el desarrollo de sus disciplinas.
La instalación del nuevo sistema lumínico permitirá optimizar los entrenamientos nocturnos de las divisiones infantiles, juveniles y de primera división, además de habilitar al estadio para albergar partidos oficiales y eventos especiales en horario nocturno.
Con esta iniciativa, el club da un paso fundamental para ponerse a la par del crecimiento regional, ya que era una de las últimas entidades de la Liga Nuevejuliense de Fútbol que todavía no contaba con luz artificial en su predio principal.

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