Walter Daffara: De Naón a Italia, fue por 2 meses, se quedó 27 años.

Walter Daffara es un formador deportivo, nacido en Carlos María Naón con una dilatada trayectoria ligada a las prácticas deportivas en general, con el fútbol en sus inicios y actualmente con un rol central en el hockey del Centro de la Provincia de Buenos Aires.

Invitado a ‘Ficha Técnica’, el programa de entrevistas deportivas de los lunes a las 20 hs. por Supernova 97.9, contó sus inicios, sus primeros obstáculos al no poder ingresar a la Facultad de Farmacia y Bioquímica, el regreso frustrante a Naón y el descubrimiento de la vocación en el Profesorado de Educación Física de Lincoln, con el condimento nada grato de caminos de tierra, muchas veces en estado crítico, que dibujaban ‘mil’ recorridos para ir y venir.

Daffara cuenta su camino para convertirse en profesor de Educación Física, sus primeras experiencias laborales, en la docencia y en el fútbol como preparador del equipo de Atlético Quiroga; el viaje a Europa y el impacto de conocer de cerca a Maradona; la influencia profesional de Fernando Signorini. Relata su vida profesional en Italia, adonde viajó por dos meses y se terminó quedando 27 años. Y también el regreso a Argentina, el apoyo familiar y su pasión por el hockey, como figura clave del club Ciudad 9 de Julio. No piensa en el retiro sino sólo en seguir formando deportistas, su mayor motivación.

(Escuchá la entrevista completa en el link de Spotify que acompaña esta nota)