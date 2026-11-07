«Noviembre velocidad» arranca con karting y picadas

Se larga «Noviembre Velocidad», iniciativa impulsada por el AutomotoClub Nuevejuliense que integra diversas actividades deportivas y recreativas. La programación arrancará este fin de semana con una doble jornada. Las actividades comenzarán este sábado en el Kartódromo con una sesión de ensayos que se extenderá entre las 12:00 y las 19:00 horas, con acceso libre y gratuito para el público espectador. El domingo 8 la atención se trasladará a la recta principal del autódromo local para el retorno del Drag Racing 201, competencia de aceleración sobre una distancia de 201 metros que reunirá a vehículos y motocicletas de distintas localidades de la zona. Para la ocasión, la pista será tratada con compuesto adhesivo VHT y el predio abrirá sus puertas a las 08:00 horas, dando inicio a las pruebas libres de motos a las 09:30 y a las de automóviles a partir de las 14:30.
Estas dos fechas marcarán el inicio de un calendario más amplio que continuará desarrollándose a lo largo del mes. Desde la comisión directiva del AutomotoClub Nuevejuliense confirmaron que el predio contará con servicios de cantina y áreas recreativas para el público, en lo que busca ser una convocatoria integral para equipos, pilotos y aficionados de la región.